Золотой «Зенит» стал серым. При Семаке ещё не было настолько вялого старта

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сегодня, 13:14

Никого не обманут терпимые результаты.

У «Зенита» могло быть три осечки

Везучая команда, но удача не бывает вечной. «Ахмат» во втором тайме прижал «Зенит» на двадцать минут. ЦСКА и Акинфеев могли выиграть серию пенальти в Суперкубке, но в Казани голкипер Кержаков выручил. И по ходу матча Михаил отразил четыре удара «армейцев». Против «Ростова» на счету голкипера три сэйва. Но пенальти от Комличенко не потащил. И первая осечка Семака могла оказаться третьей по счету.

«Пари НН» в полных составах не допустил ни одного удара «Зенита» в створ своих ворот. Оборона у тренера Юрана обычно на высоком уровне. Его подопечные пропустили дважды от Кассьерры, но уже в меньшинстве. Против «Динамо» в Кубке «Пари НН» выиграл в серии пенальти после ничьей 1:1, а от «Урала» вчера не пропустил. Семаку крупно повезло, что судьи увидели фол на удаление в Нижнем Новгороде.

На старте сезона у «Зенита» случались похожие отрезки с низким качеством игры. Но даже в первой кампании в качестве тренера петербуржцев у Семака было 5 побед подряд в РПЛ . Раньше все знали, что «Зенит» обязательно добавит, а неприятная ничья с «Химками», как год назад, случилась из-за функциональной неготовности части бразильских футболистов. Сейчас нет уверенности в резком прогрессе «Зенита» и яркой игре.

Чемпион выбирает закрытый стиль

Выходили на поле со схемой «4-3-3», но Семак перешел на пять защитников. Именно на пять, Сантос, Круговой и Фернандес сыграли низко. Глубокая позиция Бариоса в концовке матча против «Ростова» тоже указывает на проблемы. А самый яркий и простой маркер неприятностей – количество ударов в створ. Выстрел Кассьерры был единственной меткой попыткой команды за полтора часа игры против осторожного соперника.

Когда «Зенит» играл в Лиге чемпионов, Семака часто обвиняли в трусливости фанаты клуба. Ругали наставника после выездных неудачных матчей, из-за которых редко шли в плей-офф ЛЧ . Но тот «Зенит» был бодрее, а эта версия выбирает футбол без моментов у чужих ворот и с плотной обороной. Объективные факторы учитываем. Защитник Ренан юный игрок, только ищет свой футбол. У опытных Родригао и Чистякова травмы.

Новичок Эракович не виноват в ничьей против «Ростова». Но если придется играть с трио в центре с латералем Караваевым, то Кержаков пострадает. «Ростов» во втором тайме резко увеличил количество ударов. Не все они были запоминающимися, но хватило грубой ошибки Мостового, чтобы перекрыть разговоры о неидеальной игре «Ростова». Карпин не был доволен по ходу матча, но «Зенит» подарил сопернику ничью.

Середняки ошибаются намного чаще

Таких игроков, крепких, но не элитных, в основе «Зенита» стало больше. Конечно, у Ловрена и Ракицкого тоже были «привозы». Но по всему, начиная с побед в еврокубках и заканчивая длинным пасом, эти защитники выше уровнем, чем Эракович, Чистяков, Родригао и Ренан. Юный бразилец, быть может, ещё сыграет столько же матчей в еврокубках, как и Деян с Ярославом. Но пока Роберт не управляет игрой «Зенита», как ушедшие ветераны.

Потеря Кузяева намного важнее, чем многим кажется. Новичок «Гавра» работал водопроводчиком. Где видел утечку – страховал всю команду. От позиции правого защитника и опорной зоны до роли «десятки», когда у Малкома не шла игра между линиями. Кстати, о Малкоме. Ударов стало меньше, ведь раньше именно вингер их создавал. Лидер «Зенита» за счет индивидуальной техники проходил плотную оборону.

Вместе с Венделом придумывали голы, что упрощало Семаку жизнь. Не всегда тренерская работа заслуживала в прошлом сезоне высокой оценки, но почти всегда «Зенит» не проигрывал. Сейчас чемпионы не уступили ЦСКА и «Ростову», но не переиграли Федотова с Карпиным. «Зенит» ставит на контратаки не от хорошей жизни. Это проявление слабости. Семак идет против природы команды, когда переходит на схему «3-4-3».

Худшее с «Зенитом» еще не случилось

Надо бояться, что Барриос, Клаудиньо и Ренан позвонят агентам. Если самые ценные футболисты затребуют трансфер, то быть беде. Вряд ли новоприбывшие окажутся сильнее игроков, которые уйдут. Даже если бразильцы не будут считаться легионерами в РПЛ , Семаку не хватит голого класса для легких побед с запасом над ключевыми преследователями. Мостовой подарил «Ростову» ничью, но если суммировать события матча, то шли на 0:0.

Гол Кассьерры создали на пустом месте после осечки Байрамяна. Нарушение Мостового против Чернова тоже как снег на голову. Семаку надо выстраивать игру заново, причем выбирать путь. Или новая схема и голы Кассьерры, или возвращение к старому футболу, но тогда колумбиец снова может выпадать. А пока сбываются прогнозы на сложный дебютный отрезок для «Зенита». Невозможно убрать стольких опытных игроков и совсем не пострадать.

Ловрен, Кузяев, Малком и Вендел играли год назад. Также в «Зените» будет конкуренция в воротах, что тоже скажется в итоге на результатах. А теперь смотрим на календарь, где впереди веселые «Динамо» и «Крылья Советов», устроившие вчера яркую перестрелку. Позже «Зенит» встретит другие по подходу «Факел» и «Спартак». Эти команды в прошлом сезоне отбирали у Семака очки в РПЛ . Нет сомнений, Евсеев и Абаскаль придут за добавкой.