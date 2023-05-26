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«Ливерпуль» — без ЛЧ, «Юнайтед» опередил «Ньюкасл». Разрешившиеся сюжеты АПЛ

вчера, 19:27
Окончание сезона АПЛ

Борьба «Юнайтед» и «сорок» разрешится в выходные.

Наконец-то все команды Английской Премьер-Лиги сыграли недостающие матчи, которые ранее переносились по тем или иным причинам. По итогам прошедшего дня окончательно определилось представительство английских клубов в Лиге чемпионов и состав топ-5. Рассказываем, какие сюжеты подошли к завершению.

МЮ и «Ньюкасл» — в ЛЧ

Если ранее место в главном еврокубке себе гарантировали только «Манчестер Сити» и «Арсенал», то теперь к ним прибавились «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». До последнего на место в четверке претендовал «Ливерпуль» — теперь, за 1 тур до окончания сезона отставание мерсисайдцев составляет 4 очка.

Конец борьбе за Лигу чемпионов положил матч «Юнайтед» с «Челси». «Аристократы» в этом сезоне – не соперник для команд, которые рубятся за первую тройку, так что манкунианцы должны были забирать 3 очка. Так и получилось.

Тен Хаг использовал классическую для себя схему «4-2-3-1», на острие вместо Рэшфорда вышел Антони Марсьяль – Маркус, к слову, уже на 29-й минуте заменил получившего травму Антони. В центре обороны к Варану добавился Виктор Линделеф – Мартинес продолжает залечивать травму.

«Красные дьяволы» стали лидировать уже на 6-й минуте – а во втором тайме довели счет до разгромного. Помимо Каземиро, отличились Марсьяль, Бруну Фернандеш и сам Рэшфорд.

Единственным вопросом в топ-4 остается распределение двух последних мест. До текущего момента «Ньюкасл» опережал манкунианцев на 1 балл, но у «Юнайтед» был матч в запасе. Они смогли набрать 3 очка и опередили «сорок». Только вот преимущество МЮ составляет лишь 2 балла, которые «Ньюкасл» легко может отыграть.

«Ливерпуль» — мимо ЛЧ, но в топ-5

Да, в главный еврокубок «красные» не попали, но выполнение такой задачи уже зимой было под вопросом. Все-таки команда была в ужасающем состоянии и не могла выдержать темп нескольких соревнований параллельно – а вот после того, как в календаре остались только игры Премьер-Лиги, расцвела.

Вслед за поражением от «Ман Сити» подопечные Юргена Клоппа выдали 10-матчевую серию без поражений, из которых лишь 3 поединка завершились вничью. В какой-то момент мерсисайдцы, конечно, были близки к тому, чтобы ухватиться за четверку – отставали лишь на 1 балл, но сыграли на 1 матч больше. Воспользоваться возможностью не получилось. Возможно, завершись поединок с «Астон Виллой» победой – и «Ливерпуль» смог бы в заключительном туре обогнать «Ньюкасл». Сейчас говорить об этом уже нет смысла.

В то же время «красные» все же ворвались в первую пятерку, хотя ранее шли в районе 8-9-й строчки. И, учитывая условия, в которых оказался коллектив (проблема с центром поля, системный кризис), такой показатель – повод для удовлетворительной оценки сезона.

Итоговое 5-е место «Ливерпуля» определили 2 матча последних дней. Победа МЮ над «Челси» отрезала «красным» дорогу наверх, а вот поединок «Ман Сити» и «Брайтона» позволил не беспокоиться за место в топ-5. «Чайкам» удалось сдержать атакующий порыв «горожан», но ничья не позволяет команде Де Дзерби надеяться на первую пятерку.

Осталась одна вакантная строчка в еврокубки

А именно – седьмая. Сейчас там «Астон Вилла» — «львы» набрали 1 очко с «Ливерпулем», благодаря чему сейчас опережают «Тоттенхэм». Сами «шпоры» уступили «Брентфорду» — и позволили «пчелам» остаться в гонке за последним вагоном в еврокубки.

Если судить по последним матчам, подопечные Унаи Эмери прошли пик формы. Это в феврале-апреле они набирали очки в каждом матче. А начиная с 30 апреля проиграли 2 встречи из 4 – и победу добыли лишь в одной, над «Тоттенхэмом».

Лондонцы двумя матчами показали, что и «Вилла», и «Брентфорд» должны располагаться выше – и те, и другие в поединке со «шпорами» набрали по 3 очка. В 7 предыдущих играх на счету «Тоттенхэма» — 1 победа.

