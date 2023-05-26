«Ливерпуль» — без ЛЧ, «Юнайтед» опередил «Ньюкасл». Разрешившиеся сюжеты АПЛ

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вчера, 19:27

Борьба «Юнайтед» и «сорок» разрешится в выходные.

Наконец-то все команды Английской Премьер-Лиги сыграли недостающие матчи, которые ранее переносились по тем или иным причинам. По итогам прошедшего дня окончательно определилось представительство английских клубов в Лиге чемпионов и состав топ-5. Рассказываем, какие сюжеты подошли к завершению.

МЮ и «Ньюкасл» — в ЛЧ

Если ранее место в главном еврокубке себе гарантировали только «Манчестер Сити» и «Арсенал», то теперь к ним прибавились «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». До последнего на место в четверке претендовал «Ливерпуль» — теперь, за 1 тур до окончания сезона отставание мерсисайдцев составляет 4 очка.

Конец борьбе за Лигу чемпионов положил матч «Юнайтед» с «Челси». «Аристократы» в этом сезоне – не соперник для команд, которые рубятся за первую тройку, так что манкунианцы должны были забирать 3 очка. Так и получилось.

Тен Хаг использовал классическую для себя схему «4-2-3-1», на острие вместо Рэшфорда вышел Антони Марсьяль – Маркус, к слову, уже на 29-й минуте заменил получившего травму Антони. В центре обороны к Варану добавился Виктор Линделеф – Мартинес продолжает залечивать травму.

«Красные дьяволы» стали лидировать уже на 6-й минуте – а во втором тайме довели счет до разгромного. Помимо Каземиро, отличились Марсьяль, Бруну Фернандеш и сам Рэшфорд.

Единственным вопросом в топ-4 остается распределение двух последних мест. До текущего момента «Ньюкасл» опережал манкунианцев на 1 балл, но у «Юнайтед» был матч в запасе. Они смогли набрать 3 очка и опередили «сорок». Только вот преимущество МЮ составляет лишь 2 балла, которые «Ньюкасл» легко может отыграть.

«Ливерпуль» — мимо ЛЧ , но в топ-5

Да, в главный еврокубок «красные» не попали, но выполнение такой задачи уже зимой было под вопросом. Все-таки команда была в ужасающем состоянии и не могла выдержать темп нескольких соревнований параллельно – а вот после того, как в календаре остались только игры Премьер-Лиги, расцвела.

Вслед за поражением от «Ман Сити» подопечные Юргена Клоппа выдали 10-матчевую серию без поражений, из которых лишь 3 поединка завершились вничью. В какой-то момент мерсисайдцы, конечно, были близки к тому, чтобы ухватиться за четверку – отставали лишь на 1 балл, но сыграли на 1 матч больше. Воспользоваться возможностью не получилось. Возможно, завершись поединок с «Астон Виллой» победой – и «Ливерпуль» смог бы в заключительном туре обогнать «Ньюкасл». Сейчас говорить об этом уже нет смысла.

В то же время «красные» все же ворвались в первую пятерку, хотя ранее шли в районе 8-9-й строчки. И, учитывая условия, в которых оказался коллектив (проблема с центром поля, системный кризис), такой показатель – повод для удовлетворительной оценки сезона.

Итоговое 5-е место «Ливерпуля» определили 2 матча последних дней. Победа МЮ над «Челси» отрезала «красным» дорогу наверх, а вот поединок «Ман Сити» и «Брайтона» позволил не беспокоиться за место в топ-5. «Чайкам» удалось сдержать атакующий порыв «горожан», но ничья не позволяет команде Де Дзерби надеяться на первую пятерку.

Осталась одна вакантная строчка в еврокубки

А именно – седьмая. Сейчас там «Астон Вилла» — «львы» набрали 1 очко с «Ливерпулем», благодаря чему сейчас опережают «Тоттенхэм». Сами «шпоры» уступили «Брентфорду» — и позволили «пчелам» остаться в гонке за последним вагоном в еврокубки.

Если судить по последним матчам, подопечные Унаи Эмери прошли пик формы. Это в феврале-апреле они набирали очки в каждом матче. А начиная с 30 апреля проиграли 2 встречи из 4 – и победу добыли лишь в одной, над «Тоттенхэмом».

Лондонцы двумя матчами показали, что и «Вилла», и «Брентфорд» должны располагаться выше – и те, и другие в поединке со «шпорами» набрали по 3 очка. В 7 предыдущих играх на счету «Тоттенхэма» — 1 победа.

А вот «Брентфорд» в полнейшем порядке. Сначала «пчелы» отобрали очки у «Виллы» 22 апреля, затем переиграли «Ноттингем» и «Челси». После поражения от «Ливерпуля» были добыты победы над «Вест Хэмом» и «шпорами». И если бы не «Сити» в качестве соперника по заключительному раунду, «Брентфорд» можно было рассматривать как фаворита в борьбе за 7-е место.

Борьба за прописку в АПЛ

Лишь одна команда из трех сможет остаться в элите. «Саутгемптон» от борьбы за выживание уже отказался. Остались «Лидс», «Лестер» и «Эвертон». «Ириски» идут вне зоны вылета, но опережают конкурентов лишь на 2 балла.

В то же время ни «Лестер», ни «Лидс» не обладают тем запасом мощности, чтобы воспользоваться потенциальной осечкой команды Шона Дайча. «Ириски» хотя бы периодически одерживают победы. «Павлины» же в последний раз набирали 3 очка 4 апреля – после этого заработали всего 2 балла в 8 встречах. «Лестер» успел полыхнуть (если сравнивать эти результаты со своей игрой в марте-начале апреля), обыграв «Вулверхэмптон» и поделив очки с «Лидсом» и «Эвертоном». Только вот на фоне «Фулхэма» и «Ливерпуля» «лисы» смотрелись бледно (зато сыграли вничью с «Ньюкаслом»).

Пожалуй, у «Эвертона» из этой тройки больше всех шансов остаться в Премьер-Лиге. Нет-нет, а команда и цепляется за очки. Плюс их соперник по последнему туру – «Борнмут», который проиграл 3 последних встречи.

«Павлины» сойдутся с «Тоттенхэмом». Лондонцы, конечно, в ужасной форме, но не настолько, чтобы проигрывать команде из зоны вылета. «Лестер» сыграет с «Тоттенхэмом».