«Урал» – «Пари НН» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Урал» – «Пари НН», который состоится 29 июля 2023 года

«Урал»

Клуб из Екатеринбурга начал чемпионат России с победы, ведь наученный горьким опытом прошлых сезонов, не хочет со старта чемпионата опускаться в зону вылета. «Урал» настроен закрепиться как минимум в середине турнирной таблице. В домашней встрече с «Пари НН» болельщики будут ждать от хозяев только победного результата, который позволит команде набрать максимум баллов за стартовые два тура.

25 июля «Урал» проиграл в кубке России «Локомотиву» (1:2), а 22 числа переиграл в чемпионате на своем поле ЦСКА (2:1).

«Пари НН»

Команда из Нижнего Новгорода провела два сложных поединка на старте сезона и достигла лишь частичных результатов. Тем не менее, в чемпионате России клуб еще не набирал очков, а поэтому постарается набрать очки в Екатеринбурге, что сделать будет весьма сложно. Эксперты отдают «Пари НН» роль аутсайдера и футболисты в ближайших матчах будут доказывать, что это ошибочное мнение.

25 июля «Пари НН» обыграл «Динамо» Москва (2:1 по пенальти), а 22 числа команда проиграла на своем поле «Зениту» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Урал» – 2.05

Ничья – 3.25

Победит «Пари НН» – 3.9

Статистика

Три последних матча «Урала» завершились исходом «обе забьют»

«Пари НН» выиграл лишь один выездной поединок из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились вариантом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют — нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Предполагаем, матч не будет результативным, а как минимум одна из команд не сможет отличиться забитым мячом.