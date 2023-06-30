«Куяба» – «Сантос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 13-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Куяба» – «Сантос», который состоится 3 июля 2023 года

«Куяба»

«Золотые» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A занимают шестнадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Куябы» за последнее время. В трёх крайних матчах команда не радует победами своих болельщиков. В матче 10-го тура чемпионата Бразилии 11 июня «золотые» разошлись миром с «Коринтиансом» (1:1). На своём поле с минимальным счётом уступили «Ботафого» в позапрошлом туре.

27 июня в гостях со счётом 0:1 «Куяба» потерпела поражение от клуба «Васко да Гама».

«Сантос»

В одиннадцати матчах подряд «Сантос» не выигрывает своих соперников. Тринадцатое место в чемпионате Бразилии занимают «рыбы» на текущий момент. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды. 22 июня «Сантос» в сухую, пропустив пару мячей, проиграл дома «Коринтиансу» в матче 11-го тура Серии A. На своём поле с разницей в один мяч «рыбы» уступили «Фламенго» (2:3).

«Нулёвку» раскатал «Сантос» с «Блумингом» в рамках матча 6-го тура группового этапа Южноамериканского кубка.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Куяба» – 2.20

Ничья – 3.10

Победит «Сантос» – 3.55

Победит «Куяба» с форой -1.5 – 4.30

Обе забьют — нет – 1.61

Обе забьют — да – 2.22

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.62

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.45

Статистика

В трёх крайних очных встречах «Куяба» не выигрывает у «Сантоса»

В двух матчах из пяти последних «золотые» проиграли своим соперникам

«Рыбы» уступили из пяти крайних встреч в трёх.

Прогноз

Слишком долго длится безвыигрышная серия «рыб». В предстоящей игре данная серия прервётся. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.55 на победу «Сантоса».