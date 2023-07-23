Шейхи отобрали у «Зенита» Малкома. Игрок обменял мечту о Лиге чемпионов на 54 миллиона евро

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сегодня, 09:45

Самый дорогой гражданин РФ в истории футбола.

Малком не смог отказаться

«Аль-Хиляль» давал 50 миллионов евро за трансфер Малкома, чья рыночная стоимость в районе тридцати миллионов. Прошло несколько дней, шейхи повысили предложение до 60 миллионов евро. Также изменили условия личного контракта. Малком заинтересовался, когда перебили вдвое контракт с «Зенитом», давали около 12 миллионов евро в год. Теперь выдали 18 миллионов евро, не считая бонусов.

Это 1.8 миллиарда рублей в год, больше бюджеты отдельных клубов РПЛ . Малком будет получать 5 миллионов рублей в день. Царские условия, поэтому мечты о Лиге чемпионов и выступлениях в чемпионате, который ценится Анчелотти – будущим тренером сборной Бразилии, отошли на второй план. Малком давно состоятельный мужчина, но правильно говорят ветераны футбола, что к роскошной жизни быстро привыкаешь.

Малком хочет сделать денежный запас на всю жизнь, заработав в Саудовской Аравии минимум 54 миллиона евро. Вингер «Зенита» мог отказаться от 5 миллионов рублей в день только в одном случае. Если бы его агент нашел вариант с ПСЖ или любым другим клубом из пула плей-офф Лиги чемпионов. Но тогда сам посредник получил бы значительно меньше денег, а «Зенит» мог затянуть и сорвать в итоге переговоры.

Зато в Санкт-Петербурге не хотели злить шейхов. Семак оставил Малкома в запасе в Нижнем Новгороде. Тренер сказал, что боялись травмы бразильца. С французами, итальянцами и британцами, которые не дали бы «Зениту» 60 миллионов евро, могли вести себя иначе. А теперь осталось увидеть Малкома в форме «Аль-Хиляля». С кем он будет там играть?

Станет напарником Кулибали

Юридически верно называть Малкома россиянином, ведь у него паспорт РФ . Поэтому принимаются шутки, что это самый высокооплачиваемый российский футболист в истории. Также это самый дорогой спортивный трансфер гражданина РФ . Но в «Аль-Хиляле» — 18-кратном чемпионе Саудовской Аравии, Малком не станет первым по реальной рыночной стоимости. В команде есть Милинкович-Савич и Рубен Невеш.

Зато Малком становится самым дорогим новичком клуба. «Аль-Хиляль» в прошлом сезоне финишировал на третьей строчке, отстав от чемпионов из «Аль-Иттихада», где сейчас Бензема и Канте, и «Аль-Насра» с Роналду. Но в 2022 году новый клуб Малкома был первым. В команду вернулся известный португальский наставник Жорже Жезуш, который уже работал в прошлом именно с «Аль-Хилялем».

В прошлый раз Жезуш не стал чемпионом, но теперь пошли по нетипичному для безумных закупок шейхов пути. Целятся в молодых игроков. Кулибали ветеран, но в 32 года защитника сложно назвать пенсионером. Рубену Невешу всего 26 лет, португальским полузащитником «Вулвз» интересовалась не только «Барселона». 28-летний Милинкович-Савич совсем недавно был оценен «Лацио» в 120 миллионов евро.

Деньги решили все вопросы с «Лацио», «Вулверхэмптоном» и «Зенитом», а теперь «Аль-Хиляль» предлагает «Ливерпулю» 50 миллионов евро за одного из игроков. Нет смысла критиковать петербуржцев, если им предложили целых 60 млн евро. Малком не простил бы «Зенит», сорви они личный контракт на 54 миллиона. Лукаку пока отказывается от 60 млн евро в год от «Аль-Хиляля», а Малком согласился на 18.

В РПЛ становится интереснее

Для Семака потеря Малкома — это проблема, но для РПЛ уход игроков основы «Зенита» может быть не катастрофой, а спасением. В Санкт-Петербурге сегодня ехидно отметят, что их команда может играть намного слабее, но даже так москвичи подарят северянам шестое чемпионство подряд. Актуальный сарказм после непростых первых дней нового сезона для московских клубов. «Динамо» дома уступило «Краснодару». ЦСКА проиграл в Екатеринбурге. «Локомотив» дома спасался от поражения против «Рубина».

«Зенит» после удаления у «Пари НН» взял три очка без Малкома в основе. Семак подстраивается играть без голевой машины, бросая в бой резервистов, которые долго не протянут. Так, возрастной Ерохин вчера помогал Кассьерре. Если перед тренерским штабом петербуржцев будет задача заменить одновременно Малкома, Вендела и Клаудиньо, то это целая тактическая цепочка, где характеристики и задачи одного футболиста тесно связаны с возможностями других игроков.

Вендел пасовал на Клаудиньо и Малкома. Те спокойно работали в одиночку против низкого блока соперников. Малком был очень хорош в завершении атак, а его напарники, вроде Кассьерры, смотрелись в этом компоненте слабее. Клаудиньо — невероятно умный игрок.

В целом индивидуальный класс и интеллект футболистов выручал Семака, когда тренер допускал стратегические ошибки. Впрочем, в потерю этой тройки верили, поэтому присматривали варианты – юный вингер Педро или Ду Кейрос в центр поля.

Вместо Малкома можно подписать крутого новичка за вырученные деньги. Но есть еще одно следствие решения вингера, а также переговоров Вендела и Клаудиньо с другими клубами. Защитник Ренан задумался об уходе из «Зенита» прямо сейчас, не через год. Не стоит верить его дежурным заявлениям. Точно задумался, ведь в «Монако», где клуб по-прежнему принадлежит семье российского миллиардера, готовы выдать за бразильского защитника солидные для юного игрока 18 миллионов евро.