ЦСКА не смог заплатить 360 000 евро за Марио Фернандеса

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вчера, 13:34

Стала известна причина, по которой защитник не вернулся в ЦСКА .

По данным источника, «армейцы» не смогли выкупить контракт игрока у «Интернасьоналя» за 360 000 евро, поэтому данной опцией воспользовался «Зенит».