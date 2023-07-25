Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПревью, анонсы, раскладыРоссия. Кубок 2023/2024

За «Динамо» дебютирует 21-летний вратарь

сегодня, 13:59
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо18:30 Не начался

Два основных голкипера московского «Динамо» Антон Шунин и Игорь Лещук не сыграют в гостевом матче Кубка России с «Пари НН». За «Динамо» дебютирует 21-летний воспитанник Илья Купцов.

Сообщается, что на Шунина делается ставка как на основного голкипера в РПЛ, а Лешук продолжает набирать форму после травмы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Второй матч «Урала» с москвичами, «Краснодар» и проблемный «Спартак». Клубы РПЛ стартуют в Кубке
Сегодня, 12:30Максим Тарасов в блоге Магический шарКомментарии1
МЮ пора сыграть в финале Лиги чемпионов. Титул в АПЛ вернуть намного сложнее
23 июляВадим Багров в блоге Командный духКомментарии14
Антон Миранчук рассказал о своих ожиданиях от нового сезона
22 июля
Лихой старт сезона для «Рубина». В первых 5 турах 3 топ-матча, среди соперников – Пиняев и Дзюба
22 июляМаксим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии6
Скрытый топ-матч 1-го тура РПЛ. «Спартак» упустил лучших легионеров, Ярошику надо показывать класс Лички
21 июляМаксим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
Спортивный директор «Оренбурга» поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ
21 июля
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:58
Отстоит на ноль и вытеснит конкурентов из состава.
Capral
Capral
сегодня в 14:30, ред.
Любопытно будет взглянуть на этого Купцова... Удачи ему!!!
В 1977г., в кубковом матче в Алма-Ате против Кайрата, место в воротах ДИНАМО занял молодой вратарь Бабурин, поскольку Гонтарь и Пильгуй были травмированы. И сыграл Бабурин великолепно, а в конце игры, даже отразил пенальти!!! В итоге, ДИНАМО победило-2:0!!!

Купцов, тебе есть на кого равняться!!! Держись, парень- игра предстоит непростая!!!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:00
Можно только пожелать вратарского фарта и удачи!!!!! ....пусть все получится.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 