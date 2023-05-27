«Камбур» – «Валвейк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Эредивизи чемпионата Нидерландов «Камбур» – «Валвейк», который состоится 28 мая 2023 года

«Камбур»

Последнюю строчку занимают «жёлто-синие» в турнирной таблице чемпионата. Девять матчей к ряду «Камбур» проигрывает своим соперникам. 6 мая на своём поле в сухую, пропустив три гола, команда из Леувардена проиграла «Утрехту». «Витесс» в позапрошлом туре выиграл у «жёлто-синих». В последнее время это вполне стандартная ситуация, когда подопечные Шорса Улте уходят с поля без забитых голов.

На прошлых выходных «Камбур» проиграл «Спарте» со счётом 1:4. Независимо от исхода встречи с «Валвейком», следующий сезон «жёлто-синие» проведут в Первом дивизионе.

«Валвейк»

Футбольный клуб из Валвейка на сегодняшний день находится на девятой строчке турнирной таблицы Эредивизи. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием команды Йозефа Остинга. С разницей в три мяча «Валвейк» выиграл у «Волендама» в матче 31-го тура чемпионата Нидерландов. В сухую, пропустив два гола, команда проиграла «Утрехту».

В прошлом туре Эредивизи «Валвейк» с большим счётом потерпел дома поражение от футбольного клуба «Твенте».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Камбур» – 3.55

Ничья – 3.95

Победит «Валвейк» – 1.94

Победит «Валвейк» с форой -1.5 – 3.10

Обе забьют — нет – 2.66

Обе забьют — да – 1.44

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.10

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.71

Статистика

Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились следующим исходом: обе забьют – да

Только в одной игре из десяти последних «Камбур» одержал победу

«Валвейк» выиграл в трёх встречах из десяти крайних.

Прогноз

В игре первого круга чемпионата на своём поле команда из Валвейка одержала уверенную победу над «Камбуром» со счётом 5:1. Не с таким большим счётом, но гости возьмут верх над оппонентом в предстоящей игре. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.94 на победу «Валвейка».