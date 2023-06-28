«Коло Коло» – «Перейра» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1687965602

вчера, 18:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на кубок Либертадорес «Коло Коло» – «Перейра», который состоится 30 июня 2023 года

«Коло Коло»

Чилийский клуб смог в первых пяти турах группового этапа кубка Либертадорес смог набрать всего пять пунктов и теперь находится с достаточно сложной ситуации. «Коло Коло» идет на последнем месте с пятью очками и уступает «Монагасу» лишь по дополнительным показателям, а от второго места клуб отделят три пункта. Чтобы как минимум продолжить свой путь в Южноамериканском кубке, команде необходимо сыграть лучше своего прямого конкурента, который будет играть параллельно.

18 июня «Коло Коло» обыграл на своем поле «Депортиво Кали» (5:4), а седьмого числа минимально проиграл на выезде «Бока Хуниорс» (0:1).

«Перейра»

После пяти туров в активе колумбийского клуба семь набранных баллов, но он себе еще далеко не гарантировал место в плей-офф кубка Либертадорес. Чтобы параллельный матч не имел значения для команды, ей необходимо только побеждать в игре с «Коло Коло». В других случаях позиция коллектива будет зависеть от второй игры в этой группе. Матч обещает быть интересным и привлекает внимание большого количества болельщиков.

7 июня «Перейра» уступил на выезде «Монагасу» (0:1), а 25 мая коллектив минимально одолел «Бока Хуниорс» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Коло Коло» – 1.6

Ничья – 3.9

Победит «Перейра» – 5.9

Статистика

«Перейра» выиграл четыре из шести последних матчей во всех турнирах

«Коло Коло» проиграл на своем стадионе три поединка из десяти последних

Семь из десяти последних матчей «Коло Коло» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Коло Коло», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Хозяева наверняка будут играть первым номером и с большой вероятностью одержат победу, осложнив ситуацию в этой группе.