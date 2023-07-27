«Корк Сити» – «Шелбурн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Корк Сити» – «Шелбурн», который состоится 28 июля 2023 года

«Корк Сити»

На текущий момент в турнирной таблице Премьер-дивизиона «бунтари» занимают девятое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «горожан», что оценить шансы команды в предстоящей игре с «Шелбурном». Со счётом 1:1 вничью завершилась игра 23-го тура чемпионата Ирландии с командой «Сент-Патрикс Атлетик». На выезде в сухую, пропустив три гола, «Корк Сити» потерпел поражение от «Слайго Роверс».

На прошлых выходных со счётом 2:0 «бунтари» обыграли «Трити Юнайтед» в рамках матча 1/16 Кубка Ирландии.

«Шелбурн»

«Красные» на три строчки выше «горожан» в турнирной таблице чемпионата. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «Шелбурна» за последнее время. В сухую, забив четыре гола, «красные» взяли верх над «студентами» в гостях. В прошлом туре чемпионата Ирландии «Шелбурн» разошёлся миром с «Богемиансом» (1:1). Команды обменялись голами во второй половине встречи.

21 июля с минимальным счётом в рамках матча 1/16 Кубка Ирландии «красные» уступили «Богемиансу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Корк Сити» – 3.20

Ничья – 3.35

Победит «Шелбурн» – 2.26

Победит «Шелбурн» с форой -1.5 – 4.20

Обе забьют — нет – 1.87

Обе забьют — да – 1.94

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.16

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.67

Статистика

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Пять побед одержали «бунтари» в десяти последних матчах

За аналогичный период «красные» порадовали своих поклонников победами в двух поединках.

Прогноз

Почти десять лет «горожане» не выигрывают у «красных». В предстоящем матче гости возьмут свои три очка. Компания Pinnacle на победу «Шелбурна» предлагает коэффициент 2.26.