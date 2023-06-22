Без лидера, порядка в защите и опыта. «Динамо» и Личке пора взрослеть

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вчера, 21:23

У нового тренера много интересной работы.

Выбрать команде лидера

Шунин и Смолов не подходят. Тем более, у Лички может быть свой взгляд на правильного человека на острие. Федор может проиграть конкуренцию Тюкавину. Голкипер Антон слишком далеко от гущи событий, «Динамо» чаще атакует, чем обороняется. Смолов вроде бы в центре внимания, особенно с учетом желания работать чуть глубже, чем классический центральный форвард. Но у Федора горе от ума. У него нет авторитета в коллективе. Сам признался, что молодые напарники его не слушают. Нужен лидер, причем даже более очевидный, чем Вальбуэна, Воронин, Семшов и Кураньи из прошлого. У «Динамо» средний возраст заявки всего двадцать пять лет, хватало новичков, сыграться быстро не сумели. Многим футболистам основы 20-26 лет. Нет группы опытных игроков, которые перекрывают вспыльчивость и нетерпеливость, страхуют от глупых камбэков соперников и смертельных для таблицы ничьих.

Найти опытного защитника

Сазонов, Фернардес и Маричал не такие плохие футболисты, как можно судить по их ошибкам в обороне «Динамо». И одновременно любого из тройки фанаты клуба выбросят за трансферный борт, если им гарантируют замену в лице более опытного футболиста. Нет солидности в обороне «Динамо», даже если отбросить вопрос класса. Шунич, Ордец и тот же Рыков, хотя это защитники с разным прошлым и различными характеристиками, проходят в категорию солидные игроки. Молодым грузину, парагвайцу и уругвайцу нужно многому научиться. Также настораживает, что сам Личка странно играет в защите. Слишком часто его команды беспомощные в обороне.

Не играть в стиле середняка

А Личке так удобнее. «Оренбург» веселая, атакующая команда. Хотя футболисты заметно слабее, середняк был агрессивнее, чем «Динамо» Йокановича. Видно по разнице в интенсивности прессинга. Не говоря о разнице по количеству голов, забитых в матчах этих двух команд. Личка финишировал со скромным коллективом в таблице выше, чем москвичи. Но ему нельзя привозить с собой в столицу футбол веселого разгильдяя, который спокойно пропустит пять мячей, а через неделю пойдет бить одного из фаворитов. «Динамо» опасно превращаться в богатую версию «Оренбурга», ведь это гарантия болтания в середине таблицы.

Увеличить количество моментов

Парадокс, но «Динамо» выручила реализация ударов в створ. Соотношение голов и таким попыткам 0.29, лучше только у «Зенита», «Краснодара», «Локомотива» и «Ахмата». Но если берем соотношение ударов в створ ко всем выстрелам, то чаще мазали только игроки «Урала» и «Химок». Также не хватило самих атак с точными ударами. По выстрелам в створ «Динамо» на десятом месте, хотя была группа интересных форвардов и полузащитников с последним пасом. Йоканович выбросил на помойку год из жизни «Динамо», поскольку команда, которая не уступает «Локомотиву» по базовым возможностям, выступила аналогично плохо. Но если немцев уволили, пригласив Галактионова, то сербскому тренеру позволили испортить юбилейный год столичного клуба вылетом из Кубка от «Акрона» после того, как убрали самого опасного соперника – «Зенит».

Улучшить работу скаутов клуба

Возможно, «Динамо» даже нужен новый голкипер, если штаб Лички увидит, что Лещук и Шунин не для борьбы за самые высокие места. Пригодится опытный центральный защитник, хотя бы один, чтобы управлял линией обороны. Еще не помешает адекватная оценка возможностей Дасы. Израильтянин должен играть намного сильнее. Про опорника скажем чуть ниже. Также команде может пригодиться сильный инсайд, если оставят схему «4-3-3», а Захарян будет в центре поля. Скауты «Динамо» не нашли золотую жилу из новых легионеров, уровень новичков нужно повышать после оттока приличных игроков, вроде Шиманьски, Моро и Бальбуэна. Агент Лички кокетничает, но даже в «Оренбурге» есть люди, которых в «Динамо» теперь рассмотрят как потенциальных новичков.

Подписать опорного хавбека

У «Динамо» нет крутого опорного полузащитника со времен, когда Соу хотел играть в футбол в РПЛ . А ведь речь о клубе, где жесткую встречу соперников любят. Но не надо путать желание цепляться за каждый мяч с умением это делать. Если пересмотреть голы в ворота «Динамо», то заметите, что Сазонов, Фернандес и Маричал часто покидали свои позиции, чтобы подстраховать Даса, Скопинцева, Кутицкого и Норманна. Завершалось голами соперников. Хотя у «Оренбурга» нет выдающегося опорника, а Флорентин и Вера перетягивали одеяло на себя, как могут Захарян и Фомин, Личке важно эволюционировать вместе с новой командой. Пора играть с глубинным диспетчером. Москвичам срочно нужен крутой волнорез. В идеале не сильно ниже классом, чем Барриос. Иначе деньги и нервы спонсоров выбросят в трубу. Не будет сильной команды, если молодую оборону не делает спокойнее крутой человек в центре. Он же важен для следующего пункта.

Вывести Захаряна на пик формы