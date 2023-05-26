«Ахмат» обгоняет «Ростов», «Спартак» – ЦСКА. Заглядываем в 29-й тур РПЛ

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вчера, 10:28

Огненная заготовка для феерии в 30-м туре.

«Химки» – «Урал»

- Подмосковную команду больше ничего не держит в Премьер-Лиге – осталось лишь доиграть 2 тура до окончания сезона. Химчане отстают от «Пари НН» из зоны стыков на 8 очков и могут лишь громко хлопнуть дверью, одержав 2 победы подряд. Хотя и этого ждать не стоит.

- У «шмелей», напротив, мотивация запредельная. Опускаться в стыки никто в Екатеринбурге не хочет, но теоретические шансы на это еще есть. Все вопросы можно снять уже в эти выходные – для этого нужна победа над «Химками», поражение «Пари НН» от «Спартака» и «Факела» — от «Крыльев». Да и нужно переламывать неудачный финиш сезона – начиная с поединка против «Ахмата», уральцы одержали лишь одну победу.

«Торпедо» – «Оренбург»

- Вторая команда, которая успела решить задачу по вылету в Первую лигу – это «Торпедо». Невзрачный сезон от и до, 3 победы в 28 встречах. 7 очков в 5 матчах на старте весеннего отрезка чемпионата – лучшее, что происходило с «автозаводцами» в нынешней кампании.

- На прошлых выходных южноуральцы прилично провели матч с «Зенитом» и добыли ничью. До этого были поражения от ЦСКА с «Уралом» и победы над «Факелом» и «При НН». Оренбуржцы давно не смотрят в сторону первой пятерки, хотя и 8-е место для команды из Первой лиги – запредельный результат. Марцел Личка сколотил из «Оренбурга» отличную команду с топ-легионерами. К слову, коллектив прилично изменится летом – лидеров наверняка растащат топ-клубы.

«Краснодар» – ЦСКА

- В последних двух турах решится, заберет ли ЦСКА серебро и окажется ли «Краснодар» в пятерке. И тем, и другим есть за что бороться – а потому от матча стоит ожидать огня.

- Для «красно-синих» расстановка сил изменилась с момента московского дерби против «Спартака». «Армейцы» могли снимать все вопросы об обладателе серебряных медалей, но вместо того подпустили соседей на крошечную дистанцию в 1 балл.

- «Быки» отстают от «Ахмата» на 3 очка, но в сложившейся ситуации, возможно, нужно смотреть в сторону «Ростова». Грозненцы в отличной форме – и даже с учетом, что соперники сойдутся в последнем туре, сильнее может оказаться команда Ташуева. Зато «Ростов» начал сильно сдавать в последних турах – с ним «Краснодару» бороться проще.

«Сочи» – «Зенит»

- К финишу сезона сочинцы подходят нестабильно, чередуя победы с поражениями. 3:1 с «Торпедо» — 0:3 от «Локо». 1:0 с «Ростовом» — 0:4 от «Пари НН». По логике наступает очередь победы – только вот применительно к игре с «Зенитом» в это верится с трудом.

- Хотя у петербуржцев уже дважды отобрали очки после оформления чемпионства – да и «Спартак» мог выигрывать. Поединки с «Краснодаром» и «Оренбургом» завершились с одинаковым счетом – 2:2.

«Спартак» – «Пари НН»

- После того как «красно-белые» с трудом добиваются ничьей против «Химок», но переигрывают сильнейший этой весной ЦСКА , вообще непонятно, чего ожидать от команды Абаскаля. Проблемы в игре «Спартака» есть – но в матчах с грандами коллектив не проваливался. Теперь москвичи претендуют на серебро – но для этого нужно показывать класс и против «Пари НН» с «Крыльями». А команды решают свои задачи. И именно с нижегородцами «Спартаку» будет сложно.

- Велика вероятность, что «Пари НН» уйдет в глухую оборону. При Сергее Юране нижегородцы готовы пожертвовать стилем ради набора очков – а в закрытом сценарии «Спартак» чувствует себя некомфортно – в пользу гостей говорит и фактор дисквалификации форварда «красно-белых» Александра Соболева.

«Факел» – «Крылья Советов»

- Матч сильно повлияет на положение дел в зоне стыков. Воронежцы до игры с «Локо» шли выше за счет трех побед к ряду. Но ничью в 28-м туре удержать не удалось – а «Крылья», как назло, разгромили «Урал». Если Вадим Евсеев хочет избавиться от необходимости играть стыковые матчи, решать вопрос надо в очной встрече – и дальше держаться против «Зенита» и надеяться на «Спартак».

- У самарцев интересный календарь на последние 2 тура. Определяющей будет игра с «Факелом» — «Крылья» либо закрепятся выше, либо опустятся на 13-е или 14-е место. Далее у обоих конкурентов топ-соперники.

«Динамо» – «Локомотив»

- Заключительные матчи «бело-голубые» проводят под руководством Павла Алпатова. К слову, летом будет новый наставник – скорее всего, Марко Николич. Еще в середине мая появился инсайд, что стороны уже договорились и согласовали основные пункты соглашения. Через пару дней серб лестно высказался об РПЛ , сказав, что лига идет сразу за топ-5 европейских чемпионатов. Очередные переговоры со специалистом – 22 мая.

- В теории «Локо» может запрыгнуть на 7-е место – с «Динамо» и «Торпедо» нужно набирать 6 очков. Только для этого нужно, чтобы «бело-голубые» снова оступились в заключительном туре, а «Оренбург» набрал не больше 4 очков.

«Ростов» – «Ахмат»

- Южане посыпались в самый неподходящий момент – когда помимо «Спартака» в борьбу за серебро ворвался ЦСКА . 1 победа в последних 5 играх – и ростовчане уже четвертые. Могут оказаться и шестыми – помимо «Ахмата» сыграть надо с «армейцами».

- И преимущество на стороне соперников «Ростова». «Ахмат» проиграл 1 из последних 9 матчей чемпионата – и сейчас максимально близок к 4-й строчке. Для этого необходимо обыгрывать команду Карпина.