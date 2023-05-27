Слёзы радости и печали. Драматичная развязка в Бундеслиге

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вчера, 22:41

Дортмундская «Боруссия» упустила чемпионство.

Параллельные реальности

Вся вторая часть сезона в чемпионате Германии будто подводила к этой кульминации. «Бавария» через раз спотыкалась, дортмундская «Боруссия», напротив, собралась с силами. В предпоследнем туре был сделан последний шаг к той драме, которая развернулась в итоге. «Бавария» проиграла «Лейпцигу» (1:3) и открыла дорогу «Боруссии» к лидерству. Великолепные дортмундцы Терзича шансом воспользовались, разгромив «Аугсбург» (3:0). Оставалось сделать один шаг.

Запас в два очка при этом не особо давал право на ошибку, поскольку все равно «Боруссии» нужна была победа, чтобы все оставалось в ее руках и не приходилось озираться на результат параллельного матча «Баварии». А озираться пришлось всю игру.

Разные таймы

«Бавария» в игре с «Кёльном» выполнять план начала уже на восьмой минуте, когда Коман открыл счет. В онлайн-режиме мюнхенцы поднялись на первое место. Чем ответила «Боруссия», которая проводила игру с «Майнцем»? Провалом. Дортмундцы начали встречу очень нервозно, допускали ошибки, несмотря на кажущийся контроль над ситуацией.

На 15-й минуте Ханче-Ольсен замкнул контратаку «Майнца» голом. А менее чем через десять минут другой контрвыпад гостей завершил голом Онисиво. Между этими мячами «Боруссия» упустила шанс сравнять счет, поскольку Аллер не сумел реализовать пенальти. Дамен в воротах «Майнца» сыграл великолепно, а удар форварда не вышел каким-то изумительным. Все в действиях «Боруссии» было посредственно и суматошно. Ожидание внезапно свалившегося на голову титула давило на дортмундцев сильнее, чем на «Баварию» риск все потерять.

И вопрос не в статистике. «Бавария» владела мячом в первом тайме под 60 процентов, они с «Кёльном» нанесли по четыре удара по воротам, причем у мюнхенцев было единственное попадание, Мюллер еще угодил в каркас. К перерыву «Бавария» вела, как и нужно было. А «Боруссия» — горела. Хотя катала мяч больше 70 процентов времени, нанесла 13 ударов, пять из которых пришлись в створ. А «Майнцу» хватило четырех попыток для двух голов.

Таймы спасений

Вопрос спасения результата «Боруссией» лежал не в каких-то игровых свойствах, а в психологическом состоянии команды. Она не смогла правильно настроиться и собраться. Пришлось делать это по ходу встречи. Второй тайм в этом плане оказался более конструктивным. К исходу 70-й минуты дортмундцы смогли отыграть один мяч благодаря голу Геррейру. К тому времени Терзич провел четыре замены, которые ощутимо сбили нервозность и добавили осмысленности действиям его команды.

Но одного гола «Боруссии» было мало. Тут надо отдать должное соперникам двух претендентов на титул. «Майнц» и «Кёльн» решили не отдаваться на милость командам, которые ведут важные разборки. Каждый из скромных оппонентов боролся не на шутку. Собственно, это шанс «Боруссии» и дало, когда после 80-й минуты за игру рукой Гнабри в штрафной «Баварии» был назначен пенальти, Любичич его реализовал. И в онлайн-режиме «Боруссия» вернулась в лидеры Бундеслиги.

Но было бы наивно полагать, что «Бавария» не обрушит на «Кёльн» всю свою мощь. Конечно, во второй части сезона мюнхенцы совершали много осечек. Но не зря эта команда выиграла десять подряд чемпионских титулов. Они добывались в разных обстоятельствах, однако каждая такая история борьбы давала опыт и хладнокровие, которые пригодились на этот раз. Через восемь минут Мусиала снова вывел «Баварию» вперед и в лидеры чемпионской гонки. «Боруссия» к тому времени безуспешно штурмовала ворота «Майнца», который заперся на все засовы. Лишь на шестой добавленной минуте Зюле реализовал один из многочисленных навалов «Боруссии», но только сравняв счет и количество очков между дортмундцами и мюнхенцами. А дополнительные показатели лучше у «Баварии», и она отпраздновала одно из самых тяжелых чемпионств. Но серию не прервала – это 11-й титул подряд. После которого сразу было отправлено в отставку административное руководство клуба, что показательно.

Затяжное доминирование

Интересно, что 11 чемпионских титулов подряд – это не рекорд в Европе. Самые длинные серии насчитывали 14 титулов. С 2003 по 2016 год их завоевывал «Линкольн» в чемпионате Гибралтара, а с 1991 по 2004-й – «Сконто» в Латвии. По 13 подряд чемпионских званий брали БАТЭ в Белоруссии (с 2006 по 2018-й) и «Русенборг» в Норвегии (с 1992 по 2004-й).

Так что «Баварии» нужно еще подоминировать несколько лет. И к этому есть все предпосылки. В первую очередь благодаря финансовой мощи. «Боруссия» сумела в этом сезоне навязать борьбу, и в этом есть шанс конкурентов – поймать доминирующего соперника на нескольких осечках, выдав безупречный сезон или большую его часть. Но выйти на стабильно такой уровень дортмундцам будет тяжело, потому что они вынуждены продавать. И те, кто творил это «почти чудо», могут разбежаться летом. Ну и не факт, что «Бавария» не сделает выводов и не укрепит свое доминирование. Все в ее руках.

К слову, не только у мюнхенцев в Европе сейчас такой затяжной полет. В Болгарии у «Лудогорца» тоже 11 чемпионских титулов подряд, и серия может продлиться.

В истории «Баварии» уже бывали подобные драматичные развязки со счастливым концом. Можно вспомнить 2001 год, когда мюнхенцев догнал «Шальке» и добился в финальной игре необходимой победы над «Унтерхахингом» со счетом 5:3. А в параллельной встрече «Бавария», которой нужна была хотя бы ничья, уступала «Гамбургу» со счетом 0:1. И уже через несколько минут после окончания матча «Шальке», который принялся праздновать чемпионство, на последних секундах своей игры «Бавария» забила мяч, ставший чемпионским.

Тот титул стал для «Баварии» 17-м. Нынешний – 33-м. Вряд ли этим сезоном в «Баварии» будут гордиться, но он точно войдет в историю. Несмотря на проблемы, в решающий момент мюнхенцы нашли в себе силы выдать нужный результат. А для «Боруссии» сезон стал одним из самых обидных за последние годы. Хотя обычай становиться второй у дортмундской команды постепенно входит в привычку и может стать клинической проблемой. За 11 последних чемпионских лет «Баварии» семь раз дортмундцы становились теми, кто финишировал сразу вслед за ней.