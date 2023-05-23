Символическая сборная 28-го тура. Промес, Захарян и результативные защитники

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вчера, 18:58

Универсалы побеждали в богатом на голы туре.

Вратарь

Игорь Лещук («Динамо»)

Когда средняя результативность тура составляет ровно три гола, то тяжело найти голкипера, который одновременно повлиял на результат и показал себя индивидуально. Значит, выбираем из людей, которые стали королями эпизодов. В финале Лещук и Акинфеев. Хотя Игорь Владимирович взял пенальти, отметим его коллегу и тезку. Лещук отразил три удара с близкого расстояния, и один был опасным.

Защитники

Гленн Бейл («Крылья Советов»)

Команда из Самары одержала важнейшую победу в борьбе за выживание. Разгром «Урала» оформили после перерыва, но сломал соперника гол в раздевалку, который забил именно голландец. Правый защитник команды Осинькина был активен у чужих ворот. Активно подобрал мяч перед штрафной площадью. Немного помог рикошет, но Бейл пробил классно.

Дарко Тодорович («Ахмат») – универсал недели

У «Ахмата» есть кадровые проблемы, в лазарете пять человек, а Семенов отбывал дисквалификацию в новом туре. Пришлось Тодоровичу играть в центре обороны. И получилось, не пасовал соперника, как участники антисборной. Дарко сыграл безумно активно. Пять выигранных единоборств, шесть перехватов мячей и семь выносов от собственных ворот. Редко бывает такая статистика у защитника. Еще и голевой пас на Тимофеева отдал.

Виктор Александров («Пари НН») – удар тура

Нижегородец по месту рождения делает всё, чтобы родной клуб не вылетел в Первую лигу. Александров собрал джекпот в обороне – 5 выносов мяча из собственной штрафной площади, 3 победы на втором этаже, 2 перехвата. А дополнительно забил победный мяч в поединке против «Сочи». «Пари НН» долго не мог забить, но хлесткий удар Александрова открыл путь к четырем голам за тайм.

Дмитрий Скопинцев («Динамо»)

Такое ощущение, что Йоканович заколдовал «Динамо», поэтому даже футболисты с узнаваемым стилем и понятными характеристиками не показывали себя в удобных фазах игры. Например, Скопинцев отдавал две передачи под удар в среднем за три игры, а теперь в одном туре создал три момента и гол Тюкавина. Впрочем, был активным не только в дебюте матча – помог в девяти атаках с ударами.

Полузащитники

Арсен Захарян («Динамо») – возвращение недели

Хорошо, что есть повторы, ведь судья ошибочно показал Захаряну красную карточку, хотя хавбек не сыграл в соперника, а опустил шипы на газон. Также на газоне оказались футболисты «Торпедо» после встречи с плеймейкером «Динамо». Отдаем должное Норманну и Фомину, были активными, но Арсен тоже в порядке. 10 участий в атаках, гол плюс пас и попадание в каркас чужих ворот.

Евгений Харин («Ахмат»)

Впервые в сезоне принял участие в двух голах в одном матче. На счету Евгения гол, который обеспечил «Ахмату» разгром «Химок», но также именно он отдал победный ассист – первый в матче на Карапузова. Ташуев нашел Харину правильное место на поле и тоже пользуется универсализмом Евгения, который только в этом сезоне успел поиграть на четырех позициях – слева в защите, на двух флангах атаки и на позиции «десятки».

Эдуард Сперцян («Краснодар») – ассистент сезона

Атакующий хавбек «горожан» вышел на первое место в рейтинге ассистентов РПЛ . Теперь у него десять голевых передач. Армянский полузащитник выдал крутой пас в разрез на Кордобу, и это была одна из шести удачных передач Эдуарда против «Ростова». Мощная игра одного из лидеров помогла смести соперника к 33-й минуте матча. Дальше поединок уже не имел значения, чистая победа «горожан».

Нападающие

Густаво Мантуан («Зенит») – дублер недели

Понятно, что игра с «Оренбургом» ничего не значила. Малком отправился в Бразилию к новорожденному сыну, а Мантуан снова показал себя крутым джокером. Хотя «Оренбург» пытался отобрать у чемпионов все очки, Густаво не позволил. Сначала он стал бенефициаром после ошибки Переса, а затем на 94-й минуте отдал голевую передачу на Сергеева.

Джон Кордоба («Краснодар») – спринтер тура

К сожалению, Кордоба получил травму. Но Джон сообщил в интервью, что ничего страшного не произошло. Просто колумбиец сделал свое голевое дело – ассист на Ионова и гол после паса Сперцяна, поэтому на 29-й минуте было принято решение его поберечь, ведь впереди еще Суперфинал Кубка России. Кордоба в шикарной форме, за полчаса на поле справился с «Ростовом».

Квинси Промес («Спартак») – рекордсмен

Хвалим Цыпченко из «Крыльев Советов» за активность и полезность в важном для его команды матче, но нельзя пройти мимо рекорда Промеса – оторвался от Титова, стал самым результативным игроком «Спартака» в истории РПЛ , и мимо его победного дубля в дерби против ЦСКА . О пенальти идут споры, а Квинси проиграл дуэль Акинфееву. Но подсуетился и удачно сыграл в борьбе с защитником. Голландец тащит «Спартак», а вот остальные легионеры хуже.

Главный тренер

Владимир Ивич («Краснодар»)

Легкость, с которой Ивич убрал с пути команду Карпина, впечатлила. Также важно для «горожан», что они после третьего гола в первом тайме не пропустили три в ответ. И такое могло случиться, но замены «Ростова» не сработали, а уход с поля Кордобы и Кайо не заставил Сафонова орать на защитников. Ивич четко расправился с командой, которая недавно претендовала на второе место. Приличный тренер. Если поставит игру в защите, «Краснодар» будет опасным участников следующего сезона.

Тенденция. Атакующий футбол

Все шли вперед, даже команды, которая пропускали по три-четыре мяча. За тур пять разгромов, что бывает редко. Очевидно, что в концовке сезона у команд разная мотивация. Но тот же «Ахмат» ничего от пятого места не выиграет, а старается оказаться на этой позиции. Возможно, даже заберутся выше, если «Ростов» позволит. Шоу было не только в московском дерби – главном матче тура, после которого вернулась интрига в борьбе за второе место, ведь небезгрешный «Спартак» может воспользоваться игрой конкурентов между собой.