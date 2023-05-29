Символическая антисборная 29-го тура РПЛ. Футболисты «Спартака» и поклонники грубости

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вчера, 18:50

Много голов – много ошибок.

Вратарь

Евгений Фролов («Крылья Советов»)

Лещук, Бабурин и Митрюшкин пропускали, но выручали, как и Шелия. А вот Фролов в решающем для «Крыльев Советов» поединке в Воронеже получил два гола после двух ударов в створ. С обороны ответственность не снимаем, но в первой голевой атаке Фролов точно ошибся, ведь неудачно покинул створ ворот и не прервал передачу Акбашева, одного из героев тура.

Защитники

Даниил Денисов («Спартак»)

Был активным, что легко в матче, где твоя команда по ударам превзошла «Пари НН» в пять раз. Вот только пасы Денисова не привели к голам. Также Даниила заставили работать в защите, где несколько раз ошибался. Например, позволил Рыбчинскому опасно пробить, но Селихов вытащил непростой мяч. Денисов старательный игрок, но опыта ему не хватает, как и навыков игры в защите.

Вячеслав Литвинов («Краснодар»)

Зачем в предпоследнем туре чемпионата лететь на соперника прямой ногой, рискуя отправить в больницу на много месяцев? Литвинов сыграл безрассудно, высоко поднял ногу. Положение конечности Зделара значения не имеет. Повтор позволяет занять сторону арбитров, это красная карточка. «Краснодару» и Литвинову повезло, что ЦСКА не смог воспользоваться этой ошибкой.

Олег Кожемякин («Торпедо»)

Опытный защитник здесь не за пенальти в ворота «Торпедо», ведь контакт был незначительным, арбитр перестарался. Как и в случае с красной карточкой для Самсонова, после которой защитник крестился, что сыграл в мяч. Кожемякина перекрестил на дорожку в этот состав 18-летний Капустянский, которому Олег не помешал нанести удар. Пятился и зашел в основу антисборной тура.

Марат Быстров («Ахмат»)

Сторожил форварда, который забил 1 гол в РПЛ за всю карьеру. Теперь у Голенкова еще два точных удара. Причем дубль нападающему подарил именно Марат, неудачно сыграв в борьбе и уступив оппоненту в скорости. Грубая ошибка. Также Быстров с партнерами не помешал Прохину реабилитироваться за один из ляпов у своих ворот, «Ростов» переиграл «Ахмат» 3:2, защитники подставили Шелию.

Никола Антич («Химки»)

Только против «Спартака» сыграл нормально, но и там помог соперник. Сербский полузащитник выступает за «Химки» в обороне на фланге, но не получается. Никола оказывался за спиной у оппонентов. Или встречал их, но не мог остановить. У Егорычева, против которого Никола должен был играть персонально по позиции, три голевые передачи в день разгрома «Химок».

Полузащитники

Артём Тимофеев («Ахмат»)

Мужчине 29 лет. За плечами разрыв крестообразной связки, сложнейшая травма. И он в центре поля бросается на соперника в грязном подкате сзади, рискуя нанести сложнейшую травму. Зачем? Тимофеев был хорош в этом сезоне, но подобное поведение – грубость на ровном месте. Как и толчок Глебова, после которого началась потасовка, а Артём получил первую желтую карточку.

Вильмар Барриос («Зенит»)

Второй раз подряд. Барриос сыграл неважный матч против «Сочи» с капитанской повязкой. И работал так, словно ему пятьдесят лет и бросил здоровый образ жизни. Барриос постоянно оказывался за спиной у атакующих игроков «Сочи». Хавбек не включился на первых секундах матча, чем помог Юсупову забить. «Зениту» повезло с рикошетом после штрафного Мантуана, но опорная зона сыграла плохо.

Михаил Игнатов («Спартак»)

Сколько можно, Игнатов? Михаил снова был в основе «Спартака» после дисквалификации Соболева. Но если у Промеса 5 ударов, у Мозеса, который заменил Игнатова – 3, то у Михаила ни одного. В матче, где защитник Денисов создал три момента, у диспетчера «Спартака» ни одного паса под удар. Что Михаил забыл в основе? Абаскаль словно издевается над игроком и фанатами своего клуба.

Нападающие

Кейта Бальде («Спартак»)

Хулиган Соболев был здесь в прошлый раз, ведь схватил себя за гениталии и заработал красную карточку. Но Александр и в футбол играть умеет. А вот Бальде не раскрылся весной. Абаскаль выдержал 72 минут с Кейта на поле, но сенегальский нападающий не смог попасть в ворота из хорошей позиции. Это был его единственный момент, хотя даже хавбек Литвинов нашел 6 ударных позиций за матч.

Федор Чалов ( ЦСКА )

В прошлый раз здесь был Заболотный, а теперь очередь Чалова. У ЦСКА решающие матчи сезона. Развязка в борьбе за вторую строчку, а затем Суперфинал Кубка. Чалов против обороны «Краснодара» без Сафонова находил ударные позиции, но лишь в одном случае из пяти попал в створ. Заболотный цеплялся за мяч, а Федор не показал себя как ассистент вместе с Обляковым. «Армейцы» не реализовали большинство в Краснодаре.

Главный тренер

Гильермо Абаскаль («Спартак»)

У москвичей наивный футбол. Давили на «Пари НН», словно банальный подход гарантирует домашнюю победу. В результате разочаровали публику и не испугали Нигматуллина. Упустили возможность выйти на чистое второе место перед последним туром. Очный матч ЦСКА и «Ростова» дарит «Спартаку» шанс на «серебро», но Абаскаль сильно сбавил весной. К Гильермо накопились вопросы.

Огорчение тура. Игра команд в защите

Даже команды, которые не пропускали, допускали жесткие ошибки в обороне. Даже те, кто вроде бы неплохо держался, дарили соперникам массу моментов. И хотя были такие команды, как «Спартак», вручившие оппоненту «сухарь», невзирая на количество подходов, в целом поддержали тенденцию. Тон задали вылетевшие «Торпедо» и «Химки» в первых матчах тура. Почти все жутко плохо защищались. Публике такой футбол нравится, но точно не главным тренерам.