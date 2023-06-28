«Коло Коло» – «Перейра» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на кубок Либертадорес «Коло Коло» – «Перейра», который состоится 30 июня 2023 года
«Коло Коло»
Чилийский клуб смог в первых пяти турах группового этапа кубка Либертадорес смог набрать всего пять пунктов и теперь находится с достаточно сложной ситуации. «Коло Коло» идет на последнем месте с пятью очками и уступает «Монагасу» лишь по дополнительным показателям, а от второго места клуб отделят три пункта. Чтобы как минимум продолжить свой путь в Южноамериканском кубке, команде необходимо сыграть лучше своего прямого конкурента, который будет играть параллельно.
18 июня «Коло Коло» обыграл на своем поле «Депортиво Кали» (5:4), а седьмого числа минимально проиграл на выезде «Бока Хуниорс» (0:1).
«Перейра»
После пяти туров в активе колумбийского клуба семь набранных баллов, но он себе еще далеко не гарантировал место в плей-офф кубка Либертадорес. Чтобы параллельный матч не имел значения для команды, ей необходимо только побеждать в игре с «Коло Коло». В других случаях позиция коллектива будет зависеть от второй игры в этой группе. Матч обещает быть интересным и привлекает внимание большого количества болельщиков.
7 июня «Перейра» уступил на выезде «Монагасу» (0:1), а 25 мая коллектив минимально одолел «Бока Хуниорс» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Коло Коло» – 1.6
- Ничья – 3.9
- Победит «Перейра» – 5.9
Статистика
- «Перейра» выиграл четыре из шести последних матчей во всех турнирах
- «Коло Коло» проиграл на своем стадионе три поединка из десяти последних
- Семь из десяти последних матчей «Коло Коло» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Коло Коло», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Хозяева наверняка будут играть первым номером и с большой вероятностью одержат победу, осложнив ситуацию в этой группе.