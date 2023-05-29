Символическая сборная 29-го тура. Возвращение «Ростова» и дерзкий «Локомотив»

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вчера, 10:29

Еще одни результативные футбольные выходные.

Вратарь

Станислав Агкацев («Краснодар»)

Не то чтобы отразил десяток ударов ЦСКА , но четырежды вступил в игру и не допустил ошибок даже после плотного удара со штрафного. Также молодой голкипер правильно управлял линией защиты, которая лишилась на полчаса одного футболиста. Ивич перестроил «Краснодар» после удаления Литвинова, атакующая линия ЦСКА недоработала в большинстве, но Станислав до конца отвечал стандартам качества основного голкипера. Шелию тоже хвалим, но он трижды пропустил от «Ростова».

Защитники

Максим Ненахов («Локомотив») – активность тура

У латералей Галактионова были интересные задачи. Оба забили по мячу, причем из чужих позиций. Ненахов оказался перед штрафной площадью и пробил – повезло с рикошетом. Но Максим также активно встречал опасного Захаряна, который из ничего умеет выжать опасный момент, а также показал себя в атаке. Три удара, созданный момент – игра удалась, невзирая на ответную активность Скопинцева по флангу.

Виллиан Роша ( ЦСКА )

Красную карточку «армейца» предсказуемо отменили, поэтому смог сыграть против «Краснодара». Пусть Кордобы не было на поле, но у «горожан» опасная атакующая команда… Которая нанесла два удара по воротам Акинфеева, хотя хозяева поля больше владели мячом, чем ЦСКА , невзирая на удаление Литвинова на старте второго тайма. Роша был хорош в борьбе и помог Дивееву защитить Акинфеева от неприятностей.

Виктор Александров («Пари НН») – надежность недели

Второй раз подряд нижегородец в составе сборной тура. Спасает свою команду от вылета, пускай в этот раз обошлось без забитых мячей в ворота соперника. Александров против «Спартака» 4 раза выиграл верховые дуэли, совершил 5 отборов, 5 перехватов и 6 раз вынес мяч куда подальше. Если Виктор сможет так играть на протяжении многих туров – в «Пари НН» не задержится.

Наир Тикнизян («Локомотив»)

Пусть не смущают два пропущенных мяча Лантратовым с пенальти и после удачного стандарта. «Локомотив» неплохо держался в защите, хотя «Динамо» и создало четыре опасных момента. Но не по вине Тикнизяна, который активно шел в атаку с первых минут и был награжден голом в стиле второго форварда – воспользовался скидкой Дзюбы. После перерыва не сбавил обороты, играя по всему флангу.

Полузащитники

Андрей Егорычев («Урал») – ассистент недели

Три голевые передачи на счету Егорычева, которого Ганчаренко куда только в этом сезоне ни бросал. Андрей играл правого защитника, опорного полузащитника, оказывался справа и слева на разной высоте. Против «Химок» его отправили в атаку. Егорычев удачно выкатил мяч на Юшева, затем технично убрал соперников в штрафной площади. После перерыва неутомимый Андрей отдал передачу на Мишкича.

Артём Карпукас («Локомотив») – трудяга недели

Центральный полузащитник «железнодорожников» классно отработал в дерби, позволив Галатионову связать линии, особенно после перерыва. Также именно Артём навязал борьбу опасным хавбекам «Динамо», чтобы они не повторили успех прошлого тура. Молодой полузащитник побаловал точными пасами, а когда на поле вышли Пиняев и Глушенков, то поддержал их бешеный темп. На счету хавбека 5 перехватов.

Роман Акбашев («Факел») – эффективность тура

Тонкие футболисты в составах аутсайдеров часто влияют на судьбу клуба в борьбе за выживание. Акбашев ловко пробрался к лицевой линии поля и выкатил мяч на Менделя в дебюте решающего для «Факела» матча против «Крыльев Советов». Позже на его счету появятся удачные действия в прессинге, но самое главное – Акбашев принес своей команде победу во втором тайме. Два момента с его участием – два гола.

Нападающие

Максим Глушенков («Локомотив») – замена тура

Появление на поле Пиняева и Глушенкова не привело к мгновенному результату, ведь «Динамо» вышло вперед во втором тайме. Но за последние полчаса матча Глушенков создал три мяча своей команды. Причем он буквально руководил игрой, показывая напарникам, что делать, куда бежать и какие решения принимать. Максима слушали, получив три гола за тайм и победу в дерби 4:2.

Егор Голенков («Ростов») – прорыв недели

Комличенко не может играть из-за травмы, и без него «Ростов» в трех турах оставался без голов. Но дубль Голенкова изменил ситуацию. До этого Егор забил один мяч в 47 матчах РПЛ (хотя важно отметить, что чаще всего появлялся на замену), а теперь два гола «Ахмату». Прорыв недели. Сначала Голенков удачно сыграл головой, а чуть позже убежал от Быстрова, заставив защитника подарить ему мяч.

Александр Юшин («Урал») – разворот тура

Очень красиво развернулся перед первым голом – красивый удар, четкий гол. Позже форвард «Урала» сделал дубль, снова после паса Егорычева. В первом тайме Александр отличился дважды, а дальше игра уже не имела значения. Хотя Юшин находился в штрафной площади в окружении защитников, нападающий сумел удачно подставить ногу. Гарантировал «Уралу» сохранение места в РПЛ . Ругаем Юшина лишь за то, что не сделал хет-трик.

Главный тренер

Михаил Галактионов («Локомотив»)

Поскольку у «Локомотива» нет турнирных задач на финише сезона, то Галактионов нередко проходил мимо этого состава, выбирали наставников, которые боролись за выживание или хотя бы второе место. Но Михаил Михайлович в раскрепощенном дерби показал, что управляет «Локомотивом» сознательно и грамотно. Его замены сработали, отыгрались и победили, хотя соперник тоже выглядел неплохо.

Особенность тура. Волевые усилия команд