«Поступили бесчеловечно». Конфликт «Зенита» лишил Малкома и Клаудиньо игр ЧМ-2022

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Жуниньо поведал детали скандала.

Игроков наказали из-за действий клуба

Малком и Клаудиньо взрослые ребята, но поступили примерно так, как Фернандес. Латераль сборной России опоздал на самолёт команды Бразилии, всю ночь зажигал в клубе с ироничным для ситуации названием «Будь счастлив». Марио настаивает, что не пил, но это вряд ли. В «Гремио» соврали чиновникам Бразильской конфедерации футбола, что у Марио перед игрой с Аргентиной возникли «личные проблемы».

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Безответственных футболистов, которые предпочитают личные и клубные интересы задачам сборной, всегда хватало, проблемы с дисциплиной у многих. Но случай «Зенита» отличается. Жуниньо Паулиста, директор конфедерации футбола Бразилии, винит в первую очередь игроков:

Скажу за себя: мне не понравилось их отношение. Я сказал им об этом. Понимаю ситуацию, но я поговорил с ними и их менеджерами.

Вот только в сентябре 2021-го года Малком и Клаудиньо покинули расположение сборной Бразилии по приказу «Зенита». Жуниньо рассказал важные подробности. Лето того года игрокам удалось, оба стали Олимпийскими чемпионами, Малком забил решающий мяч. После игр в Токио главный тренер первой сборной пригласил атакующих хавбеков на отборочные матчи. А дальше прямая речь участника событий Жуниньо:

Руководители «Зенита» очень давили, очень жёстко вели себя по отношению к двум спортсменам, даже в бесчеловечной форме, угрожая расторжением контрактов. На них оказывалось большое давление, но я был расстроен их решением отказаться от вызова в сборную.

Надо понимать контекст. Малком летом 2021-го не знал, что впереди у него сезоны без травм, держался за «Зенит» из-за Лиги чемпионов и легкого чемпионата, где можно доминировать. Плюс контракт с дикой зарплатой. Клаудиньо был парнем из провинциального клуба с хорошей статистикой, который впервые в жизни получил огромный контракт. Оказаться на улице через пару месяцев после переезда в Европу – так себе перспектива.

Семак и руководители «Зенита» повели себя некрасиво. Боялись, что Малком и Клаудиньо после игр против Чили и Перу не пустят в Лондон на матч против «Челси» из-за ковидных ограничений. Атакующих хавбеков выдернули силой, но Семаку это не помогло, проиграли. Зато чиновники из Бразилии отказались от кандидатов из «Зенита», ведь крайне редко клубы используют связи в УЕФА , чтобы отозвать игроков из состава сборной.

Против Перу сыграли Неймар, Каземиро, Сандро, Милитао и Данило. Затем все они отправились в Европу играть в Лиге чемпионов. «Реал», «Ювентус» и ПСЖ не бегали жаловаться на календарь. Малком и Клаудиньо тогда не поняли, почему клуб разрешил Барриосу играть за Колумбию, а их отозвал со скандалом?

У бразильцев был шанс сыграть в Катаре

В Санкт-Петербурге прекрасно знали, какой будет реакция Тите и Жуниньо, ведь был опыт обращения «Спартака» и ЦСКА к Бразильской конфедерации. «Красно-белые» не пустили Айртона в Олимпийскую сборную. В результате не полетел в Токио, не выиграл «золото». А Фукс из ЦСКА был в заявке с Клаудиньо и Малкомом. Тите давал шанс многим, поэтому атакующим хавбекам «Зенита» вдвойне обидно, ведь пропустили ЧМ -2022.

В заявке был 33-летний Эвертон Рибейро. В атаке нашлось место Педро. Пускай речь о центральном нападающем, а Малком вингер, но оба для резерва. Вот только Рафинья из «Барселоны» не Неймар. У Малкома на месте в Катаре был шанс на тренировках доказать Тите, что он круче. Или выйти на замену и вытеснить конкурентов, вроде Антони или даже Ришарлисона, который прикрыл центр атаки, на скамейку.

Шансы Клаудиньо появиться в основе были намного ниже. Но Пакета из «Вест Хэма» не настолько мощный игрок, а хавбек «Зенита» достаточно тонкий футболист, чтобы рассчитывать на игровые минуты. Но поскольку Тите и Жуниньо обиделись, то до последнего времени у 26-летнего Малкома не было ни одного матча за «селесао». А у его ровесника Клаудиньо до сих пор нет поединков в главной команде родины.

Появление Анчелотти дарит возможности

Тите проверял всех, Карло поступит аналогично. Неймар стареет. Может покинуть сборную Бразилии. Каземиро вряд ли будет на пике формы летом 2026 года, даже в центре борьба за место под палящим солнцем Бразилии. Также важно слушать самих футболистов. В этом году все ключевые бразильцы «Зенита» — Малком, Клаудиньо, Вендел и Дуглас, говорили о желании играть за «селесао». Вот слова капитана «Зенита» Сантоса:

У нас в клубе прочная связь между бразильцами. Провожу отличные матчи, выигрываю титулы. Конечно, я всё ещё мечтаю играть за сборную Бразилии. С нетерпением жду возможности послужить своей стране.

Гражданин РФ Клаудиньо тоже предельно честен при вопросах на тему выбора сборной.

Даже не могу представить, по какой причине меня могут вызвать в команду России. Игра за сборную Бразилии остаётся моей целью. Любой бразильский мальчишка с детства мечтает попасть в национальную команду.

Важный момент. Многие не понимают, что для бразильца значит вызов в сборную страны. Это как полететь в космос, поэтому Вендел и компания сейчас завидуют Малкому. Хавбек, который хочет покинуть РПЛ , мечтает получить вызов от Анчелотти в будущем.

Я думаю о сборной Бразилии. Был очень рад и ещё больше мотивирован, когда Ренана недавно вызывали в сборную. Это знак, что пребывание в России не помешает нам получить возможность.

Вот только будь Дуглас защитником «Челси», Ренан надеждой «Реала», Вендел играл за «Рому», Малком тащил к Скудетто «Ювентус», а Клаудиньо являлся крепким игроком основы «РБ Лейпциг», то шансы подросли бы. Каждый футболист это понимает. Даже бразильские клубы, которые заманивают Клаудиньо и Вендела, настаивают на переговорах, что в РПЛ без еврокубков их шансы падают, а Ренана зовут, ведь он вундеркинд.

Также учтите возраст латералей Бразилии. Алвес в 38 лет был в заявке сборной, нянчил Неймара. Данило, Сандро и даже Теллесу за тридцать. Дугласу Сантосу двадцать девять, может надеяться на участие если не на ЧМ -2026, то на Кубке Америки через год. Сыграют в Аргентине, надо взять реванш у Месси. Причём Анчелотти будет у руля. Новый тренер – новые любимчики.

Разумеется, Малкому будет непросто вытеснить Рафинью, Антони и Родриго, которого тренер знает по «Реалу». Но в этой тройке нет Ривалдо. Главное, чтобы вызывали всех и каждого, у пятёрки игроков «Зенита» есть шанс оказаться в заявке на Кубок Америки. Впрочем, к тому времени они могут быть игроками других клубов.