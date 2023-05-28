Поддавки ЦСКА, «Спартака» и «Ростова». Никто не заслужил второе место в РПЛ

1685283566

вчера, 17:19

Не говоря о титуле вместо «Зенита».

Мучения «Спартака» против «Пари НН» в домашнем матче, как и нулевая ничья ЦСКА против «Краснодара» в большинстве, подтверждают всё сказанное о командах Абаскаля и Федотова. Оба коллектива время от времени радовали. И «Ростов» приятно удивил, собирая очки стабильнее, чем более богатые клубы. Вот только шестерка потенциальных серебряных призеров не заслужила высокое второе место. Напомним о каждом из реальных претендентов.

«Локомотив»

Клуб едва не развалили, Цорн и немецкие тренеры работали плохо. В первой части сезона оборона отсутствовала. Такого количества грубых ошибок в центре защиты не было даже у кризисного «Спартака» в прошлом. Баринов был плох. В атаке Игнатьев и иностранцы разочаровали. Преображение с Галактионовым, Лантратовым и Дзюбой лишь подчеркнуло, насколько жестко приземлился «Локомотив» после неумелых решений теперь бывших менеджеров. Вот только смогут ли легко отыграть потерянные позиции? Дзюбе много лет, а яркий отрезок был нужен в борьбе за новый контракт. Денег стало меньше. Селекционеры не привезут нового Кварацхелию, тот поезд ушел.

«Динамо»

Принимаются все объективные аргументы неудачи, вроде потери опытных и талантливых игроков. Но отток был у многих клубов. И не во всех случаях это привело к сезону «ни рыба, ни мясо». Йоканович оказался неправильным тренером для «бело-голубых». Когда в клубе заявили, что попрощались «на позитиве», то удивили. Позитив это опустить команду, которая была в шаге от Кубка и второго места год назад, на седьмую строчку? Позитив это обнулить Захаряна за сезон? Может, позитивными стали перемены в центре защиты? Селекция, физическая подготовка, тактика, неумение сохранить преимущество привели к негативу от фанатов и экспертов. Единственное, что радует – Йокановича убрали. Но опасность не пропала. «Динамо» в этом сезоне могло стать вторым, а через год посмотрим, ведь Тюкавин, Фомин и Захарян могут подумать о смене клуба.

«Краснодар»

У «горожан» сохраняется шанс сделать концовку сезона исторической, если обыграют ЦСКА в Суперфинале Кубка. Но если «Спартак» сейчас в борьбе за второе место, то разве «Краснодар» не упустил шанс в РПЛ ? У южан невероятный голкипер. Кайо и Волков, в отличие от коллег по обороне, в отдельных матчах радовали. Конечно, в центре полузащиты потери. И атакующая группа не такая именитая, как раньше. Но Ивичу грех жаловаться. Даже на фоне потерь весной «Краснодар» в порядке. Если бы раньше подыскали опытного тренера, то могли стать вторыми, потому что «Краснодар» не слабее, чем «Ростов». Но потеряли шанс. А через год москвичи могут одуматься и не повторить ошибки этого сезона.

«Ростов»

Команда, которая бросила играть, так как не видит смысла во второй строчке. Уже этого достаточно, чтобы ругать «Ростов» весной. Наверное, они успешнее, чем богачи, заслужили второе место. Но поскольку Осипенко и Комличенко в конце сезона были в лазарете, а вечно выигрывать на характере и пенальти во вторых таймах нельзя, то у «Спартака» и ЦСКА теперь больше пунктов. «Ростов», к сожалению, успокоился слишком рано. Класса и опыта Уткину и Глебову для второго места не хватило. Понятно, что позитивного куда больше, чем у соседей по списку, но даже количество сэйвов Песьякова, как и невысокое качество моментов у чужих ворот, напоминают – расслабляться рано. Тем более, будут потери в составе. Скучный «Ростов» точно не заслужил второе место, а веселую версию демонстрировали редко. С другой стороны, а разве москвичи намного круче?

«Спартак»

Матч против «Пари НН» показал, что Абаскаль так и не научился взламывать широкий и низкий блок, как получилось у «Зенита» Семака. Сегодня не было дикой победы 4:3. Также не было поражения, как от «Ростова» и «Оренбурга». Абаскаль научил «красно-белых» не проигрывать часто, отдаем должное. Но тренер неудачно провел зиму. Сборы провалены. Тактические эксперименты тренер не контролирует. Понятно, что на фоне прошлого сезона этот смотрится в РПЛ неплохо. Но добавьте вылет от «Акрона» в Кубке – получите общую картину. «Спартак» пользовался классом Промеса и Зобнина, рвением Соболева и Литвинова, но остался командой, которая не умеет из количества атак выжать результат для чистого второго места и борьбы с «Зенитом». Нет, дело не только в решениях арбитров. Тем более, были также ляпы в пользу «Спартака».

ЦСКА

Странная команда. Пожалуй, отдельным исполнителям не хватает класса. Гайич, Зделар и Мендес – середняки. Медина и Карраскаль нестабильные мастера. Заболотный не может в его возрасте расти, словно ему двадцать лет. Даже футбол уровня Чалова его коллега никогда в жизни не показывал. Фёдор, Акинфеев и Дивеев – игроки высокого уровня, но даже Обляков радовал отрезками. Удачная весна его выделила, но ЦСКА не дорос пока до чистого второго места и реальной борьбы с «Зенитом» за чемпионство без помощи фаворита. Федотов уже обыгрывал Семака. У ЦСКА приличный тренер, который по делу дошел до финала Кубка. Но «армейцы» пока без свежего трофея, а в последнем туре у них «Ростов». После серии неудач команда Карпина может сыграть против ЦСКА как «Майнц» в Дортмунде.