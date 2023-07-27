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«Гамбург» – «Шальке»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 13:32
«Гамбург» – «Шальке»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Второй Бундеслиги чемпионата Германии «Гамбург» – «Шальке», который состоится 28 июля 2023 года

«Гамбург»

«Динозавры» в прошлом сезоне Второй Бундеслиги заняли третье место. Со «Штутгартом» команда из Гамбурга поборолось за право играть в высшем футбольном дивизионе чемпионата Германии. С общим счётом 1:6 по сумме двух встреч «горожане» потерпели поражение от «швабов». В межсезонье «Гамбург» провёл четыре товарищеских матча. С разницей в три гола «чёрно-бело-синие» проиграли «красным быкам» из Зальцбурга.

На прошлых выходных шотландский «Рейнджерс» со счётом 2:1 взял верх над «Гамбургом».

«Шальке»

«Горняки» по итогам прошлого сезона Бундеслиги заняли семнадцатое место и вылетели из высшего дивизиона. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. Пять товарищеских встреч провели «Королевские синие» в июле месяце. С разгромным счётом «Шальке» разгромил польскую команду «Гурник Забже». «Горняки» пять раз поразили ворота своего соперника.

22 июля со счётом 2:2 вничью завершилась игра с нидерландским клубом «Твенте».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Гамбург» – 2.30
  • Ничья – 3.60
  • Победит «Шальке» – 2.85
  • Победит «Гамбург» с форой -1.5 – 3.80
  • Обе забьют — нет – 2.44
  • Обе забьют — да – 1.49
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.58
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.28

Статистика

  • Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 голов за игру
  • Четыре матча из десяти последних «Гамбург» проиграл
  • За аналогичный период «Шальке» уступил в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle на победу «Шальке» предлагает коэффициент 2.85. Несмотря на то, что «горняки» вылетели из Бундеслиги, опыт игр в высшем дивизионе поможет в предстоящем матче взять верх над «Гамбургом».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк шальке
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:33
Очень трудно делать прогнозы на первые матчи, т.к пока совсем не ясно в какой именно футбол будут играть соперники. Тем не менее, чего ждать от Гамбурга в этом сезоне примерно понятно, а вот несколько обновленный Шальке пока, что остается загадкой для меня.
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