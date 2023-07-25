Команда Ярошика – угроза для москвичей. Едва не наказали «Спартак», в Кубке примут кризисный ЦСКА

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сегодня, 19:39

Без центральных защитников и Заболотным в старте.

Как мы и писали, матч «Спартака» и «Оренбурга» оказался одним из самых ярких в первом туре Российской Премьер-Лиги – на двоих команды забили 5 мячей, играли в обоюдоострый футбол. При том, что южноуральцы все же потерпели поражение, пока положение клуба не вызывает опасений. И тем интереснее, что уже завтра коллектив встретится с другим столичным грандом – ЦСКА .

За «армейцев» тревожно

Скамейка «красно-синих» сокращается с огромной скоростью. В лазарете оказались уже трое центральных защитников – и двое из них являются лидерами ЦСКА . Игорь Дивеев получил травму в матче Суперкубка против «Зенита» — на восстановление уйдет не менее трех месяцев. Виллиан Роша выбыл на 1-2 недели. Вместе с ними травму получил Илья Агапов.

Без этих троих в заявке москвичей, по сути, не осталось центрбеков, которые регулярно играли на уровне Премьер-Лиги – только 21-летний Вадим Карпов и Матвей Лукин. В теории Владимир Федотов может выпустить в тройке центральных Мойсеса и Набабкина – такой опыт у наставника уже был. Но кто будет третьим?

Это еще не говоря об остальных позициях. Летом состав ЦСКА покинул Хесус Медина – парагваец мог закрыть как левую бровку, так и позицию инсайда. Не будет доступен и травмированный Хорхе Карраскаль – это еще минус исполнитель, который может выйти под нападающим. Под вопросом так же состояние Ивана Облякова.

Получается, что даже для стартовой обоймы «армейцам» едва хватает игроков – и если на позиции латералей способны сыграть Зайнутдинов с Гайичем, а в полузащите есть связка Мендес-Зделар, то центральных защитников и инсайдов у «красно-синих» почти не осталось.

Кадровые проблемы оголились еще в матче с «Уралом» — Набабкин в тройке с Мойсесом и Рошей, профильные форвард и опорник Чалов с Мухиным – на позиции инсайдов. В роли форварда играл Антон Заболотный. Неудивительно, что при таком составе «шмели» смогли удержать преимущество и добыть победу. Для понимания масштаба кризиса – на замену у ЦСКА выходили 17-20-летние выпускники Академии, а также Адольфо Гайч и Константин Кучаев. Аргентинец давно потерял место в основе при здоровой конкуренции, а россиянин присел на скамейку во второй части минувшего сезона.

Преемственность «Оренбурга»

К назначению Иржи Ярошика главным тренером южноуральцев отнеслись по-разному – и у сторонников, и у противников решения были сильные аргументы. Против чешского менеджера говорил его опыт – Иржи в родном чемпионате возглавлял разве что середняк «Теплице» и клуб второго дивизиона «Простейов». У того же Лички резюме перед приездом в Россию было солиднее – да и «Оренбург» на тот момент играл в Первой лиге. Сейчас это команда с крайне привлекательным рисунком игры, сильными легионерами и задачей закрепиться в элитном дивизионе, сохранив лидеров.

А вот в стилистике – аргумент в пользу Ярошика. Не просто так назначить его порекомендовал боссам южноуральцев сам Личка. Такой шаг должен был послужить продолжением намеченного Марцелом вектора – по первому туру можно сказать, что так и произошло.

Пока «Оренбург» обходится без потерь – сообщалось, что «Динамо» посматривает на Лукаса Веру и Кирилла Капленко, но южноуральцы инсайды опровергают. А с имеющимся костяком команда ударно вошла в новый чемпионат.

Матч со «Спартаком» послужил проверкой для клуба. «Оренбург» пропустил первым, но резво играл на контратаках – а после угловых у ворот гостей они были особенно опасны. Несколько раз оренбуржцы врывались на чужую половину поля при численном преимуществе. В моменте с мячом Воробьева Вера отрезал от эпизода сразу четверых игроков «красно-белых». Второй мяч – радиоуправляемый пас Лукаса на Флорентина, резвый проход к штрафной без сопротивления и гол.

Прямо сейчас «Оренбург» — скорее теневой фаворит предстоящего противостояния. Любые свободные зоны команда использует эффективно, быстро разворачивает атаки – а соперник к тому же остался без профильных центральных защитников плюс с Заболотным на острие.

Матч фаворитов

Помимо «Оренбурга», с ЦСКА в группе А «Факел» с «Сочи». Первые берут свое за счет характера, вторые подписали нескольких легионеров, но говорить об их перспективах в новом сезоне крайне сложно. И кто бы что ни говорил, москвичи остаются в числе фаворитов на выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка – прошлогодний опыт показывает, что до закрытия трансферного окна «армейцы» все же находят усиление, а при системности Федотова этого оказывается достаточно для существенного прогресса.

После травм Дивеева и Агапова «армейцы» уже были готовы заняться поиском центрбека – после повреждения Роши это задача номер 1. Также продвигаются переговоры по форварду Виктору Давиле – косвенно его подписание поможет разобраться и с инсайдами: Федотову не придется выпускать Заболотного или перемещать Чалова выше. Помимо этого, по последним данным, «красно-синие» ведут с «Краснодаром» и «Спартаком» борьбу за левого защитника «Фенербахче» Джейдена Остервольде.