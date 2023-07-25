Второй матч «Урала» с москвичами, «Краснодар» и проблемный «Спартак». Клубы РПЛ стартуют в Кубке

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25 июля 2023, 12:30

Топ-матчи – сразу после 1-го тура.

На этот раз розыгрыш Кубка России для клубов РПЛ стартует раньше. Если в прошлом году первые игры групповой стадии датировались второй половиной августа, то теперь в игру вступают в конце июля (о распределении команд можно почитать здесь). Открываем турнир превью первого тура.

«Локомотив» — «Урал»

- Что это – недооценка соперника, не набранная форма? В домашних стенах «Локо» неожиданно потерял очки с «Рубином» — причём дважды «красно-зелёным» приходилось отыгрываться. По голу забили Наир Тикнизян и Вильсон Изидор, ассисты заработали Пиняев и Самошников – для последнего это первое результативное действие в новой команде. А вот Дзюба молчал.

- У «Урала», напротив, первый тур – на «отлично». «Шмели» попали на разобранный ЦСКА , повели 2:0 и сохранили преимущество. Уральцы в хорошей форме, плюс у них длинная скамейка – в гостях придётся тяжело, но зацепиться за очки во втором подряд матче с московским грандом можно – будет красиво.

«Пари НН» — «Динамо»

- Поражение от «Зенита» оставило вопросы – и наставник нижегородцев Сергей Юран предположил, что в случае аналогичного момента у ворот питерцев арбитр, возможно, и карточку доставать бы не стал. К слову, оба мяча Кассьерры пришли уже после удаления Александрова. Теперь надо реабилитироваться.

- Нужно реабилитироваться и москвичам – поражение от «Краснодара» в домашнем матче 1-го тура ни у кого не вызвало положительных эмоций. По единоборствам «Динамо» уступило, без Чавеса попробовало обойтись связкой Захарян — Фомин в опорной зоне – не получилось. Из плюсов – сыграла связка Смолов — Тюкавин: Личке нравится использовать Фёдора на позиции «десятки», освободив остриё для Константина.

«Зенит» — «Ахмат»

- В первом же туре питерцы встречаются со своим главным раздражителем по прошлому сезону – тогда «Ахмат» стал единственной командой, которая в обоих матчах отнимала у чемпиона страны очки. Пока «сине-бело-голубые» готовятся к матчу, Малком всё ближе к Саудовской Аравии, а Вендел с большой задержкой возвращается-таки в Санкт-Петербург – атмосфера вокруг клуба явно нездоровая.

- В Грозном «Ахмат» редко позволяет сопернику надеяться на очки, но «Крылья Советов» ещё в прошлом сезоне были исключением – в 1-м туре РПЛ история повторилась, самарцы одержали победу. Разве что «сухарь» у Овсянникова удалось отнять – на последних минутах пенальти реализовал Гамид Агаларов.

«Оренбург» — ЦСКА

- Точно не проходной матч для ЦСКА – учитывая форму обеих команд, у «Оренбурга» неплохие шансы на победу. Южноуральцы выдали яркое противостояние со «Спартаком», даже вели в счёте и создавали немало остроты – кто же знал, что героем матча станет Даниил Хлусевич. 2:3 в Москве не отменяют уверенной игры в атаке – и на этом можно заработать домашние 3 очка в Кубке.

- Поражение ЦСКА от «Урала» в чемпионате – первое с 1995 года. 14 раз за последние 20 игр «армейцы» одерживали победу над «шмелями». В прошлом сезоне сыграли 6 матчей – лишь в одном «Урал» одержал победу, но по пенальти. И на этот раз уральцы-таки отомстили «красно-синим» за всю боль в Кубке – а это уже показатель проблем москвичей. Дивеев и Агапов травмированы, в атаке играет Заболотный.

«Крылья Советов» — «Балтика»

- Забрать 3 очка из Грозного – большая удача для самарцев. Особенно если вспомнить положение дел в предыдущем чемпионате – тогда «Ахмат» финишировал в топ-5 и показал феноменальный сезон, а «Крылья» мучились от ужасной реализации и боролись за непопадание в стыки. Новая кампания с чистого листа – и первые штрихи довольно симпатичные.

- Команде Осинькина вполне по силам одерживать и вторую победу – в Самару на первый тур Кубка едет «Балтика», только вышедшая в РПЛ . Калининградцам, как и их главному тренеру Сергею Игнашевичу, пока не хватает опыта на высшем уровне – в первом туре получили 0:2 от «Сочи». Но это атакующая команда, а не автобус – поэтому за ходом матча следить будет интересно.

«Факел» — «Сочи»

- В домашних стенах и против «Сочи» у «Факела» будет точно больше шансов, чем против другой южной команды в гостях – «Ростов» опять подключил читы и выдал волевую победу над воронежцами, хотя команда Евсеева открыла счёт в матче.

- Сочинцы отлично ворвались в новый сезон, обыграв «Балтику» — ещё и легионеры показали себя: Джорджевич заработал ассист от гола новичка Крамарича, в следующем голе своё первое результативное действие оформил Мигел Силвейра. В перспективах сочинцев по-прежнему сомнения, но 3 очка на старте – отличный результат.

«Ростов» — «Рубин»

- После волевой победы в первом туре за «Ростов» стало чуть спокойнее – у подопечных Валерия Карпина после предыдущего сезона не иссяк запас характера и голевого чутья. Осипенко, Тугарев и Комличенко – в полном порядке.

- «Рубин» эффектно вернулся в Премьер-Лигу, отобрав у «Локомотива» очки в Москве. У казанцев летом крайне напряжённый календарь – тут и 2 матча с «Ростовом», и домашние встречи со «Спартаком» и «Динамо». Потребуется задействовать всю глубину скамейки.

«Краснодар» — «Спартак»

- Матчи с проблемными москвичами – с этого начинается новый сезон для «Краснодара». В выходные у «быков» не возникло проблем с «Динамо» — для победы в Москве оказалось достаточно воспользоваться ошибками соперника и не допустить обрезов у собственных ворот. «Горожане» вступают в борьбу за трофеи в топовой форме – и пока со Сперцяном.

- Проблемы «красно-белых» обозначил уже «Оренбург» пока в основную обойму не вернулись Соболев с Джикией, а Хесус Медина залечивает микротравму, на острие выходит даже не Бальде, а Павел Мелёшин. Да и в обороне существенные проблемы – несколько раз «красно-белые» устроили реконструкцию мема «помогите». Повторись история с «Краснодаром» — и пропущенных мячей будет точно больше. Остаётся ждать Давинсона Санчеса.