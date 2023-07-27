Самые дорогие тинейджеры мира. За ними будущее

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сегодня, 08:58

Составили символическую сборную на годы вперёд.

Среди всевозможных рейтингов задумывались ли вы о том, как будет выглядеть сборная самых дорогих тинейджеров-футболистов? Пожалуй, самый авторитетный портал в области оценки игроков Transfermarkt сформулировал состав такой условной сборной. Предлагаем обсудить его.

Вратарь: Габриэль Слонина (9 млн евро)

«Челси» заплатил фиксированную сумму в размере 10 миллионов долларов за переход вратаря сборной США из «Чикаго Файр» прошлым летом. И сразу же лондонцы отдали его обратно в аренду до конца сезона в MLS . В свои 19 лет Слонина блистал в сборной США на чемпионате мира U20, не пропустив в четырех матчах, когда команда дошла до четвертьфинала. В январе он стал самым молодым вратарем, когда-либо выступавшим за сборную США . А после возвращения в «Челси» провел несколько матчей за молодежную команду. В предстоящем сезоне обещает стать главным конкурентом Кепы в битве за основной состав «синих».

Правый защитник: Рико Льюис (20 млн евро)

За последний год этот юноша из «Манчестер Сити» стремительно вырос. Он провел 25 матчей за «горожан» в прошлом сезоне во всех турнирах, которые стали для этой команды весьма успешными. Льюису исполнилось 18 лет только в ноябре. Всего через три недели после того, как он забил свой первый гол в Лиге чемпионов в ворота «Севильи». Склонный к атаке правый защитник составил серьезную конкуренцию Кайлу Уокеру и поднимается по карьерной лестнице в сборных Англии.

Центральный защитник: Антонио Силва (45 млн евро)

У Силвы тоже получился взрывной рост буквально за один год. Он отличился в ходе победной для «Бенфики» кампании в Юношеской Лиге УЕФА в 2022 году, после чего его сразу перевели в основную команду. И там он быстро стал ключевым игроком, выиграв с лиссабонцами чемпионат. Жесткий и уверенный центральный защитник в столь юном возрасте показывает невиданную зрелость – отсюда и внушительный ценник. Парень уже и за взрослую сборную Португалии поиграл на чемпионате мира.

Центральный защитник: Джорджио Скальвини (40 млн евро)

Впечатляющий защитник «Аталанты» на наших глазах становится новой звездой итальянской фирменной обороны. В свои 19 лет он прекрасно умеет бороться в любых позициях и ситуациях. В прошлом сезоне он сыграл в Серии А 32 матча. Если добавить игры предшествовавшего сезона, то окажется, что он провел 50 поединков в чемпионате Италии, еще не выйдя из подросткового возраста. Он и в основную сборную Италии пробился уверенно. В общем, парень развит не по годам.

Левый защитник: Алехандро Бальде (50 млн евро)

В этой сборной он – второй по стоимости футболист. И это не удивительно, если учесть, на каком уровне уже выступает звезда «Барселоны» и сборной Испании. Он с восьми лет в системе каталонского клуба, а в последний год ему удалось вытеснить Жорди Альбу из основного состава «Барселоны», что уже огромное достижение. Бальде провел 33 матча за «сине-гранатовых», выигравших чемпионат страны в прошлом сезоне. Он успел уже и на чемпионате мира дебютировать.

Опорный полузащитник: Ромео Лавия (32 млн евро)

Яркий молодой хавбек «Саутгемптона» сейчас очень востребован. Считается, что «Ливерпуль» ближе всех к его подписанию, хотя «святые» отклонили первую заявку в размере 37 миллионов фунтов стерлингов. Лавия ушел в «Саутгемптон» прошлым летом, чтобы иметь регулярную практику. В «Манчестер Сити», откуда он сбежал, такой возможности не было. «Святые» вылетели, но лично Лавия впечатлил всех своей игрой. Он успел дебютировать за сборную Бельгии и готовится прыгнуть на новый уровень.

Центральный полузащитник: Гави (90 млн евро)

Безоговорочно самый дорогой футболист в этой сборной. И он был бы ее лидером. В этом нет ничего удивительного, если представить, какого статуса достиг Гави в свои годы. Ему только через пару недель исполнится 19 лет. За последние два сезона он успел провести в составе «Барселоны» внушительные 96 матчей. Игрок великолепно владеет мячом и умеет с ним все, стабилизируя игру команды в центре поля и управляя ею. Он внес большой вклад в победу «Барселоны» в Ла Лиге, в игру сборной Испании на чемпионате мира и в победу команды в Лиге Наций.

Атакующий полузащитник: Райан Шерки (30 млн евро)

«Лион» умеет выращивать мировых звезд на продажу за большие деньги. Кажется, что следующий в этой череде – Шерки. 19-летний хавбек уже четвертый сезон завершил в качестве игрока взрослой команды «Лиона». И в прошлом сезоне он существенно вырос, став чуть ли не лидером коллектива. Интересно, что еще в 2020 году он стал самым молодым футболистом, который когда-либо играл в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда вышел на поле в игре с «Баварией».

Правый вингер: Ангело Боржес (13 млн евро)

18-летний бразилец прибыл в «Челси» из «Сантоса» уже в ранге будущей суперзвезды. Он провел за этот клуб 129 матчей во всех турнирах. Несмотря на столь юный возраст. Этот левый вингер умеет действовать и на правом краю. Он подписал контракт с «Челси» на шесть лет, в клубе на него очень рассчитывают. Несомненно, он способен добавить чего-то яркого и огненного в атаку «Челси». Главное, чтобы там разобрались с составом и начали использовать футболистов грамотно.

Левый вингер: Алехандро Гарначо (25 млн евро)

Приобретение Гарначо у «Атлетико» в 2019 году может стать одним из самых удачных действий «Манчестер Юнайтед» за последние годы. В конце позапрошлого сезона Гарначо здорово выстрелил, впечатлив тренерский штаб. В прошлом сезоне Гарначо, обладающий взрывной скоростью и непредсказуемым дриблингом, провел 34 матча во всех турнирах и забил пять мячей. А в начале года уже дебютировал во взрослой сборной Аргентины.

Нападающий: Витор Роке (32 млн евро)

Этот форвард, возможно, еще не так известен в Европе. Но в скором времени это может измениться. После того как он забил семь мячей в 13 матчах за «Атлетико Паранаэнсе» в чемпионате Бразилии, а также дебютировал на международной арене, с ним долгосрочный контракт подписала «Барселона». Однако Роке остается в Бразилии, чтобы получать практику и продолжать расти. Так что пока за ним придется понаблюдать на расстоянии, но уже с пониманием того, что готовится большая звезда.