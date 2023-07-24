Символическая сборная 1-го тура РПЛ. Спаситель «Спартака» и мощные нападающие

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сегодня, 13:02

Чемпионат вернулся ярко и результативно.

Вратарь

Илья Лантратов («Локомотив»)

В первом туре нового сезона РПЛ ни один голкипер не был центральной фигурой матча. Выбор между Сафоновым, у которого есть красивый сэйв после дальнего удара, и Лантратовым. У Ильи больше удачных действий, пять против трех у Матвея. Голкипер «Локомотива» нейтрализовал выход один на один, а оба пропущенных гола на совести обороны. Без усилий Ильи команда Галактионова проиграла бы дома «Рубину».

Защитники

Даниил Хлусевич («Спартак») – спаситель тура

Атакующий фланговый хавбек, которого в Москве окончательно переместили на края обороны, раньше не забивал за «Спартак». Но теперь у Даниила два точных удара. В первом случае помог небольшой рикошет, а во втором Хлусевич разыграл симпатичную комбинацию с Игнатовым. В защите Даниил сыграл не столь надежно, но после его дубля «Спартак» в драматичном стиле обыграл «Оренбург». Безумный матч с тактическими фишками от Абаскаля.

Ванья Дркушич («Сочи») – надежность тура

Капитан «Сочи» в матче против «Балтики» увидел достойного соперника. Команда Игнашевича атаковала, но более опытный участник РПЛ был эффективнее у чужих ворот. Центральный защитник Дркушич сохранил форму с прошлого сезона. Выиграл много личных дуэлей, оградив голкипера «Сочи» от нескольких ударов, а потом забил важный второй мяч после стандарта.

Максим Осипенко («Ростов») – защитник-голеадор года

В центре обороны герои прошлого сезона. Осипенко, помимо привычно эффективной работы без мяча, умеет сыграть у чужих ворот. Нередко забивает с пенальти, но «Факел» Максим огорчил с игры. Осипенко сравнял счет по дороге в раздевалку, упростил «Ростову» задачу вырвать волевую домашнюю победу против упрямого соперника. Осипенко забил 7 голов в РПЛ с начала прошлого сезона, даже у латераля «Локомотива» Тикнизяна пока лишь 5 точных ударов.

Наир Тикнизян («Локомотив»)

Как и Хлусевич из «Спартака», в обороне Наир сыграл хуже, чем в атаке. Но его выделяют три удара, важный гол, удачные подключения по флангу и много точных передач. Наир пасовал с точностью в 86 % и помогал Пиняеву по левому флангу. Активная игра футболиста сборной Армении привлекает покупателей, Тикнизян может уехать из РПЛ до конца лета.

Полузащитники

Бенхамин Гарре («Крылья Советов») – дриблинг тура

Технично разобрался со всеми соперниками, встреченными на пути к голу в ворота Шелии. Хотя «Ахмат» в прошлом сезоне выступил удачнее, чем «Крылья Советов», и традиционно в Грозном является опасным соперников, благодаря техничным проходам своих подопечных Осинькин получил выездную победу. Гарре задал темп, у аргентинца 6 удачных обводок, 4 удара по воротам и 6 удачных действий в обороне.

Лукас Вера («Оренбург») – пасы тура

Невероятно умный футболист. Хотя у Семака есть Бакаев, который хорошо сыграл в первом туре, Зелимхан играет выше, чем Вера. Аргентинец из «Оренбурга» против «Спартака» показал свое козырное оружие. Отдал две голевые передачи, заставил москвичей нервничать при контратаках новой команды тренера Ярошика. Пусть середняк не выиграл у «красно-белых» в гостях, пасы Веры запомнились.

Тимур Аюпов («Урал») – дебютант недели

Играл за «Оренбург», но после прошлого сезона сменил прописку. И помог «Урал» одержать историческую долгожданную победу над ЦСКА . Аюпов использовал ошибку Акинфеева в первом тайме, а дальше помогал напарникам держать грамотные линии защиты и был активным в атаке, часто бил по воротам. А вот «армейцы» не создали ни одного убойного момента в последние полчаса игры.

Нападающие

Мирлинд Даку («Рубин») – напористость недели

Интересный факт. Дакку забил 2 800-й гол «Рубина» в национальных первенствах. И хотя мяч Мирлинда, как и его разрезающая голевая передача, не принесли казанцам три очка против «Локомотива», речь о персональном успехе. Нападающего сборной Косово удачно дебютировал в РПЛ . Если Дакку сможет играть на таком уровне постоянно, то скауты «Рубина» заслужили премию.

Маттео Кассьерра («Зенит»)

Попал в перекладину мячом, едва не создал гол для Клаудиньо. После этого Бакаев, Ерохин и компания помогали забивать самому Маттео. Колумбиец воспользовался удалением у «Пари НН». Защитники соперника устали, Кассьерра сделал дубль. Это отражение командной работы «Зенита», но если Маттео начнет стабильно забивать, то это подарок Семаку в свете потери Малком, который уехал в Саудовскую Аравию.

Джон Кордоба («Краснодар»)

Защита «Динамо» задарила атаку «горожан» моментами, допустили ошибок на пять туров наперед. Кордоба активно пользовался ляпами соперников, хотя и сам в порядке. Винить его можно разве что за отсутствие дубля, уступил Шунину. Но до этого Кордоба забил с рикошетом и отдал голевую передачу. Для Джона словно не заканчивался сильный предыдущий сезон.

Главный тренер

Виктор Ганчаренко («Урал»)

Ганчаренко победил ЦСКА , которому «Урал» обычно проигрывает. Хорошая физическая и тактическая подготовка изменили расклад в паре. ЦСКА неожиданно уступил в первом туре крепкому середняку. В отличие от «Локомотива» и «Спартака», которые спаслись в итоге, еще один богатый клуб из столицы проиграл. Причем бегали не против «Краснодара», как «Динамо».

Фишка тура. Безумные сюжеты

«Динамо» повеселило «Краснодар» игрой в защите. «Локомотив» едва не проиграл «Рубину» дома. ЦСКА уступил «Уралу» в чемпионате впервые за 28 лет, Федотову пора задуматься о составе и возможностях команды. «Спартак» одержал сложную волевую победу над «Оренбургом». «Ахмат» проиграл дома. «Сочи» и «Ростову» домашние победы над аутсайдерами сезона дались с большим трудом. Пришлось вспотеть и побегать. Даже «Зенит» забил два мяча «Пари НН» лишь после удаления, с которым не согласен тренер соперника Юран.