Топ-трансферы «Баварии». Перехватили защитника «Наполи» у МЮ, договариваются с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити»

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сегодня, 14:23

Перестройка под Тухеля.

«Бавария» на финише прошлого сезона отделалась лёгким испугом. После вылета из ЛЧ и выхода дортмундской «Боруссии» на 1-е место в Бундеслиге заговорили о провале боссов мюнхенцев, которые решили устроить рокировку Нагельсманн-Тухель. Избежать позора удалось в последнем туре – «баварцы» вернулись на 1-ю строчку и завоевали чемпионский титул, но перемены в менеджменте все же последовали – Оливер Кан был отправлен в отставку с поста генерального директора, также уволили спортивного директора Хасана Салихамиджича.

Теперь у немцев много работы перед стартом новой кампании – в том числе на трансферном рынке. Нужно комплектовать команду уже под Томаса Тухеля.

Усиление линии обороны

Мюнхенцы ведут сразу двух игроков – и обе сделки близки к завершению. Переговоры с «Наполи» по корейскому центрбеку Киму Мин-Джэ заслуживают отдельного внимания – изначально фаворитом в борьбе за игрока был совсем другой клуб. «Юнайтед» следил за футболистом еще весной, вступил в переговоры в мае (тогда сообщалось о предложенных отступных в размере 60 млн евро), а уже в начале июня защитник согласовал детали контракта с манкунианцами. После этого отправился в армию – о переходе планировали объявить после окончания службы.

И в этот момент инициативу вдруг перехватили мюнхенцы. Немецкий гранд был готов удовлетворить финансовые запросы неаполитанцев, плюс Киму пришелся по вкусу проект, который выстраивается в «Баварии» — в переговорах о контракте у сторон не возникло проблем. В начале июля появилась информация, что сделка закрыта – «Бавария» выплатит «Наполи» 50 млн евро, остается лишь подписать документы.

Другим потенциальным новичком является Кайл Уокер. Англичанин даже в свои 33 остается важной частью системы Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», а потому «горожане» ведут переговоры о продлении соглашения с футболистом. В то же время на связь с защитником вышла «Бавария». С Кайлом лично общался Томас Тухель – они уже пересекались в АПЛ , когда немец возглавлял «Челси», поэтому менеджер имеет представление о качествах игрока. Немцы были готовы заплатить за англичанина 20-30 миллионов евро, теперь им остается лишь договориться с «Сити» — Уокер подпишет контракт до 2025 года.

Сильный подбор игроков

В «Баварии» собрался приличный костяк в группе обороны – и теперь приезжает талантливый центрбек с опытным правым краем. При этом в центральной оси мюнхенцев уже есть Матийс де Лигт и Дайотчанкуль Упамекано. Ротация в этой линии точно не лишняя (в заявке – 3 центрбека, один из них – 18-летний), а с Кимом задается крайне высокая планка конкуренции.

Что касается флангов обороны, справа есть стопроцентный игрок основы Альфонсо Дэвис и недавно перешедший из дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру. На правой бровке тоже выбор из двух игроков (Бенжамен Павар и Нуссаир Мазрауи), но ситуация сложнее. Французский футболист уже не планирует оставаться в немецком гранде и давно хочет сменить команду – сейчас он один из кандидатов на выход. Среди претендентов на игрока есть МЮ с «Ювентусом», но есть и другой вариант – заменить Уокера в «Манчестер Сити». «Горожане» рассматривают такой вариант как приоритетный, фигура Бенжамена может значительно помочь в переговорах с «небесно-голубыми».

Эпопея с Кейном

Забивной форвард был необходим «Баварии» еще в тот момент, когда немцы отпустили Роберта Левандовского в «Барсу». Год мюнхенцы попробовали провести без профильного наконечника атак – и поняли, что с ним будет легче.

В пользу Харри Кейна говорит его голевое чутье, опыт и стабильность. Несмотря на свой возраст (30 лет), англичанин во второй раз за карьеру покорил отметку в 30 голов за сезон в АПЛ . Однако сами «шпоры» всячески препятствуют сделке и надеются, что с футболистом получится договориться о подписании нового контракта.

С одной стороны, начинать уже второй сезон без топ-нападающего для топ-клуба уровня «Баварии» — опасная афера. Мюнхенцам надо показать, что провал минувшей весной был досадным стечением обстоятельств. С другой, лондонцы заломили астрономический ценник и уже отклонили два предложения немцев – при том, что по действующему контракту футболисту остался год, а продолжать карьеру он не хочет, не было бы логичнее подождать следующего лета и обеспечить трансфер на правах свободного агента?

Тухелю необходимо заставить всех забыть о Нагельсманне

Томас оказался в незавидном положении. Сам по себе это отличный менеджер – тем более, если необходимо в короткий срок решить проблемы клуба. Но он пришел в «Баварию» на место Юлиана Нагельсманна, к увольнению которого были большие вопросы – при нем мюнхенцы давали результат, сохраняли лидерство в чемпионате и уверенно продвигались по ЛЧ .