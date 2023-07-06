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ЦСКА не смог заплатить 360 000 евро за Марио Фернандеса

вчера, 13:34

Стала известна причина, по которой защитник Марио Фернандес не вернулся в ЦСКА.

По данным источника, «армейцы» не смогли выкупить контракт игрока у «Интернасьоналя» за 360 000 евро, поэтому данной опцией воспользовался «Зенит».

ЦСКА не смог найти такие средства. Скорее всего, это связано с тем, что новый контракт с ЦСКА с увеличением заработной платы до 1 950 000 евро за сезон подписал защитник Игорь Дивеев.

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Все комментарии
isamsn
isamsn ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 17:14, ред.
Тут нет подводных камней и зреющего винограда. Это просто пословица. Объяснение выше, связанное с порядочностью во взаимоотношениях и только.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:37
Отзвенели гривны,отзвенели шекели-загрустил наш Гинер,игроки уехали!(Я).
pomor45
pomor45 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 20:55
Везде, где слышен хруст рублей и тонко звякает копейка, невдалеке сидит еврей или по крайности еврейка. (И. Губерман). Значит ещё хрустит, если Гинер цепляется.
pomor45
pomor45 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:48
Заврались коняшки. Марио их просто кинул, так они сказку про аренду придумали. Там у них непонятно что творится и кто бал правит. Похоже по Крылову: лебедь, рак и щука.
pomor45
pomor45 ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 20:39
Удивительно с какой скоростью у коней зеленеет виноград: то Марио Супер, то сразу баба, без которой их кобыле будет только легче.
Naherger
Naherger
вчера в 19:06
"Не захотел" будет правильней
cska1948
cska1948
вчера в 17:39
Кто-нибудь понял почему ЦСКА или любой другой клуб должен заплатить Интернасьоналу 360 тысяч, если Марио САМ заключил, а затем расторгнул с клубом контракт?
Сп62
Сп62
вчера в 17:18
То, что Гинер не захотел брать Марио, для меня это однозначно, так же, как и то, что весь процесс переговоров шит разноцветными нитками и пока мало кому понятен.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:09
Какие-то смешные цифры для ЦСКА.
112910415
112910415
вчера в 17:05
едва ли он нужен ЦСКА
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:33
Армейские болельщики на соккере доказывают, что у Марио с ЦСКА действующий контракт.
Марио продлил контракт с ЦСКА 2021 году до конца сезона 2023/24 и по идеи действует ещё год.
И вот тут главный вопрос как ЦСКА не смог выкупить контракт у «Интернасьоналя» за 360 000 евро, если Марио принадлежит ЦСКА до июня 2024 года, а яко бы аренда действует до декабря 2023 года?
Ну ладно, можно представить, что ЦСКА хотел его выкупить из аренды, но почему тогда Марио летом заключает контракт с другим клубом?

Нет тут всё очень просто, Марио ещё прошлым летом разорвал контракт с ЦСКА и заключил контракт с «Интернасьоналем».
Да изначально может и была эта "мистическая аренда" или её зачем то выдумали в ЦСКА... Думаю узнаем скоро.

Руководство ЦСКА думало, что провернёт всё шито крыто, но всё пошло не по плану. И оказывается, что оно просто обманывало своих же болельщиков, но зачем?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:46
Два кочана в одни руки не возьмёшь, да к тому же без 🖕.
Накир
Накир
вчера в 14:25
Смешно, Марио так хотел вернуться что не захотел сам компенсацию заплатить. Сам залез в опу, а вытаскивать типа должны его кто то. В такой ситуации даже копейку платить нет смысла. Он уехал с действующим контрактом с нами, и мы же теперь за него должны платить???

Ну а так что, не уйди(от слова КИНУЛ) Марио из ЦСКА год назад, мы бы не узнали такого Гайича. Говорить об уровне и сравнивать его с нашим бразильцем лучших времён невозможно - в еврокубках ведь не играем. В итоге имеем: более молодого вполне качественного правого крайнего. А Фернандес - у разбитого корыта... Эх жил в России, а сказки не читал...:). Ладно, шутка конечно от части. Ну а карьера, наверное, подошла к концу. И уже в который раз бразильский менталитет мешает очередному футболисту. Удачи супер Марио в дальнейшем уже в Зените.....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 14:15, ред.
Я не вникаю в домыслы и не питаюсь ими. В настоящее время весь пакет акций, принадлежавший ВЭБ , у Балановича. это около 75 %. 23% у Гинера. Фантазии в своей компании распространяйте, а я пользуюсь ОФИЦИАЛНОЙ информацией.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:08
Поэтому Гинер ничего уже не решает в вопросах финансов,а общий бизнес трио был и и доживает своё время только сейчас,из-за ряда решений окраинского филиала залужного правительства.А к процветанию Балановича всегда обязательна приставка ПОКА,как к деятельности,связанной с высокими биржевыми рисками.С воцарением его ЦСКА ступил на минное поле.Гинер знает,но вынужден был сдаться,продлевая свой "армейский" век.
isamsn
isamsn
вчера в 14:05
Вопрос не в 360000, а в порядочности. Марио пошли на встречу при действующем контракте и просто войдя в семейное положение отпустили домой. Платить за возвращение в этом случае просто унизительно. И сожелеть не нужно. "баба с возу , кобыле легче".
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:58
Заголовок принципиально неверен. ЦСКА не не смог заплатить, а не захотел. Зачем платить этому клубу, если Марио отпустили БЕСПЛАТНО.?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 13:56
Причем здесь первые двое из твоего списка? В ЦСКА сейчас основной акционер Балановмч и он на жизнь не жалуется. А украинский период бизнеса Гинера закончился без малого 10 лет назад. Он о нем уже и забыл
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:55
Вот здесь армейцы поступили по армейски...
Прям уважуха накатила!
Тактично нашли причину дембеля.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:50, ред.
Кормовая база трио"Воеводин-Бабаков-Гинер" на Окраине мира,в виде участия в куче энергетических проектов, приказывает долго жить,поэтому у Гинера нет денег(а банки приходят зарабатывать,а не тратить...ну если на себя только),Бабаков успешно подзарабатывает в передачах Соловьёва,а уж где третий кадр чалится-сие не ведомо,он не на слуху.
FenixSL
FenixSL ответ Мысыктар (раскрыть)
вчера в 13:42
да, но тот же Дивеев это не ок
почти 200 лямов за сезон
абсурд
FenixSL
FenixSL
вчера в 13:41
настолько все плохо и с логикой и деньгами
ужасно жаль прекрасный клуб ЦСКА
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 13:41
при всем уважении к Марио, лучшее позади.
Ванечка
Ванечка
вчера в 13:40
Наверное так нужен был армейцам что не нашли денежку...
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