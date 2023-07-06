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Марио Фернандес договорился о переходе в «Зенит»

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Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:20
Не могу пожелать ему удачи в новом клубе. А ЦСКА, я думаю- справится и без него...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:53
Правильно и выкладывался по полной в каждом матче. Но всему приходит конец. Так вышло и надо это принять. А любопытство осталось при мне
Capral
Capral ответ Egorium23 (раскрыть)
вчера в 13:50
Заработать, вы хотели сказать?
Играл он, как раз в ЦСКА!!! Он наслаждался футболом- в этой команде!!!
Egorium23
Egorium23 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:45, ред.
Просто Марио захахотел хоть под пенсию поиграть в футбол, а не носиться бездумно по полю.
kb39tsur7h37
kb39tsur7h37
вчера в 13:43
Зенит берет второго Бакаева, ничего хорошего от этого не будет.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:28
Умер максим,и хрен с ним!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:24
Конечно это неожиданно, но ведь известно, что правит этим миром и людьми. Правильно деньги и только деньги. Я кстати изначально скептически относился к его возвращению, все таки он не играл полтора года и там в Интере не потянул. Скорее это имиджевый шаг Газпрома для демонстрации кто в доме (РПЛ и РФ) хозяин. Однако поглядим, мне любопытно что из этого выйдет.
w1345ds
w1345ds
вчера в 11:55
ахаха, супер Марио решил пройти по дороге Жиркова?!))))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:53
Ахахаха. Вот это поворот!
Capral
Capral
вчера в 11:48
Я хоть и не болельщик ЦСКА, но скажу сразу- Марио иуда!!!
Вот уж не ожидал...
112910415
112910415
вчера в 11:48
ой ... галлюцинация !... нет ??
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