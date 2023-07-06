Марио Фернандес договорился о переходе в «Зенит»

Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес вернётся в РПЛ.
По данным источника, 32-летний футболист договорился о переходе в «Зенит».
Ранее агент Марио Фернандеса заявлял, что защитник не перейдёт в ЦСКА.
Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес вернётся в РПЛ.
По данным источника, 32-летний футболист договорился о переходе в «Зенит».
Ранее агент Марио Фернандеса заявлял, что защитник не перейдёт в ЦСКА.
Играл он, как раз в ЦСКА!!! Он наслаждался футболом- в этой команде!!!
Играл он, как раз в ЦСКА!!! Он наслаждался футболом- в этой команде!!!
Вот уж не ожидал...
Вот уж не ожидал...