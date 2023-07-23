МЮ пора сыграть в финале Лиги чемпионов. Титул в АПЛ вернуть намного сложнее

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сегодня, 15:58

Тен Хагу пора возродить традиции великого клуба.

После победы МЮ Моуриньо в финале Лиги Европы над «Аяксом» «дьяволы» не добивались значимых успехов даже во втором еврокубке. Тен Хаг в МЮ собирает команду из опытных бойцов именно ради побед в Лиге чемпионов. «Дьяволы» вряд ли выиграют в АПЛ , где нужно идеально пройти дистанцию в 38 туров. Дома много конкурентов и сильный «Манчестер Сити». А вот в Лиге чемпионов в финалах кто только не играл. Там часто один матч по цене всего турнира. Новый голкипер «дьяволов» Онана не скрывает свою цель приезда в Англию:

Лично я надеюсь выиграть Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед». «Интер» со мной был близок к тому, чтобы коснуться кубка, мы это заслужили. Играли с «Манчестер Сити» на равных. Немножко не хватило мастерства, но это футбол.

Многие лидеры и звезды «дьяволов» подпишутся под этой задачей. Тен Хаг ведь неслучайно забрал у Магуайра капитанскую повязку. И закономерно отпустил Де Хеа. Эрик хочет перестроить МЮ , прежде всего, психологически. Уберет людей, которые «привозят» в решающий момент. Тренеру нужна команда, способная выйти в большой финал. И клубу накануне продажи такой успех критически важен, ведь Лигу чемпионов не выиграли с московского финала 2008-го.

У футболистов МЮ есть опыт финалов

Маунт, Варан и Каземиро это победители Лиги чемпионов. Онана с «Интером» играл в финале, как Эриксен с «Тоттенхэмом» в прошлом. Шоу бегал в финале Евро-2020 вместе с Магуайром. Рэшфорд и Санчо вышли на замену, чтобы промахнуться в серии пенальти, но это тоже ценный опыт. Как и поражение «Манчестер Юнайтед» весной в полуфинале Лиги Европы от «Севильи». Как и неудача в финале того же турнира против «Вильярреала». МЮ , хотя в Лиге чемпионов у них давно не было прорыва, собрал бывалых бойцов. Лисандро Мартинес – чемпион мира в составе сборной Аргентины. Бруну Фернандеш не выиграл Евро вместе с Португалией, но побеждал в Лиге наций. Новый капитан команды имеет в МЮ шикарную статистику, но ему хочется более представительную коллекцию трофеев.

В Лиге чемпионов возможны сюрпризы

«Интер» с Онаной был в сантиметрах от овертайма против «Манчестер Сити» в Стамбуле, но форвард Лукаку промахнулся из удачной позиции. «Ливерпуль» лишь раз выиграл АПЛ в истории, но трижды с Клоппом играли в финалах Лиги чемпионов. «Челси» Тухеля не выходил в плей-офф в статусе фаворита, но выиграл турнир. У «Тоттенхэма» был финал, который Тен Хаг помнит, ведь по дороге тренер Почеттино прошел именно «Аякс» с Эриком. Наперед знаем фаворитов Лиги чемпионов нового сезона, ведь букмекеры уже делятся котировками. Лидируют «Манчестер Сити» и «Бавария», но МЮ на седьмой строчке в рейтинге. «Интер» был ниже, но вышел в финал. Тен Хаг помнит удивительный вылет «Аякса» от «Тоттенхэма» в полуфинале, ему хочется сыграть в большом финале на «Уэмбли», ведь именно в столице Англии проведут решающий матч ЛЧ нового сезона.

Успех в Европе привлечет покупателя

Внутренняя командная установка МЮ на Лигу чемпионов не значит, что наплюют на АПЛ или непременно выиграют ценный еврокубок. Но еще команда Сульшера показывала умение подготовиться к одному матчу против фаворита, например, против «Манчестер Сити» Гвардиолы. Пора пользоваться природными козырями «дьяволов». А вот изнурительная, но неудачная попытка выиграть АПЛ не сделает МЮ более привлекательной целью для шейхов. Клуб, который столько денег потратил на новичков, должен зарабатывать. Сделать это можно в Европе, если не нырнуть снова в плей-офф Лиги Европы. Также первый за много лет выход «дьяволов» в финал Лиги чемпионов привлечет покупателей. Владельцы МЮ Глейзеры водят катарских шейхов за нос, набивая цену английскому активу своей американской семьи. Сделка по продаже может сорваться, но для рекордной в истории футбола суммы – хотят перебить показатель при продаже «Челси», важны успехи на поле.

У команды очень интересный состав

Важно угадать с новым центральным нападающим, но костяк приличный. Кейна перехватывает «Бавария», раз жена Харри ищет дом в Мюнхене. Датчанин Хёйлунд из «Аталанты» может оказаться в Париже. Но на рынке есть умница Осимхен из «Наполи», будут другие варианты от скаутов. Найдут центрального форварда, заиграет вратарь Онана – получится хитрый коллектив с нереализованными у многих амбициями. Бруну Фернандешу, в отличие от Каземиро, очень нужен финал Лиги чемпионов в биографии. Но бразилец поможет португальцу, а Тен Хаг проследит, чтобы не повторились ошибки знаковых матчей прошлого сезона. Команда, которая уступила 7:0 «Ливерпулю» и 3:0 «Севилье», должна сделать выводы о своей игре в решающий момент в принципиальных матчах.

Пусть МЮ не первый в рейтинге составов клубов АПЛ по стоимости, но и не последний. Нет сомнений, что надежды дерзкого камерунца Онаны могут оправдаться. Нельзя наивно ставить на победу «дьяволов» в Лиге чемпионов. Но финал возможен. Достаточно удачной жеребьевки и ударной формы лидеров весной, чтобы Тен Хагу воздалось за годы грамотной работы с большими клубами. МЮ Фергюсона научил мир, что нельзя сдаваться, как в финалах против «Баварии» и «Челси» в Лиге чемпионов. Игрокам МЮ пора вспоминать историю клуба. У «дьяволов» мечту о кубке чемпионов не забрала даже авиакатастрофа в Мюнхене, в которой погибли многие футболисты клуба из Манчестера. Приходили в себя годами, но справились.

После ухода легендарного тренера Фергюсона хватало времени для перестройки. Пора снова порадовать фанатов в Лиге чемпионов. Многие действия Тен Хага указывают, что этот турнир сделают приоритетным в новом сезоне, ведь пора избавляться от статуса команды уровня плей-офф Лиги Европы.