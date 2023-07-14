Тимбер перешёл в «Арсенал»

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вчера, 17:13

Защитник перешёл из «Аякса» в «Арсенал».

Футболист заключил с лондонцами долгосрочный контракт. Стоимость сделки оценивается в 40 миллионов евро, еще 5 миллионов являются бонусными.

Ранее «канониры» продлили контракт с одним из защитников.