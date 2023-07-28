«Бранн» – «Викинг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 21:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Бранн» – «Викинг», который состоится 30 июля 2023 года

«Бранн»

«Гордость Бергена» в турнирной таблице чемпионата Норвегии занимает на сегодняшний день пятое место. Предлагаем вспомнить несколько матчей с участием команды за последнее время. С разницей в один мяч «Бранн» в гостях проиграл «Волеренге» в матче 1/4 плей-офф Кубка Норвегии. С минимальным счётом «красные» взяли верх над «Стрёмсгодсетом». Победный гол забил в первом тайме девятнадцатилетний полузащитник Никлас Вассберг.

23 июля со счётом 1:3 «Бранн» проиграл команде «Тромсё» в матче прошлого тура Элитсерии.

«Викинг»

«Викинги» в турнирной таблице чемпионата после пятнадцати матчей текущего сезона занимают второе место. Рассмотрим недавние футбольные поединки «тёмно-синих», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей встречи с «Бранном». 8 июля в рамках матча 13-го тура «Викинг» одержал победу над «Хёугесунном» (2:0). С минимальным счётом в гостях «тёмно-синие» обыграли «Стабек».

В матче прошлого тура с разницей в пару мячей «викинги» взяли верх над «Олесунном» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бранн» – 1.87

Ничья – 4.00

Победит «Викинг» – 3.75

Победит «Бранн» с форой -1.5 – 2.89

Обе забьют — нет – 2.81

Обе забьют — да – 1.40

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.97

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.84

Статистика

Из пяти крайних очных встреч три завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Три поражения потерпели «красные» из Бергена в пяти последних матчах

За тот же период «викинги» проиграли в одном футбольном поединке.

Прогноз

Четыре очные встречи к ряду завершились победами «тёмно-синих». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.75 на победу «Викинга». Даже в гостях в предстоящем матче у «викингов» достаточно высокие шансы на успех.