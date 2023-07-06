ЦСКА не смог заплатить 360 000 евро за Марио Фернандеса

Стала известна причина, по которой защитник Марио Фернандес не вернулся в ЦСКА.
По данным источника, «армейцы» не смогли выкупить контракт игрока у «Интернасьоналя» за 360 000 евро, поэтому данной опцией воспользовался «Зенит».
ЦСКА не смог найти такие средства. Скорее всего, это связано с тем, что новый контракт с ЦСКА с увеличением заработной платы до 1 950 000 евро за сезон подписал защитник Игорь Дивеев.
Ну а так что, не уйди(от слова КИНУЛ) Марио из ЦСКА год назад, мы бы не узнали такого Гайича. Говорить об уровне и сравнивать его с нашим бразильцем лучших времён невозможно - в еврокубках ведь не играем. В итоге имеем: более молодого вполне качественного правого крайнего. А Фернандес - у разбитого корыта... Эх жил в России, а сказки не читал...:). Ладно, шутка конечно от части. Ну а карьера, наверное, подошла к концу. И уже в который раз бразильский менталитет мешает очередному футболисту. Удачи супер Марио в дальнейшем уже в Зените.....
Ну а так что, не уйди(от слова КИНУЛ) Марио из ЦСКА год назад, мы бы не узнали такого Гайича. Говорить об уровне и сравнивать его с нашим бразильцем лучших времён невозможно - в еврокубках ведь не играем. В итоге имеем: более молодого вполне качественного правого крайнего. А Фернандес - у разбитого корыта... Эх жил в России, а сказки не читал...:). Ладно, шутка конечно от части. Ну а карьера, наверное, подошла к концу. И уже в который раз бразильский менталитет мешает очередному футболисту. Удачи супер Марио в дальнейшем уже в Зените.....