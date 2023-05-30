«Стрёмсгодсет» – «Хёугесунн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Элитсерии чемпионата Норвегии «Стрёмсгодсет» — «Хёугесунн», который состоится 4 июня 2023 года

«Стрёмсгодсет»

«Поместье» на сегодняшний день занимает двенадцатое место в турнирной таблице Элитсерии. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды из Драммена. С минимальным счётом в матче 7-го тура «Стрёмсгодсет» выиграл у «Саннефьёрда». Победный гол за «сине-белых» забил в конце первого тайма шотландский защитник Сондре Ханссен. В 1/64 Кубка Норвегии «Поместье» одержало победу над «Хемингом».

29 мая вничью сыграли «сине-белые» с командой «Одд» (1:1).

«Хёугесунн»

Предпоследнее место занимают «арабы» на сегодняшний день в чемпионате Норвегии. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Хёугесунна». 16 мая с минимальным счётом команда из Хёугесунна уступила в гостях «Русенборгу» в матче 7-го тура Элитсерии. С разницей в один мяч «арабы» взяли верх над командой «Стаал Йёрпеланн» в матче 1/64 Кубка Норвегии.

29 мая со счётом 1:2 «Хёугесунн» уступил дома «Тромсё».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Стрёмсгодсет» – 1.81

Ничья – 3.65

Победит «Хёугесунн» – 4.10

Победит «Стрёмсгодсет» с форой -1.5 – 2.90

Обе забьют — нет – 2.15

Обе забьют — да – 1.65

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.69

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.09

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В двух футбольных поединках из пяти последних «сине-белые» обыграли своих оппонентов

За аналогичный период «арабы» выиграли в одном поединке.

Прогноз

«Стрёмсгодсет» в октябре прошлого года уступил дома «арабам». В предстоящей игре «сине-белые» возьмут реванш за поражение. Компания Pinnacle предлагает на победу «Стрёмсгодсета» коэффициент 1.81.