Бомбардир для «Реала» и вратарь для «Челси». Подбираем замены

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вчера, 08:34

Топовые клубы опять в поиске звезд.

В Европе многие топ-клубы столкнутся с необходимостью искать замену для важных футболистов, которые их покинут. Слухи и новости об их уходе порождают за собой разговоры о том, кто может заменить этих исполнителей. Мы предлагаем ознакомиться с несколькими вариантами для ряда клубов.

«Арсенал» (Томас Партей/Гранит Джака – на Амаду Онана из «Эвертона»)

В полузащите у «Арсенала» этим летом грядет серьезная перестройка. Партей и Джака должны покинуть команду. Появление в ней Кая Хаверца из «Челси» должно добавить креативности и угрозы чужим воротам. По сути, он может занять позицию Джаки. Тогда потенциальное подписание Деклана Райса из «Вест Хэма» способно стабилизировать центр поля. Но он оценивается более чем в сто миллионов фунтов стерлингов. И на него есть другие претенденты.

«Арсеналу» стоит рассмотреть более универсального исполнителя, который способен выполнять обе роли и дать дополнительную глубину. Им мог стать Кайседо из «Брайтона», но «Арсенал» потерпел неудачу в борьбе за него. Поэтому вынужден обращаться за альтернативами. Ромео Лавия из «Саутгемптона» и Онана из «Эвертона» могут ими стать.

«Эвертон» сейчас испытывает трудности, а 21-летний Онана еще не показал в полной мере конструктивные аспекты своей игры, но видно, что у него большой запас и потенциал. Он уже умеет очень многое в средней линии: от прессинга и отбора до поддержки атаки и игры в воздухе. Добавил бы вариативности «Арсеналу».

«Барселона» (Серхио Бускетс – на Мартина Субименди из «Реала Сосьедад»)

Заменить одного из самых влиятельных полузащитников своего поколения очень непросто. Возможно, придется менять тактические роли исполнителей. Появление Илкая Гюндогана в «Барселоне» может закрыть многие аспекты работы Бускетса, но 24-летний Субименди уже показал, что может стать надежным вложением на годы вперед.

В качестве единственного опорника «Реала Сосьедад» Субименди выполнял колоссальный объем работы, покрывая огромную территорию и поддерживая атакующую линию. Он дорожит мячом, редко его теряет, прогрессируя в обращении с мячом от сезона к сезону. Это последовательный разумный хавбек, но вот отступные у него 60 миллионов евро. И «Барселона» может такое не потянуть.

«Челси» (Эдуар Менди – на Мика Меньяна из «Милана»)

Меньян пропустил много времени из-за травмы, но все равно смог укрепить репутацию одного из лучших вратарей Европы и стать первым номером в сборной Франции. У 27-летнего голкипера удивляют реакция, атлетизм и чтение игры. Во многих случаях он спасает команду благодаря мощным своевременным перехватам, способен ловко уходить от давления, обладает здоровой уверенностью.

Меньян уже становился чемпионом во Франции и Италии. Теперь может попробовать себя в Англии и составить конкуренцию Кепе в борьбе за место основного голкипера «Челси», когда Менди отправится в Саудовскую Аравию.

«Ливерпуль» (Роберто Фирмино – на Доминика Собослои из «Лейпцига»)

Стиль игры Фирмино, который сочетает в себе и «восьмерку», и «девятку», довольно сложно скопировать, следовательно, заменить. Однако решить проблему можно подбором схожего по манере исполнителя с некоторыми тактическими коррективами. «Ливерпуль» уже подписал МакАллистера из «Брайтона», что усилит тактическую гибкость «красных» при построении атак. Но нужна фигура на место Фирмино.

Собослои умело находит свободное пространство в плотных построениях, отлично действует и из глубины, и с флангов, что прекрасно подойдет стилю «Ливерпуля». 22-летний форвард еще и здорово вписывается в комбинационный футбол, также обладает мощным ударом и мастерством розыгрыша штрафных. За «Лейпциг» Доминик забил 20 мячей в 91 матче. Сейчас на него также претендует «Ньюкасл». И обоим английским клубам стоит поторопиться, потому что пункт об отступных за 60 миллионов евро действителен в его контракте лишь до конца месяца.

«Манчестер Юнайтед» (Давид Де Хеа – на Диогу Кошту из «Порту»)

Вратарь сборной Португалии за примерно 70 миллионов евро может стать хорошей ставкой на надежное будущее для «Манчестер Юнайтед». Кошта планомерно рос по карьерной лестнице в клубе и сборной. Предыдущий сезон стал для 23-летнего голкипера вторым полноценным в качестве основного вратаря «Порту».

У Кошты хорошая реакция, понимание игры, благодаря которому он может ликвидировать угрозу еще до ее возникновения, а также начать быструю контратаку грамотным вводом мяча. Обращает на себя внимание и яркий стиль игры Кошты, который в прошедшей кампании Лиги чемпионов трижды подряд отражал пенальти. И вообще имеет в своей относительно короткой карьере 11 отраженных одиннадцатиметровых. Когда Де Хеа уйдет из МЮ , клуб будет обязан рассмотреть кандидатуру португальца.

ПСЖ (Неймар – на Хави Симонса из ПСВ )

Будущее Неймара в Париже висит на волоске, и ПСЖ может с легкостью заменить его 20-летним Симонсом, который выступает на той же позиции и добился впечатляющего прогресса в последнее время. Этот воспитанник академии «Барселоны» раньше выступал за молодежную команду ПСЖ . Париж он покинул в прошлом году, но ПСЖ может его вернуть по контракту за 6 миллионов евро, что гораздо меньше рыночной стоимости.

Симонс, как и Неймар, умеет здорово включать дриблинг и перемещаться между линиями, создавая остроту. Прошлый сезон в ПСВ впечатлил: 22 гола в 48 матчах и большое влияние на игру. Будет странно, если ПСЖ за такие смешные деньги не станет возвращать Хави.

«Реал» (Карим Бензема – на Гонсалу Рамуша из «Бенфики»)

Мадридцам кровь из носу нужно находить ударного центрфорварда на место ушедшего Бензема. «Реал» отчаянно пытается заполучить Харри Кейна, но это непростая задача. А слухи вокруг Килиана Мбаппе то разогреваются, то остывают. Время же идет. Хорошей альтернативой может стать Рамуш из «Бенфики».

21-летний форвард сборной Португалии забил за лиссабонцев 46 мячей в 106 матчах. Конечно, за него «Бенфика» хочет 120 миллионов евро, но сейчас на рынке просто нет достойных кандидатур, которые способны дать голевое изобилие со старта. Гарантий никто не дает, но выглядит вариант привлекательно. К тому же Рамушу всего 21 год, то есть при удачном стечении обстоятельств он может надолго обеспечить «Реал» голами.