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Тимбер перешёл в «Арсенал»

вчера, 17:13

Защитник Журрьен Тимбер перешёл из «Аякса» в «Арсенал».

Футболист заключил с лондонцами долгосрочный контракт. Стоимость сделки оценивается в 40 миллионов евро, еще 5 миллионов являются бонусными.

Ранее «канониры» продлили контракт с одним из защитников.

Тимбер перешёл в «Арсенал»

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:04
Добро пожаловать в Арсенал! Артета подписал еще одного универсального игрока, которы может закрыть три позиции на поле. Надеюсь принесет пользу команде! Удачи в новой семье!
makkie
makkie
вчера в 20:47
Интересно будет понаблюдать за Арсеналом в новом сезоне.
Состав у них приличный, Артета тоже думающий тренер - главное сделать работу над ошибками, чтобы на допустить осечек, как в концовке последнего сезона АПЛ.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:19
Пушкари укрепляются конкретно!
Тристан
Тристан
вчера в 18:26
В это ТО Арсенал радует качественными приобретениями, осталось укрепить опорную зону и сохранить всех лидеров. Думаю нас ждет увлекательный сезон, полный надежд и ожиданий. Удачи канонирам!
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:40
Надо бы Манчестер Сити Лиона на контр пик прикупить.
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