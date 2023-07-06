В ЦСКА отреагировали на возможный переход Марио Фернандеса в «Зенит»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своём телеграм-канале прокомментировал возможный переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».
Ну что же. Теперь все встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение.
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своём телеграм-канале прокомментировал возможный переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».
Ну что же. Теперь все встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение.
Если у Марио девствующий контракт с ЦСКА аж до июня 2024 года, то как он заключает контракт с Зенитом, а ЦСКА только руками разводит?
Причина очень проста, Марио и ЦСКА сегодня ничего не связывает, в противном бы случае наказали клуб, а игрока дисквалифицировали.
Похожие прецеденты уже были как в России, так и в мировом футболе. Причём деньги или связи в таких случаях не играют никакой роли.
Так что тут надо в ЦСКА интересоваться, почему об этом молчали столько времени.
Если у Марио девствующий контракт с ЦСКА аж до июня 2024 года, то как он заключает контракт с Зенитом, а ЦСКА только руками разводит?
Причина очень проста, Марио и ЦСКА сегодня ничего не связывает, в противном бы случае наказали клуб, а игрока дисквалифицировали.
Похожие прецеденты уже были как в России, так и в мировом футболе. Причём деньги или связи в таких случаях не играют никакой роли.
Так что тут надо в ЦСКА интересоваться, почему об этом молчали столько времени.