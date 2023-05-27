«Ювентус» сделает первый шаг в зону ЛЧ. После снятия очков «бьянконери» отыграются на «Милане»

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вчера, 14:20

Наказание может стать толчком к последнему рывку.

Полезно узнать о «Ювентусе»

- К сожалению для туринцев, им придется начинать борьбу за зону еврокубков с самого начала. 22 мая стало известно, что Апелляционный суд Федерации футбола Италии постановил снять с «бьянконери» 10 очков в рамках дела о финансовых махинациях подробнее об этом писали здесь. Изначально снятых баллов было 15, но «Юве» добился того, чтобы им их вернули до нового разбирательства. В этой ситуации команду поддержали не только представители клуба – вот что отметил Жозе Моуриньо, возглавляющий «Рому»:

Для меня это похоже на шутку. Зная, что «Юве» набирает очки и что нужно добиться лучшего места для попадания в еврокубки, они решили сделать это. Мне обидно за Аллегри и игроков. На мой взгляд, это правда, но я не хочу больше говорить об этом. Я лишь скажу, что мне обидно за профессионалов, которые работают так же, как и я, и которые вынуждены расплачиваться за возможные ошибки руководства.

- Теперь «Старая синьора» находится на 7-м месте с 59 очками в активе – и отстает от «Милана», который замыкает зону ЛЧ , на 6 очков. Положение «Ювентуса» тем хуже, что произошло все за 2 тура до окончания чемпионата Италии – теперь у коллектива нет права на ошибку. Чтобы иметь хотя бы теоретические шансы на попадание в главный еврокубок, нужно набрать все 6 баллов и надеяться, что «россонери» оступятся в заключительном туре. И вместе с тем следить за выступлениями «Аталанты» и «Ромы» — оба клуба в состоянии дотянуться до четвертой строчки.

- Пик формы для подопечных Массимилиано Аллегри пришелся на зиму-начало весны. Тогда они в 13 матчах Серии А проиграли лишь трижды: «Наполи» (1:5), «Монце» (0:2) и «Роме» (0:1). А вот начиная с игры против «Лацио», «Юве» проиграл в 4 встречах из 8. Ход команда явно сбавила, стремясь сохранить отрыв от ближайших преследователей. Может, снятие очков снова станет необходимым раздражителем – хотя все пока идет к уходу Массимилиано по итогам сезона.

- Вдобавок к этому у «бьянконери» многие игроки оказались в лазарете: Аллегри не может рассчитывать на Поля Погба (опять), Николо Фаджоли, Леонардо Бонуччи и Маттиа Де Шильо. Главная потеря – безусловно, итальянский полузащитник, но и Леонардо с Маттиа регулярно задействовались в играх.

Ориентировочный состав «Ювентуса» (3-5-2): Щесны – Бремер, Гатти, Данило – Костич, Локателли, Миретти, Рабьо, Куадрадо – Милик, Ди Мария.

Полезно узнать о «Милане»

- Лигочемпионовская сказка оборвалась для «россонери» довольно резко – еще недавно подопечные Стефано Пиоли выбили из главного еврокубка «Наполи», а теперь уже сами вылетели из турнира. В полуфинале «Милан» сошелся с «Интером». Фаворита противостояния выделить было невозможно – в пользу первых говорил навык подстраиваться под соперника, в пользу последних – эффективный прагматизм и умение упрощать игру, действовать на контратаках. И сильнее оказались «нерадзурри», притом дважды (2:0 дома, 1:0 в гостях).

- Теперь интересно, что произойдет с Пиоли. Перед ответным поединком появился инсайд, что итальянский менеджер будет отправлен в отставку, если «россонери» не выйдут в финал главного еврокубка. Но вместе с тем было и другое условие для увольнения – непопадание в топ-4 Серии А по итогам сезона. И пока миланцы держатся в этой зоне. По последним же данным, владелец команды Джерри Кардинале недоволен работой специалиста и выбрал основного претендента на должность – «Милан» попытается заполучить Антонио Конте. Стороны контактировали, когда пересеклись в 1/8 финала ЛЧ .

- Сам Пиоли просит быть объективными при оценке результатов коллектива в текущем сезоне – после вылета из ЛЧ он отмечал:

Мы пропустили в первые 15 минут первого матча, но говорить о желании игроков неправильно. Очень жаль, потому что мы дошли так далеко. Я разочарован? Это неизбежно, для нашего пути [выход в финал] был бы чем-то невероятным. Неудача – это большое разочарование, этот сезон более сложный, чем мы думали, но он многому нас научил. Если быть объективным и видеть молодую команду, занявшую второе место и завоевавшую скудетто, трудно говорить о провале. Вылет в полуфинале в дерби – это разочарование, нам чего-то не хватает.

- До окончания кампании «Милану» осталось провести 2 матча – помимо «Юве» предстоит сыграть с «Удинезе». «Россонери» изначально в сильной позиции, поскольку идут в четверке и опережают ближайших соперников на 3-4 балла. И даже в случае осечки в матче против туринцев будет шанс исправиться с коллективом, против которого играть будет проще.

Ориентировочный состав «Милана» (4-2-3-1): Меньян – Эрнандес, Томори, Кьер, Калабрия – Крунич, Тонали – Леау, Диас, Салемакерс – Жиру.

Полезно узнать о противостоянии

- Несмотря на то, что преимущество в предыдущих 20 матчах и за все время на стороне «Ювентуса», в пяти из шести последних встреч «Милан» не оставался без очков – причем дважды отбирал их у «бьянконери» на их же поле.

Прогноз Soccer.ru: «Юве» все же находится в хорошей форме, поражение от «Эмполи» — первое за 4 матча. Плюс после постановления суда «Старая синьора» по-настоящему зла и, как кажется, попробует зацепиться-таки за Лигу чемпионов. «Милан» в таких условиях – идеальная мишень, поскольку именно с этой командой предстоит решить спор за топ-4. Поставим на победу «Ювентуса» — хотя будет она довольно трудовой.