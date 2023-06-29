«Ньюэллс Олд Бойс» – «Аудакс Итальяно» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на кубок Южной Америки «Нюэллс Олд Бойс» – «Аудакс Итальяно», который состоится 30 июня 2023 года

«Ньюэллс Олд Бойс»

Команда из Аргентины максимально уверенно прошла весь групповой этап и добилась максимально результата в 15 очков после пяти туров. «Ньюэллс Олд Бойс» опережает нынешнего соперника на пять пунктов и может позволить себе сыграть в свое удовольствие, без давления на результат, как и «Аудакс Итальяно». Тем не менее, поединок будет интересным даже без турнирного значения для обоих клубов.

24 июня «Ньюэллс Олд Бойс» сыграл вничью с «Ураканом» (1:1), а 12 числа с тем же счетом завершил матч с «Унион» (1:1).

«Аудакс Итальяно»

Чилийский клуб может быть доволен результатом, ведь уже обеспечил себе место в 1/16 плей-офф турнира и не может опуститься ниже, также как и подняться выше. В активе «Аудаск Итальяно» десять баллов и команда едет на выезде к лидеру без турнирных задач, а скорее проверить свои силы на фоне соперника из Аргентины. Встреча вряд ли будет слишком напряженной, но клубы наверняка порадуют болельщиков красивой игрой.

23 июня «Аудакс Итальяно» обыграл на своем поле «Депортес Ренго» (2:1), а восьмого числа с тем же счетом обыграл на выезде «Блуминг» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ньюэллс Олд Бойс» – 1.53

Ничья – 4

Победит «Аудакс Итальяно» – 6.7

Статистика

«Ньюэллс Олд Бойс» проиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах

«Аудакс Итальяно» выиграл четыре из шести последних матчей на выезде

Девять из десяти последних матчей аргентинского клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре последних выездных матча «Аудакс Итальяно» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Аргентинский клуб играет в малорезультативный футбол и даже в поединке, не имеющем турнирного значения, болельщики вряд ли увидят большое количество голов.