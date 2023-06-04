Символическая антисборная 30-го тура РПЛ. Разгромленный «Ростов» и гостевое проклятье

1685879854

вчера, 14:57

У хозяев семь побед в последнем туре.

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар»)

Основной голкипер «Краснодара» против «Ахмата» готовился к главному поединку в карьере, Суперфиналу Кубка против ЦСКА . У Сафонова был яркий отрезок, когда к нему начали присматриваться скауты серьезных европейских клубов, не только «Зенита». А теперь пошли ошибки. Матвей подарил «Ахмату» гол, исключил победу «горожан» в Грозном.

Защитники

Денис Терентьев («Ростов»)

Понимаем, почему Карпин снял с игры хавбека Селяву после третьего гола ЦСКА . Но если посмотреть мячи, то хочется спросить. А у «Ростова» был правый защитник? То Селява неудачно его страховал – наступил на ногу Чалову, судья указал на «точку», то Осипенко закрывал проход по флангу, где должен был играть Терентьев. Понятно, почему латераля заменили, а его команда разгромно проиграла.

Иван Енин («Торпедо»)

«Легендарная» оборона «Торпедо» пропустила три мяча на прощание. Могла больше, если бы Миранчук не пробил в каркас и позже реализовал пенальти. Енин странно сыграл в двух голевых эпизодах. Наблюдал, как забивает Тикнизян. Не прервал передачу, которая привела к голу Пиняева. И только гол Изидора прошел без участия Ивана.

Саба Сазонов («Динамо»)

Московский клуб мог сыграть для себя и фанатов, как сделал «Оренбург». Результат – разгром столичной команды. Лещука подставили. Сазонов приличный игрок, поэтому сделал несколько удачных подкатов и отборов. Но упустил Мансилью. Позже защитник потерял позицию и понадеялся на Маричала. Результатом стал гол Воробьева. А на десерт сам Саба не остановил проход Веры.

Максим Осипенко («Ростов»)

Уткин помог Медине забить, но Хесус перед ударом обыграл Осипенко. «Ростов» пропустил четыре за тайм, не обойти стороной главного защитника команды. Максим провел хороший сезон, выручал. Но против ЦСКА Осипенко и его коллеги провалились, иначе не скажешь. Максим проиграл верховую борьбу Роше, а затем не прервал навес Зайнутдинова на Чалова.

Сергей Паршивлюк («Динамо»)

Фанаты «Динамо» любят помыть косточки Маричалу, но уругвайцу 22 года, через пару сезонов может играть намного лучше. Паршивлюку 34, его карьера подходит к концу. И Сергей стоит на поле. Сначала не побежал за Мансильей, не помог Сазонову. Потом смотрел, как Вера отдает пас на Воробьева. Третий гол Паршивлюк увидел со скамейки, тренер сделал замену.

Полузащитники

Даниил Уткин («Ростов»)

Пасуйте на соперников перед своими воротами в матчах РПЛ и тоже здесь будете. Песьяков подставил Уткина, но хавбек тоже грубо ошибся. У ЦСКА прошло много передач с центра поля. И не всегда стоит винить Селяву. Уткин молодой, сильный и талантливый игрок. Но в матче против «армейцев» работал на соперника. «Ростов» раздавили за 33 минуты, последующий час игры не имеет значения.

Руслан Литвинов («Спартак»)

Гарре ушел от четырех соперников, у Литвинова был шанс, чтобы нормально расположиться перед аргентинцем, закрыв ворота своим телом. Вместо этого Руслан отвернулся и помог Максименко пропустить. И это был не первый опасный удар «Крыльев Советов» по воротам. Голкипер не может вечно спасать, одна из пяти попыток хозяев оказалась удачной. Руслан шел на перерыв с улыбкой, а смеялся в итоге лишь Гарре.

Антон Миранчук («Локомотив»)

За плохую реализацию. Не забил на 20-й минуте матча. Потом отличился после офсайда у Дзюбы. В результате получил еще один шанс, Артём отдал ему право на пенальти, но Антон проиграл Бабурину. Глушенков и Пиняев перспективные ребята, а Жемалетдинов способен набрать форму. Миранчук может выпасть из основы. В дерби Антон сыграл небрежно и был заменен.

Нападающие

Михаил Игнатов («Спартак»)

Абаскаль точно издевается. Другой причины выпустить на поле в последнем матче сезона в атаке Игнатова нет. Михаил плохо сыграл в предыдущих поединках. Против «Крыльев Советов» у него желтая карточка, но так и Джикия умеет – Георгия удалили со скамейки, может быть дисквалификация. Михаил не был полезнее, чем капитан за полем. За час игры до замены ни разу не пробил в створ ворот.

Квинси Промес («Спартак»)

Нельзя сказать, что Промеса критикуют каждый раз, когда не выручает «Спартак» и играет плохо. Тем более, таких матчей немного. Футбол стал отдушиной для голландца, которого будут судить по делу о контрабанде двух партий наркотиков весом в 1300 килограммов. Промесу будет сложно не терять концентрацию. В Самаре он проиграл Фролову в эпизоде с пенальти и не порадовал с игры.

Главный тренер

Валерий Карпин («Ростов»)

Забавляет, когда Карпина без оговорок называют лучшим тренером сезона. А матчи «Ростова» его фанаты смотрели? Был симпатичный старт, когда не всегда везло. Позже удача часто улыбалась Карпину. А когда силы иссякли, и на время потеряли часть лидеров, пришлось работать тренеру. И Карпин не впечатлил. Валерий Георгиевич объективно плох на финише сезона. «Ростов» пропустил четыре мяча от ЦСКА за тайм. У южан четыре поражения за пять туров.

Огорчение. Скучная развязка