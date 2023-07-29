«Ростов» первым в сезоне огорчил Семака. Мостовой выручил Карпина, «Зенит» стал слабее

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вчера, 23:24

Кульминацией матча стал пенальти.

«Ростову» не хватало конкретики

- Тяжело объяснить, зачем в добавленное время вингер «Зенита» Мостовой наотмашь ударил по ноге Чернова, а не дождался неудачной игры защитника, который находился спиной к чужим воротам. Пенальти четко реализовал Комличенко. Фол чистейший, как и исполнение удара. «Ростов» не смог провести матч, которым будет гордиться, но у «Зенита» первая потеря очков в РПЛ в новом сезоне.

- А начался поединок скучновато. С нулем точных ударов по чужим воротам за тайм в домашней игре невозможно самостоятельно забить мяч. Помочь «Ростову» мог только автогол. Но на счастливую случайность подопечные Карпина сразу не наиграли. Слабое завершение атак отражено в статистике первого тайма. У хозяев всего три удара, из которых два заблокировали защитники «Зенита».

- Карпин в дебюте матча грамотно выбрал высоту прессинга. Долгое время фавориту было неудобно выходить в атаку. Отчасти сказалась травма Чистякова. Знакомый напарникам защитник покинул ростовское поле. Вышедший на замену новичок «Зенита» Эракович старался аккуратно работать с мячом. Но Байрамян и Ионов неплохо прессинговали. Вот только выжать моменты из перехватов не сумели.

- Ближе к середине первого тайма «Зенит» перешел к своим атакам и сумел забрать у «Ростова» мяч. Появились подходы, хотя без конкретики и явных моментов у ворот Песьякова. Защитникам «Ростова» и хавбеку Глебову, который опускался в оборону для перехода на схему «5-4-1», удавалось пресекать попытки Бакаева, Ерохина и Мантуана изменить игру в пользу «Зенита». Вся тройка играла средне.

- Во втором тайме результат прямо зависел от работы Карпина в перерыве. И от качества замен, проведенных тренерским штабом наставника сборной и «Ростова». Валерий Георгиевич решил, что стартовый состав правильный, не выпустил никого в перерыве. «Ростов» не сумел сразу создать явные моменты, поэтому пошла сумбурная игра, удобная для «Зенита». Карпин сделал замены, но активность новичка Мохеби не стала ключом к ничьей. Помог соперник Мостовой.

«Зенит» выручает класс игроков

- Мало кто в РПЛ может так быстро и одновременно грамотно расстаться с мячом, как Клаудиньо. Короткий пас бразильца на коллегу Сантоса позволил латералю мгновенно увидеть впереди Кассьерру. Матео на старте сезона забил дважды «Пари НН», центральный форвард «Зенита» в отличной форме. У него был один момент до перерыва против «Ростова», и колумбиец его четко реализовал, обыграв Осипенко.

- Хотя принимается аргумент, что Кассьерра раскрывается, поскольку вышел из тени других футболистов, стратегически важнее для команды не этот успех, а потери Вендела и Малкома. Без двух высококлассных бразильцев «Зенит» очевидно слабее. Ниже классом, если быть предельно точным. Уровень команды часто виден на общем плане камеры. С Чистяковым, Караваевым, Бакаевым и Мантуаном чемпионы скромнее. Возможно, разыгрываются Эракович и Фернандес, приедет замена для Малкома. Но пока «Зенит» не впечатляет.

- Один удар в створ «Ростова» за тайм хорошо описывает состояние петербуржцев. Они не бегут, а качество принятых решений ниже. Потери крутых легионеров заставили «Зенит» чаще играть без мяча. Не исключаем, что чемпион будет топить за отмену статуса «легионер» для граждан стран БРИКС, чтобы все бразильцы перестали попадать под лимитные ограничения. Тогда можно привезти иностранного голкипера и забыть о российских хавбеках в основе.

- Байрамян зря толкал Мантуана после перерыва, но симуляция бразильца это удачная иллюстрация. «Зенит» не может смять соперника в высоком прессинге, им тяжело постоянно давить и работать с мячом. Поэтому Мантуан сбил стартовый план «Ростова» на второй тайм с помощью валяния на газоне. Арбитр показал двум игрокам по желтой карточке, а Карпин заметно нервничал. У его команды не получалось сохранить хладнокровие, важное для любого соперника «Зенита» в РПЛ .

- Семак перешел на три центральных защитника и защищал минимальную победу. Если бы не грубая ошибка Мостового, то у «Зенита» случилась бы четвертая победа подряд с учетом серии пенальти в Суперкубке. Стратегический вывод – по игре чемпионы стали заметно слабее, но даже минимума усилий вместе с осторожной тактикой Семака могло хватить для набора трех пунктов. Вот только у «Зенита» всего 1 удар в створ ворот…

Цифровое измерение поединка

1 точный удар за первый тайм. На две команды. Шла игра почти без ворот. Если бы Кассьерра попал в офсайд, не сумел обыграть Осипенко, или просто не попал в дальний угол мячом, то первый тайм завершился бы нулевой ничьей. Наверное, это ближе к справедливому результату, ведь «Зенит» не заставил оборону «Ростова» работать в поте лица. Итоговый счет по точным ударам – 4:1, в пользу Карпина.

1 гол пропустил «Зенит» со старта сезона. Матч против ЦСКА в Суперкубке завершился нулевой ничьей перед успешной для Кержакова серией пенальти. «Пари НН» дома в равных составах не забил чемпионам, а в меньшинстве дважды пропустил. «Ахмат» плохо работал у ворот «Зенита» в Кубке страны, тоже пропустили дважды. «Ростов» предпринял четвертую попытку огорчить голкиперов Семака, на этот раз Кержакова, но получилось лишь с пенальти.

8-й матч Карпина без победы над «Зенитом». Наставник «Ростова» давно не переигрывал команду Семака. Зато оправдался наш прогноз. Хотя «Зенит» благодаря удачной быстрой атаке был ближе к минимальной победе, в итоге случилась допущенная ничья, так как чемпионы не такие сильные, как раньше. А «Ростов» ровно такой, какой был. Пенальти к ним липнут, как железо к магниту, даже если падает не Комличенко.