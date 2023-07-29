Агкацев, Жемалетдинов и Грулёв. Футболисты РПЛ, которых спасут трансферы

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сегодня, 10:42

Для ротации и резерва все слишком сильные.

Вратарь

Станислав Агкацев («Краснодар»)

В «Динамо» тренер Личка ищет голкипера, поэтому бродят слухи о подписании 21-летнего Агкацева. Станислав неплохо дрался против «Спартака» в Кубке, но раз Сафонов не уезжает в большой западный клуб, то Станислав будет на скамейке. Голкипер прокомментировал слухи, но пора действовать. Возможно, договорятся об аренде с одним из клубов РПЛ , ведь после ухода Сафонова именно Агкацев будет в основе «горожан».

Защитники

Алексей Сутормин («Зенит»)

Караваев и Кузяев играли справа в обороне. Далер ушел, а Вячеславу подвезли конкурента – Марио Фернандеса. Этот шаг показывает отношение к Сутормину. Алексею давно пора уйти, он это понимает. Но «Зенит» не спешит прощаться с возрастным хавбеком. Жаль, ведь Сутормин по самоотдаче входит в пул сильных российских футболистов. Универсальный хавбек в составе новой команды может играть ближе к атаке и быть результативным.

Павел Маслов («Спартак»)

Чернова и Маслова не видят в основе «красно-белых», если после парагвайца Дуарте подписывают опытного колумбийца Санчеса. Но даже если трансфер колумбийца из «Тоттенхэма» сорвется, Абаскаль попросит подписать надежного центрального защитника. Тогда при наличии Литвинова, Чернова и Дуарте лишним станет именно Маслов. Павлу 23 года, ему пора искать игровую практику.

Дмитрий Чистяков («Зенит»)

Сейчас в основе, ведь правый центральный защитник Эракович – новичок «Зенита», недавно приехал, а Родригао в лазарете до осени. Но если Чистяков не поменяет команду, то чуть позже будет в глубоком резерве «Зенита». Хороший футболист и славный парень, но Дмитрий не может всегда быть в форме, если в клубе находится на правах резервиста Алипа и юниоров из академии клуба.

Даниил Круговой («Зенит»)

В прошлом сезоне сыграл 614 минут в РПЛ , но по причине перевода Сантоса на другие позиции. Капитан «Зенита» почти не пропускает игры, Дуглас из железной основы. Круговому 25 лет, пора искать клуб, где игрок его формата нужен с первых минут. В «Локомотиве» нашли Тикнизяну подмену на случай ухода – Самошникова, но в «Рубине», где Илья раньше играл, слева 18-летний футболист. Латералю «Зенита» Круговому пора в Казань?

Полузащитники

Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

Хотя вышел в основе в первом туре РПЛ , но у «Локомотива» серьезная борьба за место в основе. Глушенков, Дзюба и Пиняев хотят играть с первых минут. У «Локомотива» также есть Миранчук и Изидор. Появился в команде новичок из «Сочи» Сарвели. Жемалетдинов искал путь в ЦСКА , где могут потерять атакующих хавбеков – после Медины пробуют продать хулигана Карраскаля. Жемалетдинову нужно играть в 26 лет в каждом туре, а не сидеть на скамейке.

Максим Мухин ( ЦСКА )

Выходит справа в атаке, но не получается у Федотова создать еще одного Юсупова или Облякова переводом хавбека в линию нападения. Мухину 21 год, но игрок его таланта должен чаще появляться на поле. Зделар и Мендес не выступают шикарно в опорной зоне, поэтому Максим, скорее всего, примет решение остаться в ЦСКА . Похвально желание навязать конкуренцию, но в случае неудачи возможен сценарий Карпова – о защитнике ЦСКА успели забыть.

Михаил Игнатов («Спартак»)

Конкуренция большая, но у Абаскаля особые отношения с Игнатовым. Возможно, Михаила, как и Мелешина, оставят в качестве джокеров. «Спартаку» такой расклад выгоден, но как быть футболистам? Бонгонда и Медина закроют Игнатову путь в атаку, где есть Соболев, Бальде, Николсон и Промес. С таким набором конкурентов Игнатову лучше искать новый клуб. Иначе получат еще одного загубленного таланта из академии «Спартака»

Константин Кучаев ( ЦСКА )

ЦСКА интересуется Миранчуком и Жемалетдиновым. В атаку ставили Облякова, а глубже по схеме использовали Чалова. Даже Мухину доверяли как форварду, только не Кучаеву. Константину 25 лет, в прошлом сезоне зацепился за 10 матчей в основе в РПЛ , забил 2 мяча, отдал 4 голевые передачи. Но сыгранных минут критически мало. Даже уход Медины и Карраскаля не будет путевкой для хавбека в основу. И это обидно, поскольку игрок умный и не раскрыл весь потенциал.

Нападающие

Гамид Агаларов («Ахмат»)

Конате может играть в атаке «Ахмата» в одиночку. Такое развитие событий вероятнее после стартовых неудач с двумя нападающими. Форвард Ильин тоже ближе к основе, чем Агаларов. Гамид стал одним из разочарований прошлого сезона. Лучший снайпер РПЛ в составе «Уфы» выпал из поля зрения в «Ахмате». Гамид старается, но форварду лучше найти команду, где станет основной «девяткой».

Вячеслав Грулёв («Динамо»)

Тюкавин может оказаться на скамейке, если Личка не наиграет связку Константина и Смолова с первых минут. А если наиграет, то одной позицией в атаке меньше, то есть упадут шансы Грулёва выйти на поле. Вячеслав и в прошлом сезоне чаще выходил на замену, чем с первых минут. Уход Захаряна в зарубежный клуб не сильно изменит расклад, ведь есть Макаров и Нгамалё, а еще могут появиться новички, если стартовые результаты «Динамо» не устроят руководство клуба.

Трансферное окно открыто до 14 сентября, клубам дали много времени для анализа стартовых туров и покупок новых футболистов, ведь переговоры усложнены. Возможно, именно поэтому никто не спешит. Но российским игрокам из этого списка пора задуматься о будущем. Если все окажутся в резерве, то впустую потратят ценный год.