«Олесунн» – «Стрёмсгодсет»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Олесунн» – «Стрёмсгодсет», который состоится 30 июля 2023 года

«Олесунн»

«Тангорубашечники» в турнирной таблице Элитсерии на текущий момент находятся на последней строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «сине-белыми». В четырёх матчах к ряду «Олесунн» проигрывает своим соперникам. С разгромным счётом «тангорубашечники» потерпели поражение от «Лиллестрёма» в матче 11-го тура чемпионата.

24 июля со счётом 1:3 «Олесунн» проиграл в гостях «Викингам».

«Стрёмсгодсет»

В чемпионате Норвегии на сегодняшний день «Поместье» занимает девятое место. Ознакомимся с несколькими футбольными поединками с участием «Стрёмсгодсета» за последнее время. 9 июля с разницей в три гола «сине-белые» взяли верх над «Сарпсборгом 08» в рамках матча 13-го тура Высшей лиги. С минимальным счётом «Поместье» проиграло «Бранну» в рамках матча позапрошлого тура Элитсерии.

На прошлых выходных со счётом 0:1 «Стрёмсгодсет» проиграл дома «Русенборгу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Олесунн» – 2.39

Ничья – 3.55

Победит «Стрёмсгодсет» – 2.90

Победит «Олесунн» с форой -1.5 – 4.20

Обе забьют — нет – 2.34

Обе забьют — да – 1.58

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.69

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.13

Статистика

Исходом тотал меньше 2.5 голов за матч завершились три личных матча команд из пяти последних

Из пяти крайних футбольных поединков «Олесунн» проиграл в четырёх

В трёх матчах «Стрёмсгодсет» уступил своим оппонентам за аналогичный период.

Прогноз

На победу «Стрёмсгодсета» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.90. На данном этапе «тангорубашечники», мягко говоря, не в лучшей своей форме, поэтому у гостей есть все шансы обыграть их в предстоящей встрече.