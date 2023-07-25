За «Динамо» дебютирует 21-летний вратарь

Два основных голкипера московского «Динамо» Антон Шунин и Игорь Лещук не сыграют в гостевом матче Кубка России с «Пари НН». За «Динамо» дебютирует 21-летний воспитанник Илья Купцов.
Сообщается, что на Шунина делается ставка как на основного голкипера в РПЛ, а Лешук продолжает набирать форму после травмы.
В 1977г., в кубковом матче в Алма-Ате против Кайрата, место в воротах ДИНАМО занял молодой вратарь Бабурин, поскольку Гонтарь и Пильгуй были травмированы. И сыграл Бабурин великолепно, а в конце игры, даже отразил пенальти!!! В итоге, ДИНАМО победило-2:0!!!
Купцов, тебе есть на кого равняться!!! Держись, парень- игра предстоит непростая!!!
В 1977г., в кубковом матче в Алма-Ате против Кайрата, место в воротах ДИНАМО занял молодой вратарь Бабурин, поскольку Гонтарь и Пильгуй были травмированы. И сыграл Бабурин великолепно, а в конце игры, даже отразил пенальти!!! В итоге, ДИНАМО победило-2:0!!!
Купцов, тебе есть на кого равняться!!! Держись, парень- игра предстоит непростая!!!