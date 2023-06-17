Финал Лиги Наций – между Хорватией и Испанией. «Красная фурия» спасёт тренера от увольнения

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вчера, 22:19

Дебют де ла Фуэнте удачным не назовёшь.

Полезно узнать о сборной Хорватии

- Попаданию хорватов в финал очередного турнира уже никто не удивляется. Это в 2018 году их перформанс был чем-то удивительным. Еще в декабре 2022 года подопечные Златко Далича добрались до полуфинала мундиаля в Катаре, где уступили команде Аргентины. Зато в матче за 3-е место «шашечные» одержали победу над Марокко и со второго мирового форума подряд уехали в медалях – пусть и в бронзовых вместо серебряных.

- Хорватия нашла самый привычный для себя сценарий – пусть за него команду и стали часто критиковать. В распоряжении Далича довольно выносливые игроки и центр поля топ-уровня. Лука Модрич, Матео Ковачич и Марцело Брозович отлично дополняют друг друга. На хавбеке «Реала» лежит обязанность задавать темп атаке и разбивать прессинг соперника, Марцело отвечает за опорную зону, а Матео очень хорош на мяче. Все это позволяет хорватам оставаться в игре, даже когда оппонент выдохся, и включаться в самые подходящие моменты. Матч полуфинала Лиги Наций против сборной Нидерландов вновь показал, насколько «шашечные» опасные в дополнительное время. Команды обменялись забитыми мячами и на перерыв после двух таймов уходили при 2:2 на табло. И уже в овертайме хорваты дважды поразили ворота соперника – сначала это сделал Бруно Петкович, затем пенальти реализовал Лука Модрич.

- При этом важно понимать – костяк команды уже в возрасте. Особенно это касается Модрича. Удивительно, как 37-летний полузащитник продолжает выдерживать уровень мадридского «Реала» и помогать национальной команде на крупных форумах. Пожалуй, единственное, что удерживает его от завершения карьеры в сборной – это отсутствие трофеев. Вот, что говорит сам футболист после полуфинального поединка:

Мы провели блестящий матч — ровно, как и хотели. После того как Крама [Крамарич] забил, мы включили максимальные обороты и действовали очень здорово. Победа в финале станет невероятным достижением, но сейчас важно грамотно восстановиться, подготовиться к игре. Завтра посмотрим, кто нам достанется в соперники по финалу. Выиграть первый трофей в истории сборной – это будет исполнением мечты.

Ориентировочный состав Хорватии (4-3-2-1): Ливакович – Соса, Шутало, Вида, Юранович – Брозович, Ковачич, Модрич – Перишич, Пашалич – Крамарич.

Полезно узнать о сборной Испании

- В команде сложилась нездоровая атмосфера – есть вероятность, что к сентябрьским матчам «красную фурию» готовить будет уже не Луис де ла Фуэнте. Специалистом не совсем довольны в руководстве Федерации футбола Испании. Там рассчитывали, что назначение тренера из системы национальных команд принесет в основную сборную спокойствие. На деле команда при новом наставнике начала с победы над Норвегией и поражения от Шотландии. По слухам, результат второго поединка надломил Луиса, а игроки испанской сборной выразили обеспокоенность касаемо его готовности управлять коллективом высочайшего уровня.

- Несмотря на нездоровые разговоры вокруг команды, Испания прошла в финал Лиги Наций – причем на их пути стояла не рядовая сборная, а действующие чемпионы Европы – итальянцы. Команды начали неожиданно резво – уже на третьей минуте матча «красная фурия» вышла вперед, а на 11-й минуте «скуадра адзурра» ответила голом Чиро Иммобиле с пенальти. Далее инициатива постепенно перешла к Испании – подопечные де ла Фуэнте эффективно давили на соперника, сам тренер смог удержать необходимый уровень интенсивности за счет замен. И в конце концов «красная фурия» забила второй – под самый занавес матча, на 88-й минуте.

- Для сборной Испании это второй раз, когда команда добирается до финала Лиги Наций. В предыдущем розыгрыше турнира коллектив все так же обыграл Италию – и тоже со счетом 2:1. Но в финале встретился с французами – и оказался слабее. Нынешний соперник испанцев не имеет такого количества топ-исполнителей, но даже так остается серьезной угрозой в силу выносливости и непредсказуемости.

- Крайне интересно сейчас следить за конкуренцией во вратарской линии «красной фурии». Давида Де Хеа уже не вызывают, теперь де ла Фуэнте выбирает основного голкипера среди двух кандидатов: Унаи Симона и Кепы Аррисабалаги. Первый отыграл матч с Италией, последний выходил против Норвегии и Шотландии в марте.

Ориентировочный состав Испании (4-2-3-1): Симон – Альба, Ляпорт, Ле Норман, Карвахаль – Родри, Мерино – Фати, Гави, Асенсио – Хоселу.

Полезно узнать о противостоянии

- За все время команды успели сыграть между собой 9 матчей – в 5 из них победу одерживала сборная Испании, трижды сильнее оказывалась Хорватия и лишь один поединок завершился вничью.

- Матч между соперниками на недавнем Евро-2020 в 1/8 финала стал самым результативным в истории личных встреч. Хорваты умудрились отыграться с 1:3 за 7 минут, перевели поединок в дополнительное время – но класс «красной фурии» оказался сильнее. 5:3 в пользу испанцев.

Прогноз Soccer.ru: де ла Фуэнте важно убедить руководство, что он ментально готов тренировать сборную Испании и выдержит накал больших турниров. Многое зависит именно от финала ЛН – поставим на победу «красной фурии», хотя легко она им не дастся.