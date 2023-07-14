Тимбер перешёл в «Арсенал»

Защитник Журрьен Тимбер перешёл из «Аякса» в «Арсенал».
Футболист заключил с лондонцами долгосрочный контракт. Стоимость сделки оценивается в 40 миллионов евро, еще 5 миллионов являются бонусными.
Ранее «канониры» продлили контракт с одним из защитников.
Состав у них приличный, Артета тоже думающий тренер - главное сделать работу над ошибками, чтобы на допустить осечек, как в концовке последнего сезона АПЛ.
Состав у них приличный, Артета тоже думающий тренер - главное сделать работу над ошибками, чтобы на допустить осечек, как в концовке последнего сезона АПЛ.