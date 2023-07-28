Победный «Спартак» и громогласный ЦСКА. Яркие результаты первого тура Пути РПЛ

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сегодня, 12:57

Кубок России снова дарит веселый футбол.

Группа А

«Оренбург» — ЦСКА – 0:6; «Факел» — «Сочи» — 1:3

На стадионе «Газовик» ЦСКА забил шесть мячей. Напомнило легендарные поединки «армейцев» против «Мордовии», хотя в этом случае всё банальнее. «Оренбург» с четырнадцатой минуты играл в меньшинстве. Новая команда тренера Ярошика в прошлом сезоне тоже любила крупные поражения от известных клубов, вроде «Зенита» и «Локомотива». В Оренбурге к разгромам философское отношение. После второго удаления у соперника ЦСКА осталось довести счет с непристойного до неприличного. Молодые резервисты хорошо развлеклись.

Во втором матче группы тоже была красная карточка. Бывший игрок «Сочи» Кудряшов теперь выступает за клуб из Воронежа, но по привычке сыграл за южан. В меньшинстве у «Факела», который отыгрался после первого гола команды тренера Хохлова, стало меньше шансов на ничью. В результате Заика забил третий мяч гостей, а наставнику «Факела» Евсееву осталось сожалеть, что у него не такой хороший выбор исполнителей, как у соперника. В группе А победы одержали фавориты квартета. Скорее всего, если не проснется «Оренбург», ЦСКА и «Сочи» выйдут в плей-офф Пути РПЛ . А вот борьба за третью строчку будет интересной.

Группа В

«Локомотив» — «Урал» – 2:1; «Ростов» — «Рубин» — 1:0

Матчи клуба из Екатеринбурга против «Локомотива» в Кубке это классика турнира, не раз встречались между собой. Галактионов серьезно подошел к игре с Ганчаренко, на поле хватало основных игроков москвичей. Но «Урал» забил первым. Голкипер Помазун отражал удары «Локомотива», но настырный Изидор нашел очередной свой гол, а затем элегантно вырезал пас на Тикнизяна. Наир готовится к отъезду. Левый латераль «Локомотива» слишком хорош в этом году для РПЛ .

У москвичей козырем стал высокий и широкий прессинг, а «Ростов» сыграл иначе. Команда Карпина дома уступила по ударам, но «Рубин» увозит домой поражение. У казанцев хорошая команда, Рахимов прекрасно знает всех соперников по РПЛ . Но пока им не везет. Гол форварда «Рубина» Фамейе отменили из-за офсайда, а вот молодой Комаров из «Ростова» выдержал линию и сыграл великолепно – пробросил мяч мимо защитника и техничным ударом принес Карпину важную победу. Но фанатам «Рубина» не стоит унывать, у них перспективная команда.

Группа С

«Зенит» — «Ахмат» – 2:0; «Крылья Советов» — «Балтика» — 2:3

«Ахмат» в плохой форме, «Зенит» благодаря настырности Клаудиньо добился отличного результата. Дома чемпион хорош, даже если играет без ряда ключевых футболистов. После потери Малкома будут искать новые решения. Задумали сорвать уход Вендела, ведь наотрез отказываются снизить стоимость трансфера бразильского полузащитника. Ищут новых игроков за океаном в стране пляжей и фавел. А в Санкт-Петербурге празднуют голы привычных латиноамериканцев. Кассьерра снова забил, а дебют Марио Фернандеса совпал с экспериментом Семака, переходом на три центральных защитника. Перестановок много, они точно повлияют на сезон.

А сила новичков РПЛ – «Рубина» и «Балтики», повлияет на всю лигу. Может подарить чемпионат без «Торпедо» и «Химок», то есть команд, не готовых к сезону на высоком уровне. Подопечные тренера Игнашевича одержали гостевую победу над «Крыльями Советов». Безумный матч с решающим неудачным пасом хавбека Ежова на соперника из Калининграда. Хотя фиксируем, что самарцы по праву носят титул самой невезучей команды последнего года, подопечные Осинькина сами виноваты. Играли дома, игроки «Балтики» часто ошибалась в обороне. Но в Самаре тренера Игнашевича выручили новички, вышедшие на замену и уже упомянутый соперник Ежов.

Группа D

«Пари НН» — «Динамо» — 1:1 (4:3 по пенальти); «Краснодар» — «Спартак» — 1:2

«Группа смерти». Здесь две команды напомнили регламент группового этапа Кубка России. В случае ничьей бьют пенальти. Личка не сумел выиграть с «Динамо», а ничья превратилась в поражение. Первый и редкий сюрприз первого тура Пути РПЛ . Понятно, что у москвичей, невзирая на экспериментальный состав с латералем Лаксальтом в центре поля, было чуть больше ударов против «Пари НН». Но результат определяет реализация. Уровень игры не порадовал обе стороны. Ставка Лички на молодого голкипера Купцова себя не оправдала. В серии пенальти еще один молодой вратарь – Ботнарь из «Пари НН», сыграл удачнее. Взял удар Макарова, а Паршивлюк сам попал мячом в штангу.

«Спартак» решил не допускать серию пенальти против Агкацева. Голкипер «Краснодара» не раз выручал свою команду на родном стадионе, но большая аудитория не помогла Ивичу напугать Абаскаля. «Спартак» напоминает дозревающий абрикос. Понятно, что заморозки уже не убьют цветки, точно появятся плоды. Абрикосы не зеленые, но еще не спелые и ароматные. Абаскаль прививает «красно-белым» агрессивность в завершающей фазе атак. Зобнин четко забил, вбежав в штрафную площадь, а Бонгонда удачно отреагировал на удар Пруцева и последующий рикошет. На последних секундах «горожане» придумали мяч престижа, но важен нюанс, определивший ход второго тайма. Сперцян грубо сыграл до перерыва и получил заслуженную красную карточку.