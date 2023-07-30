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Анчелотти: «Мяч пять раз попал в каркас ворот. Со мной такого ещё не было»

сегодня, 11:16
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Наставник «Реала» Карло Анчелотти посетовал на невезение после поражения в товарищеском матче от «Барселоны» со счетом 0:3.

В нашей игре было много позитивных моментов. Мы давили, создавали голевые шансы, у нас было много подвижности. Единственный негатив — итоговый результат. Также мы допустили ошибки при стандартных положениях, что стоило нам двух пропущенных голов. Да, результат этой игры не столь важен, но проигрывать все равно неприятно. Это редкость, когда твоя команда пять раз попадает в каркас ворот за матч. Со мной такого никогда раньше не было.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 14:05
Пусть все эти невезения закончатся для Реала в этом товарищеском матче, а в официальных встречах все залетает в ворота соперников.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:12
Занятный и невероятный момент.
Спишем на товарняк.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:51
Ушла удача от Карло... посмотрим на следующий матч. Может и вернется.
lotsman
lotsman
сегодня в 11:26
Анчелотти просто не знает, что перед матчем Барселона договорилась с местным Хоттабычем и он, сидя в сторонке, дёргал волоски из бороды.)
txj2aqscq9sv
txj2aqscq9sv
сегодня в 11:18
Можно всё списать на то что матч был товарищеский
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