«Осасуна» – «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Осасуна» – «Жирона», который состоится 4 июня 2023 года

«Осасуна»

«Осасуна» на сегодняшний день находится на седьмой строчке турнирной таблицы Примеры. Выше команде уже не подняться, но сразу несколько соперников претендуют на место «красных». Вспомним несколько футбольных встреч с участием подопечных Ягобы Аррасате за последнее время. В матче 35-го тура чемпионата Испании в сухую, пропустив три гола, «Осасуна» потерпела поражение в гостях от мадридского «Атлетико». На своём поле уверенную победу одержали «красные» надо «львами» из Бильбао.

С разницей в один мяч на выезде «Осасуна» уступила «Хетафе» в рамках матча прошлого тура Ла Лиги.

«Жирона»

«Жирондинцы» в Ла Лиге за тур до окончания текущего сезона занимают девятое место. У команды ещё есть шансы пододвинуть «Осасуну» с их позиции. В четырёх матчах подряд «Жирона» не радует победами своих болельщиков. 20 мая с разницей в один мяч дома «бело-красные» проиграли «жёлтой подлодке» из Вильярреала. Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Сельтой» (1:1).

Со счётом 1:2 на своём поле «жирондинцы» проиграли «Бетису» на прошлых выходных.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Осасуна» – 2.19

Ничья – 3.55

Победит «Жирона» – 3.30

Победит «Осасуна» с форой -1.5 – 3.90

Обе забьют — нет – 2.11

Обе забьют — да – 1.73

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.92

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.92

Статистика

Четыре очные встречи к ряду завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Из пяти последних матчей «Осасуна» проиграла своим оппонентам в трёх поединках

За аналогичный период «Жирона» уступила в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.55 на ничью в предстоящем матче. Очки нужны как одной, так и другой команде. Соперники будут бороться за три очка, но каждый заработает только по одному.