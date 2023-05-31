Сборная огорчений РПЛ 2022/23. В составе звёзды и таланты

1685546373

вчера, 18:19

Футболисты, которые умеют играть намного лучше.

Летом в мировой прокат выйдет фильм «Барби» Греты Гервиг. Даже если не посмотрите, то благодаря рекламной кампании точно видели кадры с Марго Робби и Райаном Гослингом. Из трейлера понятно, что Барби и Кен попадут в реальный мир. В игрушечном измерении все смотрят на других через розовые очки, а планета людей намного суровее.

Так и в футболе. Если ограничиваться восторгами и лестью, то не будет полной картины бытия. Разумеется, хвалили в первую очередь, называли главных героев сезона РПЛ . А здесь речь об огорчениях, они тоже были. Причем нет смысла пихать игроков «Химок» и «Торпедо». Это не попытка собрать отряд преступников против хорошего футбола.

Куда интереснее отметить игроков, которые легко согласятся, что ждали от своего сезона большего. Из состава команды только тренера можно считать сомнительной фигурой, остальные или талантливые, или добротного уровня, но озадачили неоднозначной игрой.

Вратарь

Денис Адамов («Сочи»)

По среднему количеству пропущенных голов выше только Бабурин и Худяков. Но обоих подставляла защита. Адамов, играя за серебряного призера РПЛ , в 16 турах умудрился пропустить 29 раз. Если Лантратов подменил Худякова в «Локомотиве» и взял 75% ударов, то Адамов на дне таблицы. Денис явно ждал большего от нового сезона. Конечно, ему порой не везло, как с переломом носа. Но Адамов уже после этого уступал ветерану Джанаеву, чья форма тоже не порадовала.

Защитники

Милан Гайич ( ЦСКА )

Заика, Рассказов и Кулаков тоже ошибались. Денисов не всегда грамотно защищал «Спартак». Но выберем Гайича. Команде Федотова не хватило сил для погони за «Зенитом» из-за среднего класса отдельных футболистов основы. Карраскаль, Зделар, Мендес и Гайич – нестабильные игроки, как и Заболотный. Милан часто теряет мяч. Серб бесполезный в атаке. Активный игрок, но по всем параметрам слабее Фернандеса. Вот только Марио пока не хочет возвращаться.

Тин Едвай («Локомотив»)

Чудили Евгеньев и латиноамериканцы из «Динамо». Неважно сыграли Дуарте и Мампасси. Плохо смотрелся Мевля, спешил Ренан. Защитники «Химок» и «Торпедо» — обнять и плакать. Но олицетворением бардака в обороне у сильной команды стал дерзкий хорват. Тин зимой отправился в клуб из ОАЭ , ведь в 27 лет известный футболист не нужен никому в топ-5, даже аутсайдерам. Едвай жестко чудил осенью в составе «Локомотива».

Георгий Джикия («Спартак»)

Во-первых, был плохим напарником. Без Жиго пошли эксперименты. Играли Чернов, Литвинов, Мевля, Маслов, Дуарте. Ни с кем Георгий не сформировал надежный дуэт. Во-вторых, сам ошибался, причем непростительно грубо для футболиста сборной. В-третьих, в новом сезоне оказался плохим капитаном. Посмотрите на поведение игроков «Спартака», не только Соболева. Георгий не объяснил коллегам, что представляют великий клуб.

Артем Самсонов («Торпедо»)

У «Спартака» не заиграл Рыбус. Точно провалил сезон Идову, которому мало доверяли разные тренеры «Химок». Но если искать человека, которого ставили на поле, но с ним команда бездарно оборонялась, то это Самсонов. «Торпедо» пропустило на пару голов меньше, чем «Химки», но такая игра в защите, как у Артема, объясняет вылет москвичей во вторую лигу. Бабурин старался, но был бессилен.

Полузащитники

Дмитрий Баринов («Локомотив»)

Гулиев и Глушаков провели кошмарный сезон. Но оценим игрока, которого звал «Зенит» и турецкие клубы. Баринов потенциально один из сильнейших хавбеков страны. А на практике стал частью ужасного «Локомотива» с немцами. Грубо ошибался в решающих матчах. Баринов слабо оборонялся, почти всю работу выполнял Карпукас. Дмитрий оказался плохим кризисным капитаном. Пока не приехал Дзюба, вожака не было.

Михаил Игнатов («Спартак»)

Понимаем идею Абаскаля. Игнатов иногда правильно стоит, открывается и пасует. Но представьте на миг, что вместо него легионер уровня Промеса. Шли бы наравне с «Зенитом»? Игнатов часто был на поле и почти всегда разочаровывал. Игрок нравится Абаскалю, но в сухом остатке играли в меньшинстве. Возможно, Михаил наберется опыта и заткнет за пояс критиков. А пока затянул петлю ничьих и поражений на шее надежд «Спартака».

Арсен Захарян («Динамо»)

Да, есть статистика, но кто смотрел игры «Динамо», поймет, почему Захарян здесь. Идеально подходит к номинации «Умеет намного лучше». Отчасти виноват Йоканович, но сам футболист после срыва трансфера в «Челси» не прогрессировал. Статистика подсказывает, какой у Арсена потенциал – он второй по пасам под удары в РПЛ после Промеса. Но 7 ассистов не греют. Пять из них оказались бесполезными. Захарян не стал лидером «Динамо», хотя имеет для этого все данные.

Нападающие

Джирано Керк («Локомотив»)

Не трогаем никого, кто не умеет играть. Здесь могли быть Смолов и Полоз, невзирая на забитые мячи. Но символом неудачной игры в атаке является не «Динамо» и «Ростов», а осенний «Локомотив». Всюду успели напортачить. Керк словно отбывал повинность. Жемалетдинов вылетел надолго из-за травмы. Миранчук время от времени радовал. А Керк, хотя Циннбауэр ему доверял, огорчил лишь «Химки» и «Оренбург». Зимой уехал в Бельгию, где тоже разочаровал.

Матео Кассьерра («Зенит»)

Писарского хватило на полгода. От Ивана Игнатьева ничего не ждали, чтобы его неудача стала разочарованием. Но вот у Кассьерры были идеальные условия. Основа «Зенита», уход Дзюбы, проблемы Сергеева со здоровьем. Колумбийца упрямо ставили в основу, но Семак разочаровался. Можно приписать Кассьерре «невидимую работу», но форварда оценивают по голам. У Малкома 23 мяча, у Сергеева 10, а у Матео всего 2.

Гамид Агаларов («Ахмат»)

Успел очаровать 19 голами в прошлом сезоне, а потом... В отличие от Бакаева в «Зените», чаще появлялся в «Ахмате» на поле. Но проиграл конкуренцию Конате. Гамид немного ожил весной, но поздно. Заносим сезон Агаларову в пассив, не заиграл в новой команде. Забил трижды, но после девятнадцати голов такой результат смотрится как насмешка над молодым игроком.

Главный тренер

Йозеф Циннбауэр («Локомотив»)

В «финале» в этой номинации оказались Йоканович, Гогниев и Циннбауэр. Славиша апатично смотрел, как «Динамо» плывет в середину таблицы. Гогниев вел себя странно и помог утопить «Химки». Но именно Йозеф едва не угробил богатый «Локомотив». Повезло с зимними трансферами и Галактионовым, но сначала пережили жуткий старт. Вина, в том числе, тренера Циннбауэра.