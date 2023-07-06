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В ЦСКА отреагировали на возможный переход Марио Фернандеса в «Зенит»

вчера, 12:38

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своём телеграм-канале прокомментировал возможный переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

Ну что же. Теперь все встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 21:21
Я согласен, что не надо одинаково оценивать всех легионеров. Однако, большинство из них относятся к клубу, заключившиму с ними контракт, более цинично, чем мы, болельщики к ним.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 18:05
Отчасти вы правы, с тем же Акинфеевым его не сравнить, да и таких патриотов клуба как Игорь в мире единицы.
Но и Марио стал для армейцев не просто легионером, а частью клуба. Такими игроками гордятся клубы и переходы в стан лютых соперников, даже транзитом и через несколько лет, сродни шоку.
Сейчас армейца толком не знают как реагировать на эту новость.
Кто то уже записал в предатели, кто то надеется, что это "утка", кто то до сих пор защищает Марио, веря, что он всё ещё игрок ЦСКА.
Так, что легионер легионеру рознь.
Тот Луис Адриано был бы не против поиграть в Зените или ЦСКА, несмотря на свою спартаковскую карьеру и любовь болельщиков. А к примеру Чорлуке по окончании контракта в Локо предлагали играть в Спартаке и вроде как в Зенит звали, но он сказал, что в России для него только один клуб, а позже завершил карьеру.
Вот как то так, легенда клуба может стать не только свой воспитанник.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Balbes77773 (раскрыть)
вчера в 17:46
Наверное не хотели подымать шумиху и надеялись, что он вернётся в ЦСКА, но что то пошло не по плану и обман вылез наружу.
Лично я к Марио отношусь нормально, всегда считал хорошим игроком, без лишних понтов, такой профессиональный тихоня, делающий отлично своё дело.
Ну, а кто он предатель, редиска или всё таки легенда ЦСКА это решать уже Вам армейцам, я к нему нейтрален и болелам других клубов наверное тоже так же надо поступать как я.
Да и с руководства сами спросите. Думаю шумиха будет долгой с непредсказуемыми последствиями. Ещё много, что повылазит.
Ждём, наблюдаем.
Balbes77773
Balbes77773 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 17:30
Привет!Мдааа,я,мягко говоря,в недоумении...зачем скрывать то было,что Марио ещё в 22г. разорвал контракт??
Mdtrgft3
Mdtrgft3
вчера в 17:30
А 3 он нам нужен то ..?!?
Сп62
Сп62
вчера в 17:28
Если бы Марио вышел из академии ЦСКА, целовал эмблему клуба, а потом слинял бы в другой клуб, тогда болельщикам клуба стоило бы переживать. А так как он международный профессионал, то он будет целовать эмблему любого клуба, который будет платить ему зарплату. Наши болельщикам пора к этому привыкнуть и не тешить себя любовью проффи.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Balbes77773 (раскрыть)
вчера в 17:19, ред.
Здрасьте!

Если у Марио девствующий контракт с ЦСКА аж до июня 2024 года, то как он заключает контракт с Зенитом, а ЦСКА только руками разводит?

Причина очень проста, Марио и ЦСКА сегодня ничего не связывает, в противном бы случае наказали клуб, а игрока дисквалифицировали.

Похожие прецеденты уже были как в России, так и в мировом футболе. Причём деньги или связи в таких случаях не играют никакой роли.

Так что тут надо в ЦСКА интересоваться, почему об этом молчали столько времени.
Balbes77773
Balbes77773 ответ Egorium23 (раскрыть)
вчера в 16:50
У него действующий контракт с ЦСКА до 2024 года.У Вас другая информация?Поделитесь?
Байкал-38
Байкал-38 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 15:39
Володька Быстров, Глушаков, Сашка Панов... неужели и Марио к таким в компанию записали?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:29
Куда им рыпаться теперь..). Вот был бы на месте Зенита другой...тут потопали бы и зубами поскрипели). И припомнили бы..
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 15:27
"сука" не наука, а профессия).
Egorium23
Egorium23 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 14:29
Марио давно игрок не ЦСКА и не собирался туда возвращаться, не ввводите людей в заблуждение.
Beriner
Beriner
вчера в 13:41
Зачем он нужен Зениту, устроит скачки в штрафной и будет пугать вратаря.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 13:40
    Vladrad
    Vladrad
    вчера в 13:39
    Не удивлюсь, что и Акинфеев под пенсию перейдет в Зенит, чтобы не помнить себя каким-то армейцем.
    isamsn
    isamsn
    вчера в 13:27
    Может это и к лучшему. Всё таки уже 32 года парню...
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 13:12
    А ведь он целовал эмблему, сука бразильская
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 12:58
    А как же джентельменское соглашение между двумя клубами не перемагивать игроков друг у друга, действующее уже много лет ?
    Наличие бабла всё уже решает. Жаль. Зенит это не украшает.
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 12:57
    А нахрена тогда вы там "зряплату" получаете?Что,о интересе Миллера к нему вам было раньше неизвестно?Открыто говорили ещё лет пять назад.
    112910415
    112910415
    вчера в 12:47
    непонятные моменты получили непонятные объяснения
    asraeil
    asraeil
    вчера в 12:42
    Очень смахивает на очередную громко крякающую утку... хотя...все может быть
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 12:41
    Это ещё почему? у вас Дуглас Сантос ну абсолютно никакой
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 12:41
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 12:41
      Лично мне бы этого ну никак не хотелось ...
      Гость
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