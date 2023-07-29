«Динамо» опять не победило. «Крылья» без Писарского, Цыпченко и Гапонова наказали Личку за ошибки

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сегодня, 19:20

Голы вытекали из характеристик «бело-голубых».

2 поражения на старте – не та стата, с которой «Динамо» хотело войти в сезон. В первом туре случились обидные, но заслуженные домашние 1:3 от «Краснодара», а в стартовом кубковом матче «бело-голубые» по пенальти уступили «Пари НН». Между тем «Крылья» начинают на позитивной ноте – пусть поражение от «Балтики» в Самаре подпортило впечатление, но 3 очка с «Ахматом» в гостях – то, чем можно гордиться.

Подопечные Марцела Лички вряд ли хотели откладывать первую победу своего нового тренера – и это вылилось в настоящий боевик, который сопровождался кадровыми перестановками. Москвичи были как никогда близки к победе, их голы напрямую вытекали из принципов, которые успел привить тренер. С другой стороны, и пропущенные мячи были наглядным примером слабых сторон «бело-голубых». По итогу вышли в ноль – 3:3. И опять нельзя сказать, что незаслуженные.

Личка продолжает эксперименты

В составе «Динамо» до сих пор дыры – номинально вопрос с центром обороны был решен, когда вернулся Фабиан Бальбуэна. Наставник активно этим пользуется – если против «Краснодара» вышла де-юре праймовая связка Фернандес-Бальбуэна, то с нижегородцами вместо Роберто играл уже Маричаль. Матч в Самаре с первых минут снова начал Николас, а вместо Фернандеса в старте появился Фабиан.

Фланги обороны столичного коллектива не изменились (Скопинцев слева, справа – Даса), к Смолову-атакующему полузащитнику и Тюкавину на острие успели привыкнуть – куда интереснее оказался выбор правого вингера и второго опорника. С опорной зоной у Лички – самая сильная головная боль. «Динамо» не хватает хавбека, который бы был стабильно успешен в единоборствах, плюс нужен камертон для начальной стадии атак. Пара Фомин-Захарян вчистую проиграла дуэль одному Черникову (опорник «Краснодара» в разы чаще выигрывал единоборства). Против «Пари НН» «бело-голубые» неожиданно вышли с Диего Лаксальтом на этой позиции. В поединке с самарцами чешский тренер решил вернуться к «4-2-3-1» — в помощь уругвайцу поставили Фомина. А вот позиция Захаряна – вторая авантюра Марцела на сегодняшний поединок. Молодой хавбек оказался на правом фланге атаки.

Что касается «Крыльев», Игорь Осинькин тоже прибегнул к ротации, но в их случае это объясняется чередой травм – в лазарете оказались Писарский, Илья Гапонов, Денис Якуба, Владислав Шитов, Цыпченко травмировался в Грозном. Как итог – в паре нападающих вышли 19-летний новичок Егор Карпицкий и профильный хавбек Амар Рахманович.

Голы – индикаторы новой системы

Личка хорош в построении атакующей игры – в «Оренбурге» он создал голевую машину, которая была угрозой даже для топ-клубов. В «Динамо» уже наблюдаются несколько рабочих функций.

Прежде всего, Лаксальт эталонно сыграл на позиции опорного полузащитника. У уругвайца огромный опыт выступления в топ-чемпионате и соответствующая стрессоустойчивость – поэтому можно было предполагать, что под давлением он не потеряется, будет сохранять мяч. Плюс – видение поля, которое позволит грамотно находить варианты развития атаки. Такой набор качеств сделал Диего кандидатом на позицию опорника. И это получилось увидеть в Самаре. Профильный левый защитник часто опускался к центрбекам под передачу, сам активно исследовал опорную в поисках Дасы, Захаряна или других.

Лаксальт взял на себя черновую работу. За 90 минут у него 8 отборов и 2 перехвата – лучшие показатели в «Динамо». С давления Диего начался первый гол москвичей – он «съел» Рахмановича, отдал на Захаряна. Арсен двинулся по диагонали к левому флангу, отдав при этом мяч Смолову. А как только получил обратную передачу, перебросил вратаря.

Второй рычаг давления в атаке – сужение от вингеров. Нгамалё и Захарян регулярно смещались ближе к центру, открывая пространство для реактивного Дасы и Скопинцева. В случае, если за ними следовали оппоненты, латерали оставались без давления. Если соперник сохранял позиции, у «бело-голубых» появлялось численное преимущество в чужой опорной. За счет этого случились 2-й и 3-й мячи москвичей – сначала Захарян без сопротивления из центра перебросил самарцев на свободного Тюкавина. Затем Нгамалё подхватывает мяч у центрального круга, обыгрывается с Захаряном и простреливает на Смолова, когда оказывается в штрафной.

«Крылья» сыграли на слабостях

У третьего гола есть еще одна важная деталь-характеристика принципов Лички: высокое расположение центральных защитников при начале атак. Когда «бело-голубые» этим пользуются, происходит мяч Федора на 39-й минуте. Когда нет, вылезают все проблемы москвичей в обороне – а они взаимосвязаны.

Прежде всего, отсутствие цепкого опорника – Лаксальт снизил урон от этой проблемы, но и Захарян, и Фомин, оказываясь в этой зоне, под давлением теряли мяч. При такой картине высокое расположение ЦЗ – это уже козырь в руках оппонента. Когда самарцы впервые этим воспользовались, случился гол Фернандо (Маричаль и Бальбуэна широко расставились, Фомин неточно отдал в касание под давлением).

В моменте со второй такой ошибкой Николаса посадили на желтую карточку – Захаряна «съели» и убежали в контратаку, центрбеку оставалось нарушать правила.

Во-вторых, правый фланг. Это неожиданно – по прошлому сезону Скопинцев был хорош в отборе. Но теперь они с Нгамалё не могли распределить оппонентов для прессинга – и несколько раз «Крылья» именно по правому флангу прорывались в финальную треть. Плюс к этому – нерасторопность Муми, которая давала аналогичный эффект.

Вероятно, имеют место и системные проблемы Лички с построением обороны – прессинг «Динамо» был чисто номинальным, после выдвижений крайне редко следовали отборы, а самарцы оббегали «бело-голубых», как фишки.

В итоге Гленн Бейл забил второй – да дальним ударом. Но на него некому было выдвинуться, кроме Скопинцева. Захарян накрывал Витюгова, по которому и так играл Маричаль. И апогей противостояния – пенальти в компенсированное время, которое наградило команду Осинькина за активность в атаке.

«Крылья» и «Динамо» выдали боевик с шестью голами. Поединок, конечно, был ярким, но москвичам предстоит внушительная работа над ошибками. Причем не только команде – ясно ощущается нехватка опорника, но ни Чавес, ни Шикинью контракты с клубом еще не подписали.