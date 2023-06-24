«Русенборг» – «Сарпсборг 08»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 11-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Русенборг» — «Сарпсборг 08», который состоится 25 июня 2023 года

«Русенборг»

«Маленькие тролли» в турнирной таблице чемпионата Норвегии занимают на данный момент девятое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием команды. В 1/32 Кубка Норвегии «чёрно-белые» уступили в гостях клубу «Стьордалс Блинк» (1:2). В сухую, поразив четыре раза ворота соперника, «маленькие тролли» одержали победу на своём поле над «Хам-Камом» в рамках матча 9-го тура Элитсерии.

11 июня ничейным исходом завершилась игра прошлого тура чемпионата Норвегии со «Стабеком» (2:2).

«Сарпсборг 08»

«Сине-белые» находятся на сегодняшний день на седьмой строчке турнирной таблицы Элитсерии. Рассмотрим недавние матчи «Сарпсборга 08» за последнее время. На выезде в матче 9-го тура чемпионата, открыв счёт первыми, «сине-белые» потерпели поражение от команды «Тромсё» (1:2). В два гола «Сарпсборг 08» выиграл дома у «Одда» в рамках матча 1/16 Кубка Норвегии.

Со счётом 1:3 «сине-белые» уступили дома «Викингу» в матче 10-го тура.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Русенборг» – 2.10

Ничья – 3.65

Победит «Сарпсборг 08» – 3.35

Победит «Русенборг» с форой -1.5 – 3.50

Обе забьют — нет – 2.38

Обе забьют — да – 1.56

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.63

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.23

Статистика

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – да

В двух матчах из пяти последних «Русенборг» выиграл у своих оппонентов

За аналогичный период «Сарпсборг 08» одержал три победы.

Прогноз

В случае поражения, «маленькие тролли» рискуют опуститься на несколько строчек ниже в турнирной таблице. «Чёрно-белые» этого не допустят. На своём поле свои три очка команда наберёт. Компания Pinnacle предлагает на победу «Русенборга» коэффициент 2.10.