«Баия» – «Гремио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 13-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Баия» – «Гремио», который состоится 2 июля 2023 года

«Баия»

«Трёхцветные» на текущий момент находятся на четырнадцатой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды за последнее время. 11 июня «Баия» принимала дома «Крузейро» в рамках матча 10-го тура Серии A. Игра завершилась вничью со счётом 2:2. На своём поле в позапрошлом туре «трёхцветные» с минимальным счётом выиграли у «Палмейраса».

25 июня с разницей в один мяч «Баия» проиграла в гостях «Флуминенсе» (1:2).

«Гремио»

«Мушкетёры» в чемпионате Бразилии занимают на сегодняшний день второе место. Вспомним несколько футбольных поединков «Гремио», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с командой «Баия». 12 июня в сухую, пропустив три гола, «мушкетёры» проиграли в гостях «Фламенго» в матче 10-го тура Серии A. Дома с разницей в пару мячей «Гремио» выиграло у команды «Америка МГ».

На прошлых выходных со счётом 5:1 «мушкетёры» взяли верх над «Коритибой».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Баия» – 2.49

Ничья – 3.30

Победит «Гремио» – 2.80

Победит «Баия» с форой -1.5 – 4.55

Обе забьют — нет – 2.03

Обе забьют — да – 1.75

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.00

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81

Статистика

Исходом тотал меньше 2.5 голов за игру завершились три личных матча команд из пяти крайних

В двух футбольных поединках из пяти последних «Баия» выиграла своих оппонентов

«Мушкетёры» из пяти крайних встреч взяли верх над своими соперниками в четырёх матчах.

Прогноз

На семь очков отстаёт «Гремио» от «Ботафого». В предстоящей игре у «мушкетёров» будет возможность сократить отставание от первого места, и они используют эту возможность. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.80 на победу «Гремио».