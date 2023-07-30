Анчелотти: «Мяч пять раз попал в каркас ворот. Со мной такого ещё не было»

Наставник «Реала» посетовал на невезение после поражения в товарищеском матче от «Барселоны» со счетом 0:3.

В нашей игре было много позитивных моментов. Мы давили, создавали голевые шансы, у нас было много подвижности. Единственный негатив — итоговый результат. Также мы допустили ошибки при стандартных положениях, что стоило нам двух пропущенных голов. Да, результат этой игры не столь важен, но проигрывать все равно неприятно. Это редкость, когда твоя команда пять раз попадает в каркас ворот за матч. Со мной такого никогда раньше не было.