«Платенсе» – «Уракан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Платенсе» – «Уракан», который состоится 23 июля 2023 года

«Платенсе»

«Платенсе» не показывает высоких результатов и о зоне плей-офф, коллектив пока только может мечтать. Команда расположилась лишь на 15 место с 33 баллами и на пять пунктов отстает от топ-9 команд Суперлиги Аргентины. В игре с одним из аутсайдеров турнирной таблицы чемпионата Аргентины у хозяев будет неплохая возможность улучшить свое турнирное положение и набрать максимум очков.

15 июля «Платенсе» сыграл вничью с «Унион» (0:0), а девятого числа на своем поле оказался сильнее «Сармьенто» (1:0).

«Уракан»

«Уракан» находится в глубочайшем кризисе и выхода из него пока далеко не видно. Команда практически не забивает в последних матчах и идет на предпоследнем месте с 19 баллами, опережая последнюю команду всего на один пункт. Даже в игре с середняком Суперлиги Аргентины, гости обязаны собраться и навязать борьбу сопернику, а тренерскому штабу внести необходимые изменения для улучшения результатов.

15 июля «Уракан» на своем полу уступил «Тальерес Кордоба» (0:1), а 11 числа с тем же счетом проиграл на выезде «Бока Хуниорс» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Платенсе» – 2.2

Ничья – 2.9

Победит «Уракан» – 3.9

Статистика

«Платенсе» смог одержать пять побед в десяти последних поединках

«Уракан» проиграл девять из десяти последних выездных поединков

Три из четырех последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Платенсе», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. «Уракан» находится в очень глубоком кризисе и вряд ли что-нибудь сможет противопоставить своему сопернику на выезде. Прогнозируем победу хозяев в этой встрече.