Впечатляющий реванш «Локомотива». Весной забили больше мячей, чем «Зенит»

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вчера, 20:02

Футболисты порадовали Галактионова в дерби.

Самая результативная команда весны

В двенадцати матчах после перерыва у «Локомотива» 31 гол. Обошли «Краснодар» и оторвались от «Зенита», у которого 26 мячей. Осенью в 17 турах отличились всего 20 раз и делили с «Факелом» зону стыковых матчей. Сегодня в расслабленном дерби с «Динамо» «железнодорожники» не испугались, получив в свои ворота два пенальти за тайм. А во второй половине показали важность скамейки и наличия главного тренера. У «Локомотива» его не было в первой части сезона, тогда страдали. У «Динамо» с наставником проблемы весь сезон, и результат на табло. «Локомотив» хорош без оговорок, как и его новая линия атаки. Когда на длительном отрезке клуб РПЛ играет результативнее, чем «Зенит», то это невероятно крутой результат.

Гармоничный стиль и тактика действий

В случае ничьей или победы над «Торпедо» Галактионов соберет серию из восьми матчей без поражений. Уступили «Зениту», но до этого тоже набирали очки. Тренер не выдумывал велосипед. Не ломал голову футболистам сложными перестроениями. Чистенько ставили на схему «4-2-3-1», для нее хватало футболистов. А что точно выделает и понравилось, так это переключения «Локомотива» с первого на второй номер. Например, против «Сочи» надо чуть чаще владеть мячом. А вот выездной разгром «Оренбурга» оформили без мяча, идеально реализовав ответные атаки. Иногда перебарщивали с агрессией, но фолы доказывали настрой и самоотдачу.

Качественная работа с линией защиты

Галактионов впечатлил, что перестроил оборону с 19-летним Погостовым и полузащитником Магкеевым. Станислав, к сожалению, порвал «кресты», в этом году вряд ли сыграет. Без оптимальной связки пропускали, но часто страховал Лантратов, герой весны у «Локомотива». Моменты у соперников были, но если в 17 турах осени пропустили 34 мяча, то есть больше, чем «Торпедо» на том отрезке, то сейчас в 12 играх 11 ошибок в защите. Невероятный прогресс. Обвалили среднюю успешность чужих атак в два раза. Причем эксперименты продолжатся, ведь есть выбор в центре защиты. И справа играл не только Ненахов, а и Смольников. Также в этом пункте также очень важно похвалить Карпукаса. Если забыть на секунду о зимних новичках и главном ветеране, то именно он – лучший игрок всего сезона. Баринов и Тикнизян весной тоже работали лучше, чем осенью. Заслуга тренера.

Реализация потенциала всех новичков

Еще один плюс Галактионова – у него заиграли новички, что у нового тренера не всегда бывает. Причем это сейчас задним умом сочинят, что зимние трансферы сразу были идеальными сделками. Дзюба сидел в Турции на лавке, его форма оставалась загадкой. Неудачливые форварды Глушенков и Пиняев не баловали Осинькина высокой реализацией моментов и стабильностью, хотя у Максима случались яркие матчи и удары. В «Локомотиве» Галактионов нашел для Дзюбы верную роль, хотя Артем сдал физически. Ветерану нужно больше времени для восстановления, не может закрывать широкие участки поля, как в «Зените». Но из глубины играют молодые. Пиняев в «Локомотиве» стал играть более зрело. Глушенков невероятно быстро адаптировался, умнейший игрок, один из лучших в этом сезоне. Также не забываем о новичке Лантратове, ведь в «Химках» у голкипера были ошибки, а после смены команды их стало меньше. Опытный Смольников пригодился на правом фланге. И только Конти после неплохого дебюта, ведь с ним одержали три подряд победы в РПЛ , оказался в лазарете. Но аргентинец Герман и бразилец Фассон могут пригодиться в новом сезоне.

Удачные замены и реакция на ошибки