А вот «Брентфорд» в полнейшем порядке. Сначала «пчелы» отобрали очки у «Виллы» 22 апреля, затем переиграли «Ноттингем» и «Челси». После поражения от «Ливерпуля» были добыты победы над «Вест Хэмом» и «шпорами». И если бы не «Сити» в качестве соперника по заключительному раунду, «Брентфорд» можно было рассматривать как фаворита в борьбе за 7-е место.

Борьба за прописку в АПЛ

Лишь одна команда из трех сможет остаться в элите. «Саутгемптон» от борьбы за выживание уже отказался. Остались «Лидс», «Лестер» и «Эвертон». «Ириски» идут вне зоны вылета, но опережают конкурентов лишь на 2 балла.

В то же время ни «Лестер», ни «Лидс» не обладают тем запасом мощности, чтобы воспользоваться потенциальной осечкой команды Шона Дайча. «Ириски» хотя бы периодически одерживают победы. «Павлины» же в последний раз набирали 3 очка 4 апреля – после этого заработали всего 2 балла в 8 встречах. «Лестер» успел полыхнуть (если сравнивать эти результаты со своей игрой в марте-начале апреля), обыграв «Вулверхэмптон» и поделив очки с «Лидсом» и «Эвертоном». Только вот на фоне «Фулхэма» и «Ливерпуля» «лисы» смотрелись бледно (зато сыграли вничью с «Ньюкаслом»).

Пожалуй, у «Эвертона» из этой тройки больше всех шансов остаться в Премьер-Лиге. Нет-нет, а команда и цепляется за очки. Плюс их соперник по последнему туру – «Борнмут», который проиграл 3 последних встречи.

«Павлины» сойдутся с «Тоттенхэмом». Лондонцы, конечно, в ужасной форме, но не настолько, чтобы проигрывать команде из зоны вылета. «Лестер» сыграет с «Тоттенхэмом».

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volga.kot
volga.kot
сегодня в 01:13
На то это и сильнейшая лига! Апл - мощь!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ rubin kazzzan (раскрыть)
вчера в 22:04
А как будет в случае с Челси, на Ваш взгляд?
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 21:05
Ливер сдулся конкретно! Но уроки над ошибками будут сделаны и команда заиграет ярче!!!
SHEARER
SHEARER
вчера в 21:04
Не важно что мю опередил Ньюкасл Юнайтед главное что сороки примут участие в лиге чемпионов УЕФА!
А это главное!
DXTK
DXTK
вчера в 20:09
Вест Хэм тоже сможет попасть в еврокубки на будущий сезон, если победит в ЛК, Если МС выиграет ЛЧ, то вроде как Ливерпуль тоже получит 5 путевку в ЛЧ........так как МС чемпион АПЛ. так что возможно такие расклады, ну по крайней мере по ВХ точно, если победят.

Да соглашусь что Эвертон скорей всего останется в лиги, Лидс и Лестер составят пару Саутгемптону. Но лучше бы в низшую лигу отправился бы Эвертон это перезапустило бы клуб, а так и вслед сезоне с Дачем будут заниматься тем же........из этой тройки я бы хотел чтобы остался Лидс слишком долго ждали возвращения, чтобы через два сезона вылететь обратно, да и Эллардайс хороший тренер.

PS А Лестер сказка 16 года про золушку из грязи в князи, а к 23 стала похоже на сказку про рыбака и рыбку, было все: Титул и КА, а теперь снова остались, если вылетят, у разбитого корыта.
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:02
Я знал что Ливерпуль не попадёт в лч. Играть второй сезон подряд без усиления невозможно, Без нормальной полузащиты и зашиты, Ван Дейк постарел, Конате высокий здоровый без мозгов. Про полузащиты молчу, Фабиньо худший опорник Апл в этом сезоне, да же Трента пришлось в конце сезона переместить в центр поля помогать Фабиньо. Нуньес начинал хорошо за супер кубок Англии против Сити все кричали что он больше Холланда забьет. Ну не тут то было, Если Нуньесу надо времени что бы адаптироваться, то Холланд как будто всю жизнь играл в Апл. Худший сезон Ливерпуля за последние 7 лет. Будем надеется что следующий сезон будет удачным для красных. Можно и попробовать выиграть Лигу Европы для полной коллекции Клоппа. Единственный турнир который не выиграл Клопп с красными.
Гость
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