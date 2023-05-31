В Лиге Европы издеваются над грандами. «Барселоне», МЮ и «Ювентусу» нет оправданий

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вчера, 15:18

«Севилья» может выиграть седьмой трофей.

Стыдно вылетать из Лиги Европы

Кубок УЕФА брали ЦСКА , «Зенит», «Шахтер» и «Порту», не только представители топ-5. В финалах играли «Спортинг», «Рейнджерс», «Брага», «Бенфика», «Днепр» и «Аякс». Снова клубы не из самых богатых лиг Европы. И нельзя заявить о недооценке. В последние годы в плей-офф очень представительный набор участников. Придумали Лигу Конференций, куда отсеяли часть приличных, но не таких именитых команд.

В этом сезоне в финале «Рома», седьмая команда в таблице Серии А, и «Севилья», одиннадцатый клуб Ла Лиги. Без победы в финале им не светит попадание в ЛЧ . При этом в плей-офф были «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Арсенал». Рассказы о факторе усталости тоже не к месту, дело не в нагрузках. Какие у «Ювентуса» нагрузки после вылета из группы Лиги чемпионов с «Бенфикой» и «Маккаби» из Хайфы?

У МЮ тоже не может быть оправданий. Должны были идти в финал, ведь у тен Хага богатейший клуб, который торгуется с Неймаром. У «Барселоны» год назад не было оправданий, ведь вылетели от «Айнтрахта», который теперь седьмой в таблице Бундеслиги. «Арсенал» стоит отругать. После вылета из Лиги Европы не добились цели в АПЛ . Артета мог сыграть против Моуриньо, но не завершит красивый сезон с кубком.

Громить грандов вдохновил «Зенит»

Это сейчас «Бавария» взяла одиннадцатое чемпионство подряд. А в 2008 году клуб, на поле у которого находились будущие финалисты чемпионата Европы, бездарно слил во втором матче «Зениту» со счетом 4:0. В те времена команды уровня финала ЛЧ , в который «Бавария» выйдет через два года, редко мелькали в плей-офф Лиги Европы. Но «Зениту» после «Вильярреала» и «Марселя» достался интересный соперник.

Первый матч завершился со счетом 1:1, а дальше команда Адвоката основал традицию Кубка УЕФА . На «Петровском» Погребняк, Зырянов и Файзулин при поддержке Ионова, Тимощука и Денисова положили на лопатки Кана, Лама, Лусио, Рибери, Швайнштайгера, Зе Роберто, Подольски, Тони и Клозе. Переиграли действующие и будущие чемпионы мира. Знаменитая победа и крах фаворита, который недооценил соперника.

Победа была настолько сенсационной, что в Германии начали ходить слухи о продаже матча. Фанаты «Баварии» подхватили версию, обвиняли Кана и компанию в связях с тамбовской мафией. Смешная версия, а масла в огонь подлил Эрик Хаген. Норвежец утверждал, что игроки «Зенита» скидывались на подкуп судьи Эвребе, который через год попадет в самый большой скандал в жизни в поединке «Челси» и «Барселоны».

Вот только в борьбе за кубок УЕФА и без слухов о деньгах тамбовских бандитов хватало сенсационных матчей с участием грандов. Просто «Зенит» в каком-то смысле основал традицию издевательств над богатыми и знаменитыми накануне прихода Лиги Европы. Уже после разгрома «Баварии» чудил «Ювентус». Итальянцы позволили «Фулхэму» отыграться в плей-офф, англичане вышли в финал, где уступили «Атлетико».

Тяжело найти легенду без проколов

Рано или поздно даже «Реал» окажется в Лиге Европы и вылетит. Другие великие клубы заходят в кубок имени «Севильи», чтобы вылететь. «Спартак» Карпина бил «Аякс», пока не попал под экспресс Фалькао. «Динамо» Киев оставило без кубка «Манчестер Сити», а будущий финалист «Брага» прошел «Ливерпуль». Для Лиги Европы боль грандов из больших лиг с миллиардными расходами обыденность, как кровь для графа Дракулы.

«Атлетик» из Бильбао выбивал «Манчестер Юнайтед» Фергюсона. Пусть «Наполи» не такой титулованный клуб, но их в Лиге Европы выносила со счетом 5:0 по сумме двух матчей чешская команда «Виктория». «Зенит» наказывал «Ливерпуль» хулигана Суареса. В годы побед «Севильи» им нередко расчищали дорогу, выбивая самых опасных соперников. Например, «Лудогорец» убирал «Лацио», а «Бенфика» обыгрывала «Ювентус».

«Днепр» убирал «Аякс» и «Наполи» перед финалом против «Севильи». Если дополнять список из неудач «Арсенала», МЮ , «Барселоны» и «Ювентуса» в этом сезоне, то нужно вспомнить не только вылет каталонцев от «Айнтрахта». Помним неудачу «Арсенала» против «Вильярреала», а потом поражение МЮ от Эмери в финале. Часто упускают англичане. АПЛ настолько богатый чемпионат, что там даже «Эвертон» богач.

И где финал «ирисок»? У «Рейнджерс» две попытки в новом веке, пускай оба раза уступили. Но где кубки английских клубов? Выигрывал дважды «Челси» и разок МЮ . Но «дьяволы» и «Ливерпуль» уступали в финалах клубам из Испании. И «Арсенал» проиграл «Челси». Лига Европы сложнее, чем многим кажется. Поэтому профессиональный автобус Моуриньо может стать первым, кто обыграет «Севилью» в финале.

У специалистов по победам в Лиге Европы 6 решающих матчей и 6 трофеев. Но у «Ромы» необычный для современного футбола стиль игры. Редко допускают касания соперников внутри штрафной площади Патрисиу. Заставляют наносить непродуктивные удары с низким xG. Моуриньо заслужил комплименты за второй подряд еврокубковый финал, а остальные пусть учатся. Многие гранды из плей-офф ЛЕ ни разу не были в финалах.