Антон Миранчук рассказал о своих ожиданиях от нового сезона

Полузащитник «Локомотива» и сборной России рассказал, что он ожидает от нового сезона.

У нас было собрание, и мы в коллективе разговаривали, что, конечно же, видим себя в тройке, и в кубке как можно дальше добраться. В принципе, «Локомотив» всегда был командой, которая умела играть в кубке. Надеюсь, мы добьёмся своих целей. Личные цели – не главное. Я понимаю, что отдавать, забивать — это хорошо, но больше нацелен на командные успехи.

Конкуренты? Так тяжело говорить, сейчас все хорошо усилились. Естественно, по прошлым сезонам это «Зенит», «Спартак», ЦСКА , «Краснодар». Много команд можно выделить, но мы, наверное, больше будем отталкиваться от своей игры и смотреть на себя.

Если отталкиваться от того сезона, то мы стали более сплочённым, цельным коллективом. Сейчас мы провели хорошую предсезонку. И к той базе, которая у нас была, ещё и прибавили. Я думаю, что будет тяжёлый сезон. Сейчас начинаем, и первые матчи — чемпионат, потом сразу же кубок, то есть за неделю три матча. Никаких колебаний там не будет, сразу же нужно брать свои очки. Должны хорошо начать.

Я думаю, что сезон получится зрелищным, потому что мы показываем отличный атакующий футбол. Надеюсь, что мы войдём в то русло, где «Локомотив» всегда был, в тройке, и добьёмся этого результата вместе, всей командой. Очень важна поддержка трибун. Когда болельщики поддерживают нас — ты окрыляешься, понимаешь, что на тебя приходят. Ответственность возрастает, и ты хочешь отдавать всего себя для того, чтобы болельщик наслаждался и приходил на матчи.