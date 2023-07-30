«Барселона» разгромила «Реал». Каталонцы не испугаются «сливочных» даже с Мбаппе

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сегодня, 15:48

Хави определил задачу на будущий сезон.

«Реал» уважают, но готовы обыгрывать

Участники Эль Класико стали интереснее, ведь это проблемные и живые команды. В техасской резне бензопилой – выездном спарринге в США , каталонцы разгромили «Реал» на глазах у огромной аудитории. Была веселая игра без середины поля. 29 ударов у «Реала», 12 у «Барселоны», но подопечные Хави оказались ловчее. Из семи хороших попыток огорчить Куртуа реализовали три, а тер Штеген – капитан каталонской команды, отразил все пять ударов.

Еще трижды голкиперу повезло, ведь Винисиус с пенальти пробил в перекладину, а в самой безумной из атак футболисты «Реала» дважды попали в каркас ворот. Чувствуется, что старая эпоха в истории великих клубов уходит, а новые герои находят места в сердцах фанатов. Бальде, Кунде, Араухо, Де Йонг и Педри будут прибавлять. Хави даже поставил амбициозную цель на сезон – выход в финал Лиги чемпионов.

У «Реала» те же планы и тоже молодые люди в атаке – Родриго, Винисиус и Беллингем. Без привычных хавбеков Модрича и Крооса игра мадридской команды сильно меняется. Подборы хуже, пустых зон перед воротами Куртуа больше. Тчуамени хорош с мячом, но в опорной зоне француз не второй Каземиро. Вчера Анчелотти тестировал схему «4-4-2» с «ромбом», где Беллингем это новый Зидан, а Камавинга и Вальверде вместо Крооса и Модрича.

Счет матча после эксперимента тренера не порадовал. Зато по общему количеству атак видно, что подвижный молодой вариант «Реала» может развиваться. Но затемно несколько проблемных мест, которые могут повлиять на командный дух в погоне за короной с головы «Барселоны».

В погоне за голами забывают о защите

Алаба, Эдер, Начо и Рюдигер подстрахуют «Реал» в центре защиты. Куртуа привык, что без работы его не оставляют, ошибок предостаточно, особенно в официальных матчах. «Барселона», хоть проиграла «Реалу» в Кубке Испании 0:4 в ответном полуфинале, имеет победы в Примере и Суперкубке. Причем забивали по три и четыре мяча. В последнем матче чемпионата тоже выиграли 2:1.

Анчелотти после встречи с Гвардиолой в Лиге чемпионов четко знает, что взрослый каталонский стиль футбола может сделать с его «Реалом». Но Перес настолько заигрался в покер за столом, где главная ставка это контракт с Мбаппе, что забыл об усилении флангов обороны. Камавинга не хочет играть слева в защите вместо Менди. Карвахаль стареет и у него достаточно грубых ошибок, особенно в матчах уровня Эль Класико.

И это еще «Барселона» тестировала схему с дуэтом нападающих – Левандовски и Дембеле, прямой нагрузки флангами было меньше. Пока латераль Дэвис в «Баварии», а Хакими в ПСЖ , нельзя заявить о полной кадровой готовности «Реала» к новому сезону. Но Перес сказал, что не будет трансферов после подписания форварда Хоселу.

«Барселона» не боится столичного врага

Новичка «Барселоны» Гюндогана попросили оценить «Реал» в случае перехода Мбаппе этим летом:

Нам не стоит беспокоиться. Чем сильнее игроки будут в Ла Лиге, тем привлекательнее и интереснее она станет. Мне нравится соревноваться с лучшими футболистами мира. У «Реала» сильная команда и классный состав каждый год.

Капитан победителей ЛЧ из «Манчестер Сити» выбрал именно «Барселону». Илкая звали разные клубы, но Хави удалось убедить классных игроков, что финансовые проблемы не повлияют на развитие «блаугранас». Пускай придется обойтись без солидного усиления состава, морально «Барселона» в неплохом состоянии.

Хави винит себя и команду за вылет от МЮ в Лиге Европы, но победа в чемпионате Испании значит, что свежее Эль Класико лишь затравка перед новыми сражениями. У «Барселоны» сильный голкипер тер Штеген. Араухо – один из самых жестких и крутых защитников мира. Кунде и Кристенсен оставляют немало свободных зон в обороне, как Алаба и Рюдигер, зато играют весело.

Педри, Гави и Де Йонг это мастера мирового уровня. «Барселоне», наверное, не помешает крутой вингер, но поскольку нет денег, то поставят на морально-волевые качества. Они же пригодятся «Реалу», который точно потеряет Анчелотти через год. Оба клуба верят в характер и клубные традиции.

Величие работает на проблемных грандов

Хавбек Ромеу доплатил, чтобы вернуться в родную «Барселону». Де Йонг наотрез отказался от приглашения в МЮ . Гюндоган не пошел в ПСЖ . За «Барселону» хотят играть. Левандовски сказал, что ему нравится в новом клубе. Важно показать себя в Лиге чемпионов, но молодые версии «Реала» и «Барселоны» определено заслуживают внимания зрителей. Хотя допускаем, что их изобьют в решающих стадиях плей-офф Лиги чемпионов.

Нет солидности в игре, ветераны или ушли, или постарели. Защищаются гранды Ла Лиги плохо, а форварды Месси и Бензема больше не выручат. Но интересно следить за созданием принципиально новых коллективов. Гюндоган ведь прав. Даже если «Реал» заполучит Мбаппе к Беллингему, то «Барселона» останется для Анчелотти солидным соперником. Счет по чемпионствам за десять лет 5:3 в пользу «блаугранас» (еще дважды выиграл «Атлетико»).

Частые победы «Реала» в ЛЧ не уничтожили «Барселону» морально. Новые поражения от Хави будут хорошим уроком для Переса. Вместо Анчелотти нужно найти другого идеального тренера. Быть может, в «Реале» допустили ошибку, что оставили Карло на прощальный год. А вот «Барселона» верит в Хави. Правильная ставка, ведь молодой наставник делится с игроками бесценным опытом и уверенностью настоящего чемпиона.